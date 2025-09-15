Grito de Independencia 2025 en vivo: el Zócalo de CDMX está listo para la primera celebración de Sheinbaum

En el vasto escenario de la Independencia de México, los destinos de sus líderes reflejaron las dificultades de una hazaña que no solo permitió el nacimiento de un país, sino que marcó el rumbo de sus generaciones futuras. Con historias de coraje, traición, resistencia y caídas, las muertes de los principales caudillos insurgentes moldearon el devenir del movimiento y dejaron huella en la memoria nacional.
El 21 de marzo de 1811, seis meses después de la arenga la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Dolores, de la toma de la Alhóndiga de Granaditas, de la Batalla del Monte de las Cruces, de los distanciamientos con Ignacio Allende y de la Batalla de Puente de Calderón, Miguel Hidalgo y Costilla junto con otros varios insurgentes fueron capturados en Acatita de Baján, Coahuila.
El 16 de septiembre es una fecha de mucha importancia y de gran simbolismo para México. Las autoridades han hecho un gran culto a ese día en honor al inicio de la Independencia nacional, época cuyo principio es establecido con la arenga que dio el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla.
