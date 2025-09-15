México

Grito de Independencia 2025 en vivo: el Zócalo de CDMX está listo para la primera celebración de Sheinbaum

Se conmemora el 215 aniversario del inicio de la Independencia nacional

Por Joshua Espinosa

Guardar
FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

En pocas líneas:

23:50 hsHoy

¿Cuándo murieron los principales líderes de la Independencia de México?

La desaparición violenta de figuras clave como Hidalgo, Morelos y Guerrero marcó el devenir del movimiento independentista

Por Joshua Espinosa

El movimiento independentista estuvo liderado
El movimiento independentista estuvo liderado por figuras que enfrentaron juicios, fusilamientos y exhibiciones públicas. Crédito: X/ @INEHRM-Wikimedia Commons-Facebook INEHRM

En el vasto escenario de la Independencia de México, los destinos de sus líderes reflejaron las dificultades de una hazaña que no solo permitió el nacimiento de un país, sino que marcó el rumbo de sus generaciones futuras. Con historias de coraje, traición, resistencia y caídas, las muertes de los principales caudillos insurgentes moldearon el devenir del movimiento y dejaron huella en la memoria nacional.

Leer la nota completa
23:50 hsHoy

“Debe morir”: así fue el fusilamiento de Miguel Hidalgo hace más de 200 años

El sacerdote fue ejecutado el 30 de julio de 1811 en Chihuahua

Por Joshua Espinosa

Antes de su fusilamiento, Miguel
Antes de su fusilamiento, Miguel Hidalgo fue sometido a un proceso penal para determinar la culpa por los crímenes que se le imputaron. Crédito: Wikimedia Commons - Gobierno del Estado de Chihuahua

El 21 de marzo de 1811, seis meses después de la arenga la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Dolores, de la toma de la Alhóndiga de Granaditas, de la Batalla del Monte de las Cruces, de los distanciamientos con Ignacio Allende y de la Batalla de Puente de Calderón, Miguel Hidalgo y Costilla junto con otros varios insurgentes fueron capturados en Acatita de Baján, Coahuila.

Leer la nota completa
23:49 hsHoy

Ni Fernando VII ni “Viva México”, esto fue lo que dijo Miguel Hidalgo en el Grito de Dolores, según testigos

Hay diversas versiones sobre el discurso del Padre de la Patria al iniciar la Independencia

Por Joshua Espinosa

Miguel Hidalgo decidió ponerse a
Miguel Hidalgo decidió ponerse a la cabeza de la sublevación luego de que la conspiración fuera descubierta. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

El 16 de septiembre es una fecha de mucha importancia y de gran simbolismo para México. Las autoridades han hecho un gran culto a ese día en honor al inicio de la Independencia nacional, época cuyo principio es establecido con la arenga que dio el cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla.

Leer la nota completa
23:43 hsHoy

Centro de Orientación Vial de la CDMX planea cerrar las vialidades aledañas al Zócalo a partir de las 8 de la noche, por lo que se recomienda tomar vías alternas.

Temas Relacionados

ZócaloGrito de IndependenciaClaudia SheinbaumGrito de DoloresGrito de Independencia 2025Presidentamexico-noticias

Últimas noticias

Cuál es el grado de estudios de Fátima Bosch, nueva Miss Universo México señalada por presunto influyentismo

Frente a los señalamientos sobre los lazos políticos de su familia, la modelo tabasqueña se mostró firme y enfocada en su preparación para el certamen internacional, dejando atrás la controversia

Cuál es el grado de

Ni Fernando VII ni “Viva México”, esto fue lo que dijo Miguel Hidalgo en el Grito de Dolores, según testigos

Hay diversas versiones sobre el discurso del Padre de la Patria al iniciar la Independencia

Ni Fernando VII ni “Viva

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: barbería ‘Abelito’ vuelve a abrir

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos

Cinco cosas que no sabías sobre el águila real, el símbolo nacional de México

Desde la fundación de Tenochtitlán hasta su papel en la biodiversidad actual, el águila real guarda secretos fascinantes. Aquí te contamos cinco cosas que no sabías sobre esta imponente rapaz

Cinco cosas que no sabías

Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre: siguen trabajos de desazolve en la Línea A

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fumar aumenta el riesgo de

Fumar aumenta el riesgo de diabetes tipo 2

La mitad de los usuarios de Ozempic para bajar de peso, dejan el medicamento en un año

¿Gotas para los ojos que reemplazan las gafas de lectura? Un nuevo estudio afirma que es posible

La psilocibina para la depresión es eficaz hasta cinco años después del tratamiento

Pedro Rosemblat fue autocrítico tras su entrevista a Gustavo Cordera: “¿Fue un error hacer la nota o fue un error cómo yo la hice?"

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos exigió el “desmantelamiento

Estados Unidos exigió el “desmantelamiento completo” del programa nuclear iraní

Canelo Álvarez vs Terence Crawford entre los contenidos más reproducidos de Netflix en Estados Unidos

Crisis en Cuba: subió la inflación interanual

El temor a las redadas migratorias llevó a la cancelación de celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en EEUU

“Euphoria” tiene fecha de estreno tentativa: esto es lo que se sabe

DEPORTES

Dos incógnitas y un probable

Dos incógnitas y un probable cambio de esquema: la formación del Palmeiras para enfrentar a River por la Libertadores

La llamativa reacción de Nico González cuando advirtió que lo grabaron cantando antes de una entrevista

Alpine reveló la mejora que aplicó en el auto de Franco Colapinto en las últimas carreras de Fórmula 1

Los regalos que intercambiaron Neymar y Paredes que causaron furor entre los hinchas de Boca Juniors: “Gracias hermano”

Graves disturbios en la sede de Colón: enfrentamientos entre hinchas y policías y un futbolista herido