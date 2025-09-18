Estos son los mejores remedios naturales para combatir la acidez estomacal

La acidez estomacal es una sensación de ardor o quemazón que se percibe en la parte baja del pecho o la garganta. Esta molestia ocurre cuando el contenido ácido del estómago asciende hacia el esófago, irritando su mucosa.
Se trata de un síntoma común asociado al reflujo gastroesofágico y suele desencadenarse tras consumir alimentos grasos, picantes, chocolate, café, alcohol o por acostarse poco tiempo después de comer.
A pesar de que en casos crónicos puede requerir atención médica especializada, para situaciones esporádicas, o como parte de un tratamiento integral es posible usar algunos remedios naturales para combatir los síntomas y aquí te contamos cuales son los mejores.
Cuáles son los mejores remedios naturales para combatir la acidez estomacal
Algunos remedios naturales que suelen emplearse para aliviar la acidez estomacal incluyen:
- Consumir pequeñas cantidades de jengibre fresco o infusión de jengibre, que puede ayudar a calmar el estómago.
- Beber agua con unas gotas de jugo de limón, ya que en ciertas personas puede ayudar a equilibrar la acidez gástrica.
- Comer una manzana fresca o una pera, frutas bien toleradas y con bajo contenido ácido.
- Tomar infusión de manzanilla o de anís, que pueden contribuir a relajar el sistema digestivo.
- Masticar lentamente un trozo de aloe vera (sábila) natural, asegurándose de retirar la sustancia amarilla, ya que la pulpa es la que se utiliza.
- Consumir una pequeña porción de yogur natural sin azúcar para favorecer la flora intestinal.
Estos son los factores que causan acidez estomacal y reflujo
Además de implementar estos remedios caseros, también es importante tomar en cuenta los factores pueden causar acidez estomacal y reflujo gastroesofágico para evitarlos y reducir el riesgo de padecer este malestar:
- Consumo de alimentos grasos, fritos, picantes, chocolate, cítricos, gaseosas, café o alcohol
- Comer en exceso o muy rápido
- Acostarse o inclinarse inmediatamente después de comer
- Sobrepeso u obesidad
- Uso de ropa ajustada en el abdomen
- Embarazo, debido a cambios hormonales y presión en la zona abdominal
- Estrés o ansiedad
- Tabaquismo
- Uso de ciertos medicamentos, como antiinflamatorios no esteroideos, relajantes musculares o antihipertensivos
Algunos de estos factores pueden evitarse o modificarse para reducir la frecuencia e intensidad de los episodios de acidez y reflujo. En caso de síntomas recurrentes, es recomendable consultar a un médico para un diagnóstico adecuado.
Es importante mencionar que aunque estos remedios pueden ser útiles en casos leves y aislados, si la acidez es frecuente o severa se debe consultar a un profesional de la salud.