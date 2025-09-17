México

¿Museos de México dejarán de ser gratis los domingos? Esto es lo que se sabe

La posible actualización en los costos de la entrada a museos se basa en la iniciativa del ejecutivo federal que modifica diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos

Por Jaqueline Viedma

Guardar
La red de museos del
La red de museos del INBAL no tendrá aumentos de tarifa de acceso para 2026.(Foto Melitón Tapia, INAH)

La Secretaría de Cultura comunicó que la red de museos gestionados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) mantendrá sus tarifas sin modificaciones durante 2026. Los visitantes nacionales, así como los extranjeros que residan legalmente en México y cuenten con documentación probatoria, podrán seguir accediendo a estos recintos con los precios actuales y aprovechar los descuentos y excepciones que ya se aplican conforme a la Ley Federal de Derechos.

En el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se prevé una actualización en las tarifas de entrada únicamente para turistas extranjeros, como parte de una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Derechos.

La Secretaría de Cultura aclaró que para la población mexicana y extranjeros residentes las cuotas permanecerán sin cambios, y enfatizó que estos espacios culturales mantienen algunas de las tarifas de acceso más bajas a nivel internacional.

El comunicado oficial puntualiza que nunca se consideró un incremento generalizado en los costos de acceso para los museos del INBAL y que los beneficios para mexicanos y residentes continuarán. Los cambios para el INAH solo tendrán impacto en las cuotas de extranjeros no residentes para 2026, en tanto que las condiciones para el resto de los usuarios seguirán vigentes.

¿Los domingos seguirán siendo de acceso gratuito en los museos?

El acceso gratuito a los museos en domingo continuará para todas las personas mexicanas y extranjeras residentes acreditadas, según lo dispuesto por la autoridad cultural. Las principales excepciones de pago seguirán vigentes y contemplan a los siguientes grupos:

  • Estudiantes y maestros con credencial vigente.
  • Menores de 13 años.
  • Adultos mayores con credencial del INAPAM.
  • Personas con discapacidad.
  • Personas de origen indígena que comprueben residencia en localidades cercanas a los sitios patrimoniales.
  • Pasantes e investigadores que cuenten con permiso del INAH para realizar estudios relacionados con museos, monumentos y zonas arqueológicas.
Los domingos el INAH mantendrá
Los domingos el INAH mantendrá el acceso gratuito a los museos.

El INAH señala que su red está conformada por 165 museos que representan diferentes episodios de la historia nacional y estatal, ubicados en distintas regiones del país. Los precios de entrada y los horarios de apertura pueden variar entre estos recintos, por lo que se recomienda consultar la información específica de cada uno antes de la visita.

En el ámbito presupuestario, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 contempla una reducción de 1,984 millones de pesos para la Secretaría de Cultura, lo que equivale a una baja del 16.1% en términos reales con respecto al monto aprobado para 2025, que fue de 15,081.5 millones de pesos; la propuesta aun será revisada por el Congreso.

Temas Relacionados

Museos de MéxicoDomingoMuseoCDMXMéxicoLey Federal de DerechosSecretaría de CulturaINAHINBALClaudia Sheinbaummexico-noticias

Más Noticias

¿Qué alimentos ayudan con el dolor de huesos?

Expertos destacan la importancia de incorporar proteínas vegetales, fibra y omega-3 en la rutina diaria

¿Qué alimentos ayudan con el

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de septiembre: Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 9, A, B y 12 con marcha lenta por lluvias

Sigue las actualizaciones del servicio de transporte este martes feriado

Metro CDMX y Metrobús hoy

Lluvias CDMX: activan triple alerta en estas alcaldías para hoy martes 16 de septiembre

En dos demarcaciones se prevé que las precipitaciones sean con mayor intensidad, informó Protección Civil de la Ciudad de México

Lluvias CDMX: activan triple alerta

La opinión de Juan Manuel Márquez sobre la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “La esquina tiene que ver”

El “Dinamita” consideró que la esquina del tapatío debió ajustar durante el combate

La opinión de Juan Manuel

Temblor hoy martes 16 de septiembre en México: SNN da a conocer la hora exacta en qué sonará la alarma sísmica el viernes 19

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy martes 16 de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Natanael Cano, Gerardo Ortiz y

Natanael Cano, Gerardo Ortiz y Jenni Rivera: los cantantes que se han presentado ante narcotraficantes

Fiscalía del Edomex da de baja a dos funcionarias ligadas con “El Choko”: investigan a otros servidores

Investigan si cuerpos localizados en Tijuana serían de dos agentes de la Guardia Nacional reportados como desaparecidos

Procesan por segunda ocasión a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por operaciones con recursos de procedencia ilícita

Quién es “El Ruso”, líder de un brazo armado del Cártel de Sinaloa por el que EEUU ofrece una recompensa de 5 mdd

ENTRETENIMIENTO

Viuda de Xava Drago, voz

Viuda de Xava Drago, voz de Coda, denuncia amenazas de muerte por herencia del cantante

Estos son los precios para Tyler, The Creator, en el Palacio de los Deportes de la CDMX

Productores se pelean por Abelito y Ninel Conde para estelarizar obras de teatro tras La Casa de los Famosos México

Mercurio reprograma conciertos tras cancelación de dos presentaciones en Monterrey: estas serán las nuevas fechas

Tras escándalos de ‘Emilia Pérez’, Karla Sofía Gascón volverá a la pantalla con una película cómica

DEPORTES

La opinión de Juan Manuel

La opinión de Juan Manuel Márquez sobre la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “La esquina tiene que ver”

Miguel “Piojo” Herrera es respaldado por la federación de Costa Rica

Canelo Álvarez baja lugares entre los mejores libra por libra y David Benavidez lo rebasa

“Te amamos con toda el alma”, hijo de André Marín le dedica unas palabras a un año de su fallecimiento

Checo Pérez dedica mensaje de admiración a Canelo Álvarez tras perder ante Terence Crawford