México

Gobierno de Sheinbaum reporta aumento en solicitud de tarjeta Finabien para envío de remesas

Más de 67 mil tarjetas han sido emitidas y se han recibido más de 23 millones de dólares en transferencias

Por Aura Reyna

El número de solicitudes se duplicó a raíz de que la presidenta dio a conocer estas tarjetas en la mañanera (Gobierno de México)

Durante la mañanera del día de hoy, la directora general de Fianciera para el bienestar, Rocío Mejía Flores, dio a conocer el aumento de solicitud de la tarjeta FINABIEN Paisan@.

Esta tarjeta esta pensada para que los migrantes mexicanos envíen transferencias electrónicas para sus familias en lugar de realizar depositos en efectivo.

“Se duplicó la tajeta a raíz del 18 de julio, cuando la presidenta presenta acá esta gran alternativa, traemos ya más de 67 mil tarjetas, más de 23 millones de dólares recibidos en México”, mencionó Mejía Flores.

Además, agregó que se registraron más de 32 millones de pesos enviados desde México.

¿Cómo puedo tramitar mi tarjeta FINABIEN Paisan@?

Se dieron a conocer las cifras de dinero recibido y enviado por medio de estas tarjetas (Gobierno de México)

Puedes pedir tu tarjeta FINABIEN a través de la página web www.finabien.gob.mx. únicamente necesitas correo electrónico, celular, INE, matrícula consular, pasaporte o licencia EUA, CURP (sólo en México) y Domicilio (sólo en EEUU).

Una vez que el usuario activa su tarjeta FINABIEN, el siguiente paso es descargar la aplicación “Financiera para el Bienestar”, disponible tanto en dispositivos Android como iOS. Desde esta app, puede crear su cuenta utilizando su correo electrónico y una contraseña.

Para realizar un envío, primero se debe ingresar dinero a la tarjeta. Esto puede hacerse de dos maneras: mediante depósitos en efectivo en más de 100 mil comercios en Estados Unidos, o a través de una transferencia electrónica tipo ACH, común en ese país.

Una vez con saldo disponible, el usuario solo tiene que seleccionar la opción “Mandar dinero” dentro de la aplicación, elegir al beneficiario en México (quien también debe tener su Tarjeta FINABIEN y la app instalada), ingresar el monto deseado y confirmar.

Si necesitas más información puedes llamar en México al 800 2000 616 y en Estadpsun Unidos al 1 855 279 2720.

También puedes mandar un correo a remesapaisano@finabien.gob.mx o ingresar al sitio web www.finabien.gob.mx

