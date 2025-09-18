México

Elaine Haro revela la promesa que le hizo a Aarón Mercury cuando aún estaba en La Casa de los Famosos 3

La joven se convirtió en la séptima eliminada del reality show de Televisa el pasado 14 de septiembre

Por Jazmín González

Elaine Haro revela la promesa
Elaine Haro revela la promesa que le hizo a Aarón Mercury cuando aún estaba en La Casa de los Famosos 3

La promesa que Elaine Haro hizo a Aarón Mercury dentro de La casa de los famosos México ha despertado curiosidad entre los seguidores del reality, especialmente tras la reciente eliminación de la actriz el pasado 14 de septiembre.

Recientemente, durante una entrevista en YouTube con Marie Claire Harp, como parte de su gira de medios, Haro compartió detalles sobre la relación que mantiene con el influencer, así como la naturaleza de la promesa que le hizo.

Elaine Haro prefiere dejar todo lo que pasó dentro de La Casa de los Famosos México en el reality

Qué le prometió Elaine Haro a Aarón Mercury en La Casa de los Famosos 3

La actriz de 22 años expresó que se siente satisfecha con su participación en el reality show de Televisa, a pesar de haber sido la séptima eliminada. Aunque confesó que en un primer momento la salida le provocó lágrimas, ahora ve su paso por el programa con gran afecto.

Mientras que, sobre el ‘shippeo’ que surgió con Aarón Mercury dentro del reality, Haro recordó que le hizo una promesa que espera cumplir cuando salga del programa 24/7,

“Ay Aarón, te quiero mucho, te mando un abrazo hasta la casa, recuerda que el 31 de febrero vamos ver esa obra de teatro que te prometí”, comentó la actriz al ver una fotografía del Mercury.

Aaron Mercury y Elaine Haro.
Aaron Mercury y Elaine Haro.

La fecha “31 de febrero” generó confusión entre los seguidores, quienes no supieron si se trataba de una broma o de una promesa real, dado que esa fecha no existe en el calendario; sin embargo, la también cantante explicó que la promesa surgió porque el creador de contenido aún no ha tenido la oportunidad de asistir al teatro, y ella deseaba compartir esa experiencia con él.

Elaine Haro se considera ‘cuarto noche’ pese a no ser miembro “original”

En esa misma entrevista, la actriz y cantante abordó los comentarios de Aarón Mercury tras su eliminación, en los que mencionó que “quedaron los originales” del cuarto noche, una referencia a la dinámica interna de la casa.

“Sinceramente no me lo tomo personal. No me considero original del cuarto noche, creo que fui muy eclipse. Dicen que quizá me sacaron porque estaba en medio y realmente sí estuve en medio. No me lo tomo personal, no me considero original del cuarto noche”, afirmó.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

Asimismo, se refirió a otros comentarios realizados por sus ex compañeros sobre sus expresiones faciales durante los anuncios de nominados.

“Al ver cuando Aldo y Aarón están hablando de mí, diciendo que les estresaban mis caras cuando anunciaban a los nominados, tampoco lo tomé a mal, mi gente”, declaró.

