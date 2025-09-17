México

Kit básico para emergencias sísmicas: qué debe contener

Estos artículos puede salvar vidas en los primeros momentos tras un fenómeno natural

Por Eduardo Marsan

Guardar
Mochila Emergencia para sismos
Mochila Emergencia para sismos

Estamos a unas horas de que se lleve a cabo el Simulacro Nacional 2025 el día viernes 19 de septiembre a las 12 horas, como parte de las actividades para concientizar y fomentar acciones preventivas en un país como México, donde los sismos forman parte de la vida cotidiana.

Y como parte de las labores de priorizar nuestra seguridad ante tales fenómenos naturales, la experiencia ha demostrado que contar con un kit de emergencia preparado y accesible puede marcar la diferencia durante las primeras horas posteriores a un temblor.

Especialistas en protección civil y organismos como el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) recomiendan integrar artículos indispensables que permitan enfrentar escenarios de incertidumbre, cortes de energía y limitaciones en los servicios básicos.

No obstante, los especialistas subrayan que esta herramienta por sí sola no garantiza la seguridad, pero complementa las medidas de prevención y permite atender necesidades inmediatas mientras llegan los servicios de rescate o se restablecen los servicios básicos.

La herramienta

El llamado “kit básico para emergencias sísmicas” es una medida preventiva que toda familia debería tener lista en un lugar seguro y de fácil acceso.

Estos son los elementos más importantes que debe contener:

  • Linterna.
  • Un radio de baterías o de manivela.
  • Botella o termo con agua.
  • Alimentos enlatados y secos.
  • Ropa abrigadora.
  • Encendedor o cerillos.
  • Silbato.
  • Documentos personales, de vivienda y pólizas de seguro.
  • Copia de las llaves del hogar.
  • Botiquín de primeros auxilios (incluir medicamentos prescritos).
Simulacro Nacional 2025
Simulacro Nacional 2025

Casos de éxito

Las autoridades recomiendan además revisarlo periódicamente, verificar la caducidad de los alimentos y el estado de las baterías, así como realizar simulacros familiares para que todos sepan dónde encontrarlo y cómo utilizarlo.

⇒ Preparar este conjunto de artículos es un ejercicio de responsabilidad y autocuidado que fortalece la cultura de prevención. ⇐

Contar con un kit no solo ayuda a enfrentar las primeras horas tras un movimiento telúrico, sino que también brinda tranquilidad y confianza ante la adversidad, en un contexto donde la reacción rápida puede salvar la vida propia o la de otros.

En países con alta sismicidad como Japón y Chile, la cultura de prevención han demostrado que es una práctica esencial. Estos países promueven desde la escuela la preparación familiar. Gracias a esta medida, las comunidades responden de manera más organizada y resiliente, reduciendo riesgos y facilitando la atención en las primeras horas tras un sismo o cualquier otro fenómeno de la naturaleza.

Temas Relacionados

Kit de emergenciaMochila de emergenciaFenómenos naturalesSismoProtección CivilSimulacro Nacional 2025mexico-noticias

Más Noticias

Kenia López Rabadán reconoce a Sheinbaum por incluir a mujeres en Grito de Independencia: “Es una deuda que se está pagando”

La diputada panista celebró que este año hubo representantes de los tres Poderes de la Unión en el Desfile Militar

Kenia López Rabadán reconoce a

PRI califica el huachicol fiscal como el “robo más grande” en la historia de México y responsabiliza a la administración de AMLO

El líder del tricolor, Alejandro Moreno, aseguró que el fraude supera los 550 mil millones de pesos y fue orquestado desde 2018 por altos funcionarios

PRI califica el huachicol fiscal

Académica: la plataforma de Carlos Slim con la que puedes aprender nuevas habilidades

Slim se distingue por su altruismo, pues constantemente apoya a la educación, la salud, el empleo, el desarrollo económico y social y otras causas benéficas en México y Latinoamérica

Académica: la plataforma de Carlos

Fátima Bosch, Miss Universo México, y su inesperada confesión sobre 3 raros trastornos que marcaron su niñez: “Me hacían bullying”

Dos meses antes de su coronación, la modelo habló de su lucha contra el bullying que marcó su infancia

Fátima Bosch, Miss Universo México,

Hacienda concluye plan de capitalización de Pemex por 13 mdp, Fitch Ratings y Moody’s mejoran la calificación crediticia

La dependencia realizó una emisión de bonos en los mercados internacionales, tanto en euros como en dólares

Hacienda concluye plan de capitalización
MÁS NOTICIAS

NARCO

Madres buscadoras increpan a Abelina

Madres buscadoras increpan a Abelina López en el desfile militar de Acapulco para pedir por sus desaparecidos | Video

El Mencho se corona como el narcotraficante más poderoso del mundo: el CJNG arrebata el trono al Cártel de Sinaloa

Transfeminicidio en Sinaloa: dos personas a bordo de una moto dispararon contra Valeria de 25 años de edad

Hernán Bermúdez Requena se dice “perseguido político” por presuntos narcovínculos con La Barredora en Tabasco

Cancillería de México busca acelerar el proceso de extradición de Hernán Bermúdez: “Le espera su juicio aquí”, sentencia Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch, Miss Universo México,

Fátima Bosch, Miss Universo México, y su inesperada confesión sobre 3 raros trastornos que marcaron su niñez: “Me hacían bullying”

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 17 de septiembre?

Humilde emprendimiento de Carlos Bonavides genera críticas y preocupación por su futuro

Revelan por qué Christian Nodal no asistió al cumpleaños de su hija Inti: “Pero está al pendiente de la niña”

“Yo me iba a romper”: Fátima Bosch llora al reencontrarse con concursantes que la abrazaron en Miss Universo México 2025

DEPORTES

Fans interpretan discurso de Místico

Fans interpretan discurso de Místico como indirecta a AAA tras venta a WWE: “El patrimonio no se vende”

Eddy Reynoso rompe el silencio y asegura que Canelo Álvarez no se retirará tras derrota ante Terence Crawford

WWE Wrestlepalooza 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el evento de lucha libre desde México

Andrade El ídolo intercambia insultos con MFJ y le pide que apueste su cabellera ante Místico: “No seas cobarde”

Ethan Page se reafirma cómo campeón Norteamericano de NXT, pero luchador mexicano de AAA lanza reto