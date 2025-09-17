México

El PRI celebra resolución del TEV que confirma triunfos en los municipios de Chontla y Chicontepec

MC señala que quieren robarse la elección de Poza Rica y Papantla

Por Jorge Contreras

Guardar
El Tribunal Electoral de Veracruz
El Tribunal Electoral de Veracruz aprobó diversas resoluciones en municipios clave, donde Poza Rica pasó de MC a Morena (Tribunal Electoral de Veracruz/FB)

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) celebró públicamente, a través de sus redes sociales, la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), que ratificó el triunfo de sus candidatos José Luis Ponce Zaleta, en el municipio de Chontla, y Noé Torres Martínez, en Chicontepec.

La determinación del órgano electoral fue reconocida por la dirigencia priista como un paso firme en la defensa de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

“A la ciudadanía de ambos municipios le reiteramos que puede tener la certeza de que trabajaremos con firmeza y responsabilidad para ofrecer los mejores resultados y honrar la confianza depositada en nuestro partido”, expresó el PRI en un mensaje difundido en redes sociales.

PRI llegó a 25 alcaldías

El TEV dio ganadores a
El TEV dio ganadores a los candidatos del PRI en los municipios de Chontla y Chicontepec, Veracruz (@PRI_Nacional/X)

Con estas victorias, el tricolor alcanza ya 25 presidencias municipales en la entidad, consolidando su presencia política en regiones estratégicas.

Entre los municipios donde logró triunfos destacan Atzalan, Orizaba, Perote y Zacualpan, considerados bastiones priistas por su relevancia política y económica.

El partido subrayó que los fallos emitidos por el TEV refuerzan el compromiso institucional de garantizar procesos transparentes y dar certeza a la ciudadanía sobre el respeto a su decisión en las urnas.

Asimismo, destacaron que en municipios como Chontla y Chicontepec, donde históricamente el priismo ha tenido presencia, la confianza ciudadana se renovó en los últimos comicios gracias a candidatos con arraigo comunitario y propuestas enfocadas en mejorar las condiciones de vida de la población.

“En el PRI refrendamos nuestro compromiso de luchar siempre por el respeto a la voluntad ciudadana”, señaló la dirigencia nacional.

Poza Rica en jaque

Jorge Álvarez Maynez denunció que
Jorge Álvarez Maynez denunció que la gobernadora Rocío Nahle y Morena se quieren robarse la elección en Poza Rica y Papantla FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Mientras, el coordinador de Movimiento Ciudadana (MC), Jorge Álvarez Maynez denunció que hubo irregularidades en la sesión del Tribunal y responsabilizó a la gobernadora Rocío Nahle.

“Aunque la norma establece que debe convocarse con 24 horas de anticipación, la gobernadora de Veracruz ha dado la instrucción de que hoy (en día feriado) sesione el Tribunal Electoral de Veracruz. Quieren robarse la elección de Poza Rica y Papantla y alterar el voto de la gente”, escribió el dirigente emecista.

Por ello, Máynez y su candidato a dicha alcaldía, Emilio Olvera, anunciaron que impugnarán el resultado del TEV, quien “fue maiceado por Morena y Rocío Nahle, porque se quieren robar la elección”.

Temas Relacionados

ChontlaChicontepecVeracruzElecciones 2025MCPRIMexico-EleccionesPoza RicaPapantlamexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 17 de septiembre: Aldo de Nigris protagoniza acalorada discusión con Shiky

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 por Vix

La Casa de los Famosos

La mañanera de hoy 17 de septiembre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 17

Reportan lesionados en concierto de Julión Álvarez en Puebla: gobierno niega rumores y defiende gasto de 15 MDP en eventos

‘El Rey de la Taquilla’ convocó a más de 35 mil personas en la Avenida Juárez

Reportan lesionados en concierto de

Secretario de Seguridad afirma que Sinaloa está a salvo tras masacre: “Navolato está reforzado desde hace tiempo”

En septiembre la región turística de Nuevo Altata ha sido escenario de hechos violentos con al menos 11 muertos y ningún detenido

Secretario de Seguridad afirma que

Cómo se escribe: ¿Banyo o banjo? Esto recomienda la RAE

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Cómo se escribe: ¿Banyo o
MÁS NOTICIAS

NARCO

Secretario de Seguridad afirma que

Secretario de Seguridad afirma que Sinaloa está a salvo tras masacre: “Navolato está reforzado desde hace tiempo”

¿Quiénes son Los Rusos y cómo se convirtieron en el brazo armado de La Mayiza?

De ‘El Soviético’ a ‘Me dicen El Ruso’: qué revelan los corridos del líder del Cártel de Sinaloa por el que EEUU ofrece 5 mdd

Kate del Castillo revela que la DEA la vigiló tras su encuentro con El Chapo: “No sabíamos si me iban a arrestar o no”

Hallan seis cuerpos en Ojuelos: Fiscalía de Jalisco dice que los mataron en Zacatecas y gobierno de Monreal niega versión

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 17 de septiembre: Aldo de Nigris protagoniza acalorada discusión con Shiky

Reportan lesionados en concierto de Julión Álvarez en Puebla: gobierno niega rumores y defiende gasto de 15 MDP en eventos

“Los chismes no cambian el talento”: Juan Rivera quiere cantar con Ángela Aguilar

Majo Aguilar celebra el Grito de Independencia en Pachuca: bajó del escenario, cantó entre la multitud y rompió un artículo de un fan

El dolor infantil que hizo que Maribel Guardia jurara no tener hijos antes de Julián Figueroa

DEPORTES

CMLL 92 Aniversario en vivo:

CMLL 92 Aniversario en vivo: cartelera, a qué hora y dónde el magno evento de la lucha libre mexicana

Diablos Rojos de México anuncia celebración en su estadio por el Bicampeonato en la Serie del Rey

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 9 serán transmitidos por televisión abierta

Terence Crawford explica si habrá revancha con Canelo Álvarez tras arrebatarle sus títulos en los supermedianos

La opinión de Juan Manuel Márquez sobre la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “La esquina tiene que ver”