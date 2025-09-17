México

Beca Rita Cetina 2025: Cómo registrar a otro hijo para el beneficio, paso a paso

El monto asignado por familia inicia en mil 900 pesos bimestrales

Por Cinthia Salvador

El monto asignado por familia inicia en mil 900 pesos bimestrales.

La Beca Rita Cetina concentra la atención de miles de familias al garantizar un apoyo económico bimestral para estudiantes de secundaria pública en 2025. El programa adopta carácter universal, abarcando a todas las y los estudiantes de este nivel inscritos en instituciones públicas bajo modalidad escolarizada.

El monto asignado por familia inicia en mil 900 pesos bimestrales, cantidad que aumenta 700 pesos por cada hijo adicional que curse secundaria en el mismo hogar.

Esta estructura permite que los núcleos familiares con más de un estudiante reciban un ingreso proporcional: una familia con dos hijos en secundaria accede a 2 mil 600 pesos bimestrales, mientras que con tres estudiantes el apoyo asciende a 3 mil 300 pesos cada dos meses. La lógica de acumulación continúa conforme a las reglas establecidas por el programa.

Los fondos se reciben mediante depósito directo en la Tarjeta del Banco del Bienestar, de acuerdo con el calendario oficial que publica la Coordinación a cargo del programa. Quienes resultan beneficiarios deben revisar constantemente los avisos de dicha instancia para identificar las fechas de pago y la logística de entrega.

El proceso de registro corresponde a la madre, padre o tutor de los estudiantes. Durante la inscripción, el sistema puede solicitar identificación oficial y comprobante de domicilio del tutor, este último en formato digital, como imagen o PDF. Para facilitar la gestión, las autoridades recomiendan que quienes no dispongan de una Llave MX, obtengan primero este mecanismo de autenticación, requisito necesario para ingresar a la plataforma.

Documentos para registrarse

Antes de iniciar el trámite, es necesario confirmar que tus hijos estén inscritos en secundaria pública y contar con los siguientes documentos.

  • CURP del estudiante (certificada).
  • Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor.
  • Comprobante de domicilio reciente.
  • CCT (Clave del Centro de Trabajo) de la secundaria.
Pasos para registrar a un segundo (o tercer) hijo

El alta de más estudiantes se hace desde la misma cuenta de tutor. El portal oficial indica que debes registrar a cada uno de los estudiantes de la familia dentro de tu sesión.

Paso a paso (resumen):

  • Entrar al portal oficial becaritacetina.gob.mx e inicia sesión como tutor (con tu Llave MX).
  • En el menú del portal, selecciona “Registrar a un estudiante”.
  • Capturar la CURP del segundo hijo y confirma. El sistema precargará sus datos personales.
  • Ingresa parentescoCCT de la escuela, nivel/turno/grado, y continúa.
  • Guardar y continuar hasta descargar el comprobante de registro. Repite el mismo flujo si necesitas agregar a un tercer hijo. (La autoridad señala que debe hacerse un registro por cada estudiante).

