El PRI celebra resolución del TEV que confirma triunfos en los municipios de Chontla y Chicontepec

El Tribunal Electoral de Veracruz aprobó diversas resoluciones en municipios clave, donde Poza Rica pasó de MC a Morena (Tribunal Electoral de Veracruz/FB)

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) celebró públicamente, a través de sus redes sociales, la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), que ratificó el triunfo de sus candidatos José Luis Ponce Zaleta, en el municipio de Chontla, y Noé Torres Martínez, en Chicontepec.

La determinación del órgano electoral fue reconocida por la dirigencia priista como un paso firme en la defensa de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

“A la ciudadanía de ambos municipios le reiteramos que puede tener la certeza de que trabajaremos con firmeza y responsabilidad para ofrecer los mejores resultados y honrar la confianza depositada en nuestro partido”, expresó el PRI en un mensaje difundido en redes sociales.

PRI llegó a 25 alcaldías

Con estas victorias, el tricolor alcanza ya 25 presidencias municipales en la entidad, consolidando su presencia política en regiones estratégicas.

Entre los municipios donde logró triunfos destacan Atzalan, Orizaba, Perote y Zacualpan, considerados bastiones priistas por su relevancia política y económica.

El partido subrayó que los fallos emitidos por el TEV refuerzan el compromiso institucional de garantizar procesos transparentes y dar certeza a la ciudadanía sobre el respeto a su decisión en las urnas.

Asimismo, destacaron que en municipios como Chontla y Chicontepec, donde históricamente el priismo ha tenido presencia, la confianza ciudadana se renovó en los últimos comicios gracias a candidatos con arraigo comunitario y propuestas enfocadas en mejorar las condiciones de vida de la población.

“En el PRI refrendamos nuestro compromiso de luchar siempre por el respeto a la voluntad ciudadana”, señaló la dirigencia nacional.

Poza Rica en jaque

Jorge Álvarez Maynez denunció que la gobernadora Rocío Nahle y Morena se quieren robarse la elección en Poza Rica y Papantla FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Mientras, el coordinador de Movimiento Ciudadana (MC), Jorge Álvarez Maynez denunció que hubo irregularidades en la sesión del Tribunal y responsabilizó a la gobernadora Rocío Nahle.

“Aunque la norma establece que debe convocarse con 24 horas de anticipación, la gobernadora de Veracruz ha dado la instrucción de que hoy (en día feriado) sesione el Tribunal Electoral de Veracruz. Quieren robarse la elección de Poza Rica y Papantla y alterar el voto de la gente”, escribió el dirigente emecista.

Por ello, Máynez y su candidato a dicha alcaldía, Emilio Olvera, anunciaron que impugnarán el resultado del TEV, quien “fue maiceado por Morena y Rocío Nahle, porque se quieren robar la elección”.