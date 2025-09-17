“Yo me iba a romper”: Fátima Bosch llora al reencontrarse con concursantes que la abrazaron en Miss Universo México 2025

(Sale el sol)

La emoción de Fátima Bosch se desbordó en el programa Sale el Sol la mañana de este 17 de septiembre.

La ganadora de Miss Universo México 2025 rompió en llanto al reencontrarse con las compañeras que corrieron a abrazarla en la noche de su coronación, un gesto que —dijo— la sostuvo en uno de los momentos más tensos de su vida.

Fátima se reencuentra con sus amigas

El encuentro estuvo lleno de mensajes de cariño. Lorena López, Miss Tamaulipas, recordó entre risas la adrenalina de aquella noche:

“Grité una palabra altisonante, pero estaba muy feliz, estaba el showrunner atrás y yo estaba de: ‘Déjame salir, quiero abrazarla’, estaba emocionada por ella porque sabíamos y queríamos que estuviera entre nosotras. La amistad que creamos fue muy hermosa, ni siquiera fue a propósito. El universo nos juntó siendo la última de la lista. Sigo muy emocionada, veo los videos y lloro de felicidad”.

Fátima Bosch Miss Universo México 2025. (Captura de pantalla, YouTube)

Fernanda Pumar, Miss Veracruz, por su parte, reafirmó el apoyo rumbo a la próxima competencia: “Estoy orgullosa de ti, creo que lo más bonito es que tienes cuatro corazones que te queremos ver brillar y ahí vamos a estar apoyándote en Tailandia. Ese abrazo nos salió del corazón”.

“Celebrar los éxitos de las personas cercanas te deja cosas lindas”

Emiré Arellano, Miss Yucatán, envió un mensaje de empatía y unión: “Dejen que su corazón hable, guíate por el corazón, la fe y aprendas a ser empático. A todos nos cuesta mucho trabajo conseguir nuestras metas, los trabajos siempre son diferentes y hay sacrificios dentro de ellos”.

La controversia que rodea a Miss Universe México 2025 sigue dando de qué hablar. (Infobae México / Jovani Pérez)

Añadió que festejar el triunfo ajeno enriquece: “Celebrar los éxitos de las personas cercanas, incluso las ajenas, te deja muchas cosas lindas. Fátima ganó, es un orgullo, la cosa más linda, pero nosotras también ganamos una corona. Tenemos el amor de México desbordando porque nunca pensamos que en el último segundo del evento, nuestro corazón, nuestra alma, llegara a todas partes”.

Elena Roldán, Miss Tlaxcala, destacó la hermandad entre concursantes: “Demostramos que puede haber mujeres preparadas en diferentes aspectos, podemos compartir momentos, corona. Nosotros estaremos aquí para ayudarla en los momentos en la que ella no se sienta en total luz (...) hay mujeres que nos alegramos de ver los triunfos de las demás”.

La coronación de Fátima Bosch ha arrojado luz en su familia, ligada a certámenes de belleza, Pemex y la 4T. (Infobae México / Jovani Pérez)

Fátima rompe en llanto

Conmovida hasta las lágrimas, Fátima Bosch reveló lo que significó ese abrazo:

“Yo no habría podido estar en ese escenario si no hubieran llegado con ese abrazo porque llegó un momento en que me iba a romper. Las amo con mi corazón, tienen un alma preciosa, son un ejemplo perfecto de que no se necesita opacar a nadie para brillar y yo que las pude conocer (...) las amo, admiro y esta corona tiene una parte de cada una de ustedes. En mí siempre van a tener una amiga sincera”.

Las concursantes le aplaudieron por ganar Miss Universo México 2025 (Sale el Sol)

La reina mexicana, que se prepara para representar al país en Tailandia, agradeció así a quienes la acompañaron en una noche que terminó convertida en símbolo de sororidad.