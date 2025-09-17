Abelito manda romántico mensaje a su novia y le agradece apoyo en La Casa de los Famosos México: “El amor de mi vida”

El influencer expresa su amor y gratitud a su pareja durante su liderazgo en el reality (TikTok)

El reciente mensaje de Abelito dirigido a su pareja Aranza Salazar ha captado la atención de los seguidores de La Casa de los Famosos México, donde el creador de contenido se encuentra actualmente como líder de la semana.

En medio de la celebración por este logro y mientras disfruta de las comodidades de la suite junto a Aldo de Nigris, Abelito expresó abiertamente cuánto extraña a su novia, dedicándole unas palabras cargadas de afecto y gratitud.

Durante una conversación con su compañero, Abelito aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a Aranza, quien lo espera fuera del reality. En sus palabras, el influencer manifestó:

“Mi amor, te amo, besos mi reina y gracias a todos, gracias amor, te quiero muchísimo, eres el amor de mi vida, síguele echando muchas ganas, sé que estás feliz, yo estoy feliz acá adentro, la estamos pasando bien, muy chingón, te amo, gracias por todo el apoyo”. Esta declaración, compartida en el contexto del programa, refleja la cercanía y el apoyo mutuo que caracteriza a la pareja.

La relación de Abelito y Aranza Salazar destaca por su apoyo mutuo y origen fuera del espectáculo (TikTok)

La figura de Aranza Salazar ha despertado curiosidad entre los seguidores del programa, especialmente porque, a diferencia de Abelito, ella no pertenece al mundo del espectáculo. Sin embargo, su historia de amor ha trascendido la pantalla, convirtiéndose en un tema recurrente entre quienes siguen la tercera temporada del reality.

Aranza, de 24 años, mantiene una relación con Abelito desde hace tres años, acompañándolo tanto en su crecimiento en redes sociales como en su reciente incursión televisiva.

La pareja se conoció en 2022, cuando ambos eran estudiantes y Abelito apenas comenzaba a explorar el ámbito artístico. En una entrevista concedida al reality, Aranza relató: “Nos conocimos en 2022, cuando Abelito apenas estaba iniciando en todo este medio artístico. Cuando lo conocí, la verdad es que no era muy famoso”.

La diferencia de estatura entre Abelito y Aranza se convierte en símbolo de fortaleza para la pareja (TikTok)

Este testimonio aporta una perspectiva sobre los inicios de su relación, marcada por la sencillez y la ausencia de fama.

Uno de los aspectos que más llama la atención del público es la diferencia de estatura entre ambos. Aranza mide 1,65 metros, mientras que Abelito alcanza 1,14 metros, una característica que ha generado preguntas frecuentes y que el propio creador de contenido suele destacar tanto en sus redes sociales como en las conversaciones dentro de La Casa de los Famosos México. Esta particularidad, lejos de ser un obstáculo, ha fortalecido la imagen de la pareja ante sus seguidores.

Aranza Salazar acompaña a Abelito desde sus inicios en redes sociales y su salto a la televisión (Recorte)

A lo largo de su relación, Aranza ha compartido que han atravesado momentos difíciles y que la estabilidad no siempre ha estado presente. En sus palabras, “nada ha sido color de rosa”, aunque resalta el “gran corazón” de Abelito, un rasgo que ha conquistado tanto a ella como al público del programa.