México

Carlos Slim gana contrato para construir el tren Saltillo-Monterrey

El empresario obtuvo la oferta ganadora para esta ruta de pasajeros

Por Mariana L. Martínez

(AP Foto/Marco Ugarte)
(AP Foto/Marco Ugarte)

La constructora de Carlos Slim obtuvo el contrato para el tramo de 111 kilómetros que irá de Coahuila, a Santa Catarina, Nuevo León.

La oferta ganadora de la Operadora CICSA y FCC Construcción fue de 31 mil 843 millones de pesos para este tren de pasajeros.

Inicia construcción del tren de Saltillo a Monterrey

El Gobernador Samuel García encabezó la ceremonia en compañía del Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, y del titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous.

El primer segmento del tren, que abarca 100 kilómetros y parte del poblado Unión San Javier en Salinas Victoria, forma parte de un trayecto total de 396 kilómetros entre Saltillo y Nuevo Laredo. Según lo expuesto por Andrés Lajous, el tren de pasajeros circulará a velocidades de entre 160 y 200 kilómetros por hora, lo que permitirá una conexión eficiente entre las principales ciudades de la región.

Información en desarrollo*

