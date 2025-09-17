Estos son los precios para Tyler, The Creator, en el Palacio de los Deportes de la CDMX

Tyler, The Creator. (Instagram)

El Palacio de los Deportes de Ciudad de México será escenario de uno de los conciertos más esperados del próximo año: Tyler, The Creator ofrecerá un show como parte de su gira internacional CHROMAKOPIA: THE WORLD TOUR el 24 de marzo de 2026.

La visita del artista se enmarca dentro de una serie de conciertos programados mundialmente, con el recinto mexicano recibiendo por primera vez este espectáculo, dirigido a un público ávido de tendencias y propuestas actuales en la música internacional.

Para quienes desean adquirir entradas, la venta se ha organizado en distintas fases a través de Ticketmaster y contará con colaboración de Banamex para las compras anticipadas.

El calendario de liberación de boletos inicia el martes 16 de septiembre a las 9:00 con la Venta Beyond, seguida de la Preventa Priority el miércoles 17 de septiembre a la misma hora. Posteriormente, la Preventa Banamex se realizará el jueves 18 de septiembre desde las 11:00. Finalmente, la venta general se abrirá al público el viernes 19 de septiembre a partir de las 6:00.

Ya conocemos el precio oficial de los boletos para Tyler, The Creator:

Tyler, The Creator, cartel oficial. (Ocesa)

PISTA: $4,067.25

NIVEL B: $5,691.50 - $7,968.25

NIVEL C: $3,211.50 - $4,271.80

NIVEL D: $1,723.50 - $2,188.60

NIVEL E: $1,103.50 - $1,324.30

La exitosa carrera de Tyler, The Creator

Tyler, The Creator, nacido como Tyler Gregory Okonma en 1991 en California, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del hip hop contemporáneo. Inició su carrera en 2009 como líder y fundador del colectivo Odd Future, grupo que atrajo atención por su estilo disruptivo y letras provocadoras. Su primer álbum, “Bastard”, y luego “Goblin” lo ubicaron como una voz única en el género, combinando producción experimental y una estética visual distintiva.

A lo largo de los años, su discografía ha mostrado una evolución artística notable. Trabajos como “Wolf” y “Cherry Bomb” experimentaron con nuevos sonidos, mientras que “Flower Boy” y “Igor” fueron aclamados por la crítica y le valieron premios importantes, incluido el Grammy al Mejor Álbum de Rap en 2020. Además de la música, Tyler ha incursionado exitosamente en el diseño de moda con la marca Golf Wang y la dirección creativa en videos musicales.

Su capacidad para reinventarse y explorar diversas disciplinas lo distingue en la industria. Tyler, The Creator ha logrado trascender las fronteras del hip hop, posicionándose como referente cultural e influyendo en nuevas generaciones de artistas y seguidores globalmente.