Hallan seis cuerpos en Ojuelos: Fiscalía de Jalisco dice que los mataron en Zacatecas y gobierno de Monreal niega versión

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis cuerpos fueron hallados en un predio despoblado de la comunidad de Morenitos, en el municipio de Ojuelos de Jalisco, a escasos kilómetros del límite con Zacatecas.

Las autoridades informaron que se trata de cuatro hombres y dos mujeres, encontrados con visibles signos de violencia y bajo condiciones que apuntan al crimen organizado.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FEJ) sostiene la hipótesis de que las víctimas fueron asesinadas en Zacatecas y posteriormente abandonadas en territorio jalisciense, desencadenando una investigación cruzada entre ambas entidades.

Un video, la clave

(Captura de pantalla)

De acuerdo con información oficial, el aviso inicial del hallazgo de los cuerpos provino de una llamada al 911 que alertaba sobre personas inconscientes en un predio de Morenitos. Personal municipal constató que se trataba de seis personas sin vida, cuyos cuerpos estaban envueltos en cobijas y bolsas de plástico, con el rostro cubierto en algunos casos y sujetos con amarres. Las autoridades señalaron que todos presentaban huellas de violencia.

Sin embargo, el caso ha dado un giro, pues videos e imágenes difundidas en redes sociales el domingo anterior que mostraba a cuatro personas tendidas sobre un tramo carretero en Zacatecas causó confusión, pues de las víctimas halladas en Jalisco, al menos una habría sido captada en dicho video filmado en Pinos, Zacatecas.

Según la Fiscalía de Jalisco, “los seis cadáveres fueron encontrados desde el domingo en un predio del municipio de Pinos, Zacatecas, a 33 kilómetros del lugar donde aparecieron este martes". El reconocimiento de la vestimenta se volvió clave, ya que “se logró acreditar, con base en sus ropas, que al menos una de las víctimas halladas el domingo en Pinos coincide con las abandonadas en Ojuelos”.

El cotejo forense busca determinar la identidad de las seis personas para esclarecer la secuencia y el origen de los crímenes.

Versiones cruzadas

(Captura de pantalla)

Sobre el reporte en Pinos, se denunció el hallazgo de cuatro cuerpos en Zacatecas, tres con signos de violencia y maniatados, uno más presuntamente atropellado. Este aviso originó patrullajes extensos en la zona limítrofe, aunque el gobierno de David Monreal aseguró que en el sitio únicamente se localizaron bolsas de basura.

Previo a las afirmaciones de la Fiscalía de Jalisco, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno de Zacatecas, afirmó que “ni la Secretaría de Seguridad Pública ni la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmaron el presunto hallazgo”.

El fiscal general de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, pidió cautela ante la circulación de imágenes y mensajes en redes sociales: “En muchas ocasiones corresponden a eventos ocurridos en otros estados o en años anteriores”. Camacho Osnaya recalcó que no se requirió la intervención de la fiscalía una vez confirmado el reporte falso y subrayó la importancia de verificar la información antes de difundirla.

El corredor entre Ojuelos, Jalisco, y Pinos, Zacatecas, ha sido señalado por ambas entidades como un entorno de seguridad complejo, debido a la colindancia con varios estados y la actividad persistente de organizaciones criminales.