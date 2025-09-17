Kit básico para emergencias sísmicas: qué debe contener

Mochila Emergencia para sismos

Estamos a unas horas de que se lleve a cabo el Simulacro Nacional 2025 el día viernes 19 de septiembre a las 12 horas, como parte de las actividades para concientizar y fomentar acciones preventivas en un país como México, donde los sismos forman parte de la vida cotidiana.

Y como parte de las labores de priorizar nuestra seguridad ante tales fenómenos naturales, la experiencia ha demostrado que contar con un kit de emergencia preparado y accesible puede marcar la diferencia durante las primeras horas posteriores a un temblor.

Especialistas en protección civil y organismos como el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) recomiendan integrar artículos indispensables que permitan enfrentar escenarios de incertidumbre, cortes de energía y limitaciones en los servicios básicos.

No obstante, los especialistas subrayan que esta herramienta por sí sola no garantiza la seguridad, pero complementa las medidas de prevención y permite atender necesidades inmediatas mientras llegan los servicios de rescate o se restablecen los servicios básicos.

La herramienta

El llamado “kit básico para emergencias sísmicas” es una medida preventiva que toda familia debería tener lista en un lugar seguro y de fácil acceso.

Estos son los elementos más importantes que debe contener:

Linterna.

Un radio de baterías o de manivela.

Botella o termo con agua.

Alimentos enlatados y secos.

Ropa abrigadora.

Encendedor o cerillos.

Silbato.

Documentos personales, de vivienda y pólizas de seguro.

Copia de las llaves del hogar.

Botiquín de primeros auxilios (incluir medicamentos prescritos).

Simulacro Nacional 2025

Casos de éxito

Las autoridades recomiendan además revisarlo periódicamente, verificar la caducidad de los alimentos y el estado de las baterías, así como realizar simulacros familiares para que todos sepan dónde encontrarlo y cómo utilizarlo.

⇒ Preparar este conjunto de artículos es un ejercicio de responsabilidad y autocuidado que fortalece la cultura de prevención. ⇐

Contar con un kit no solo ayuda a enfrentar las primeras horas tras un movimiento telúrico, sino que también brinda tranquilidad y confianza ante la adversidad, en un contexto donde la reacción rápida puede salvar la vida propia o la de otros.

En países con alta sismicidad como Japón y Chile, la cultura de prevención han demostrado que es una práctica esencial. Estos países promueven desde la escuela la preparación familiar. Gracias a esta medida, las comunidades responden de manera más organizada y resiliente, reduciendo riesgos y facilitando la atención en las primeras horas tras un sismo o cualquier otro fenómeno de la naturaleza.