México

Hallan seis cuerpos en Ojuelos: Fiscalía de Jalisco dice que los mataron en Zacatecas y gobierno de Monreal niega versión

La vestimenta de al menos una víctima coincidiría con cuerpos videograbados en la zona de Pinos, Zacatecas

Por Anayeli Tapia Sandoval

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis cuerpos fueron hallados en un predio despoblado de la comunidad de Morenitos, en el municipio de Ojuelos de Jalisco, a escasos kilómetros del límite con Zacatecas.

Las autoridades informaron que se trata de cuatro hombres y dos mujeres, encontrados con visibles signos de violencia y bajo condiciones que apuntan al crimen organizado.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FEJ) sostiene la hipótesis de que las víctimas fueron asesinadas en Zacatecas y posteriormente abandonadas en territorio jalisciense, desencadenando una investigación cruzada entre ambas entidades.

Un video, la clave

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

De acuerdo con información oficial, el aviso inicial del hallazgo de los cuerpos provino de una llamada al 911 que alertaba sobre personas inconscientes en un predio de Morenitos. Personal municipal constató que se trataba de seis personas sin vida, cuyos cuerpos estaban envueltos en cobijas y bolsas de plástico, con el rostro cubierto en algunos casos y sujetos con amarres. Las autoridades señalaron que todos presentaban huellas de violencia.

Sin embargo, el caso ha dado un giro, pues videos e imágenes difundidas en redes sociales el domingo anterior que mostraba a cuatro personas tendidas sobre un tramo carretero en Zacatecas causó confusión, pues de las víctimas halladas en Jalisco, al menos una habría sido captada en dicho video filmado en Pinos, Zacatecas.

Según la Fiscalía de Jalisco, “los seis cadáveres fueron encontrados desde el domingo en un predio del municipio de Pinos, Zacatecas, a 33 kilómetros del lugar donde aparecieron este martes". El reconocimiento de la vestimenta se volvió clave, ya que “se logró acreditar, con base en sus ropas, que al menos una de las víctimas halladas el domingo en Pinos coincide con las abandonadas en Ojuelos”.

El cotejo forense busca determinar la identidad de las seis personas para esclarecer la secuencia y el origen de los crímenes.

Versiones cruzadas

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Sobre el reporte en Pinos, se denunció el hallazgo de cuatro cuerpos en Zacatecas, tres con signos de violencia y maniatados, uno más presuntamente atropellado. Este aviso originó patrullajes extensos en la zona limítrofe, aunque el gobierno de David Monreal aseguró que en el sitio únicamente se localizaron bolsas de basura.

Previo a las afirmaciones de la Fiscalía de Jalisco, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno de Zacatecas, afirmó que “ni la Secretaría de Seguridad Pública ni la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmaron el presunto hallazgo”.

El fiscal general de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, pidió cautela ante la circulación de imágenes y mensajes en redes sociales: “En muchas ocasiones corresponden a eventos ocurridos en otros estados o en años anteriores”. Camacho Osnaya recalcó que no se requirió la intervención de la fiscalía una vez confirmado el reporte falso y subrayó la importancia de verificar la información antes de difundirla.

El corredor entre Ojuelos, Jalisco, y Pinos, Zacatecas, ha sido señalado por ambas entidades como un entorno de seguridad complejo, debido a la colindancia con varios estados y la actividad persistente de organizaciones criminales.

Temas Relacionados

OjuelosJaliscoZacatecasNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Aldo de Nigris rompe en llanto por la visita de su abuelita Doña Lety en La Casa de los Famosos México

El influencer se reencontró con su abuelita durante la dinámica “congelados” del reality show

Aldo de Nigris rompe en

¿Te truena la mandíbula? Estas podrían ser las causas y lo que debes hacer

Este malestar puede presentarse con otros síntomas que podrían definir el motivo detrás y su posible tratamiento

¿Te truena la mandíbula? Estas

Predicción del clima en México: estas son las temperaturas para el 17 de septiembre

Revisar el clima puede salvar a las personas de mojarse en la lluvia o estar cargando un paraguas de forma innecesaria

Predicción del clima en México:

Realizarán actividades conmemorativas sobre el sismo de 1985 en Tlatelolco ¿De qué tratarán?

Vecinos y organizadores buscan mantener viva la memoria histórica de uno de los más grandes desastres en México, el cuál dejó a miles de damnificados y víctimas mortales

Realizarán actividades conmemorativas sobre el

Reportan muerte del conductor de la pipa que explotó en Iztapalapa, cifra de fallecidos sube a 19

Al momento 32 personas permanecen hospitalizadas

Reportan muerte del conductor de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ordenan detención de líder de

Ordenan detención de líder de la Unión Sindicatos, ligada a “La Chokiza”

Sindicatos, la Familia Michoacana y Los Mayas: los grupos ligados a “El Memo”, presunto líder delictivo en Edomex

Quién es Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit con presuntos vínculos con el CJNG

Detienen a mexicano con más de un millón de pesos en heroína oculta en un auto en la frontera

Sustituyen al general que reveló la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris rompe en

Aldo de Nigris rompe en llanto por la visita de su abuelita Doña Lety en La Casa de los Famosos México

Abelito manda romántico mensaje a su novia y le agradece apoyo en La Casa de los Famosos México: “El amor de mi vida”

Miss Sonora niega envidia hacia Fátima Bosch, nueva Miss Universo México señalada por presunto influyentismo: “Por dignidad”

¿No sabes que ver? Aquí está el ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts más escuchados

DEPORTES

Diablos Rojos de México anuncia

Diablos Rojos de México anuncia celebración en su estadio por el Bicampeonato en la Serie del Rey

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 9 serán transmitidos por televisión abierta

Terence Crawford explica si habrá revancha con Canelo Álvarez tras arrebatarle sus títulos en los supermedianos

La opinión de Juan Manuel Márquez sobre la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “La esquina tiene que ver”

Miguel “Piojo” Herrera es respaldado por la federación de Costa Rica