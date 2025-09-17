México

Abelito manda romántico mensaje a su novia y le agradece apoyo en La Casa de los Famosos México: “El amor de mi vida”

La diferencia de estatura entre ambos ha generado curiosidad, pero lejos de ser un obstáculo, ha fortalecido su relación y los ha posicionado como un ejemplo de amor genuino en el reality

Por Armando Guadarrama

Guardar
El influencer expresa su amor
El influencer expresa su amor y gratitud a su pareja durante su liderazgo en el reality (TikTok)

El reciente mensaje de Abelito dirigido a su pareja Aranza Salazar ha captado la atención de los seguidores de La Casa de los Famosos México, donde el creador de contenido se encuentra actualmente como líder de la semana.

En medio de la celebración por este logro y mientras disfruta de las comodidades de la suite junto a Aldo de Nigris, Abelito expresó abiertamente cuánto extraña a su novia, dedicándole unas palabras cargadas de afecto y gratitud.

Durante una conversación con su compañero, Abelito aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a Aranza, quien lo espera fuera del reality. En sus palabras, el influencer manifestó:

“Mi amor, te amo, besos mi reina y gracias a todos, gracias amor, te quiero muchísimo, eres el amor de mi vida, síguele echando muchas ganas, sé que estás feliz, yo estoy feliz acá adentro, la estamos pasando bien, muy chingón, te amo, gracias por todo el apoyo”. Esta declaración, compartida en el contexto del programa, refleja la cercanía y el apoyo mutuo que caracteriza a la pareja.

La relación de Abelito y
La relación de Abelito y Aranza Salazar destaca por su apoyo mutuo y origen fuera del espectáculo (TikTok)

La figura de Aranza Salazar ha despertado curiosidad entre los seguidores del programa, especialmente porque, a diferencia de Abelito, ella no pertenece al mundo del espectáculo. Sin embargo, su historia de amor ha trascendido la pantalla, convirtiéndose en un tema recurrente entre quienes siguen la tercera temporada del reality.

Aranza, de 24 años, mantiene una relación con Abelito desde hace tres años, acompañándolo tanto en su crecimiento en redes sociales como en su reciente incursión televisiva.

La pareja se conoció en 2022, cuando ambos eran estudiantes y Abelito apenas comenzaba a explorar el ámbito artístico. En una entrevista concedida al reality, Aranza relató: “Nos conocimos en 2022, cuando Abelito apenas estaba iniciando en todo este medio artístico. Cuando lo conocí, la verdad es que no era muy famoso”.

La diferencia de estatura entre
La diferencia de estatura entre Abelito y Aranza se convierte en símbolo de fortaleza para la pareja (TikTok)

Este testimonio aporta una perspectiva sobre los inicios de su relación, marcada por la sencillez y la ausencia de fama.

Uno de los aspectos que más llama la atención del público es la diferencia de estatura entre ambos. Aranza mide 1,65 metros, mientras que Abelito alcanza 1,14 metros, una característica que ha generado preguntas frecuentes y que el propio creador de contenido suele destacar tanto en sus redes sociales como en las conversaciones dentro de La Casa de los Famosos México. Esta particularidad, lejos de ser un obstáculo, ha fortalecido la imagen de la pareja ante sus seguidores.

Aranza Salazar acompaña a Abelito
Aranza Salazar acompaña a Abelito desde sus inicios en redes sociales y su salto a la televisión (Recorte)

A lo largo de su relación, Aranza ha compartido que han atravesado momentos difíciles y que la estabilidad no siempre ha estado presente. En sus palabras, “nada ha sido color de rosa”, aunque resalta el “gran corazón” de Abelito, un rasgo que ha conquistado tanto a ella como al público del programa.

Temas Relacionados

AbelitoAranza SalazarLa casa de los famosos Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Sube a 19 el número de muertos por explosión de una pipa con gas en Iztapalapa

Al momento 32 personas permanecen hospitalizadas

Sube a 19 el número

Pronósticos: todos los resultados ganadores del Tris del 16 de septiembre

El sorteo de Tris se celebra cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Pronósticos: todos los resultados ganadores

Veracruz registra sismo de magnitud 4.1

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Veracruz registra sismo de magnitud

¿Cuál es el estado de salud actual de Jazlyn Azulet, la bebé herida en explosión de Iztapalapa que fue trasladada a Texas?

La menor recibe atención especializada en el Shriners Hospital for Children, en Galveston, tras sufrir quemaduras graves

¿Cuál es el estado de

Resultados Gana Gato: ganadores del sorteo del 16 de septiembre

El sorteo Gana Gato se juega tres días por semana, los martes, jueves y sábados, los premios se dan a conocer el mismo día, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 2906 dada a conocer por la Lotería Nacional

Resultados Gana Gato: ganadores del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ordenan detención de líder de

Ordenan detención de líder de la Unión Sindicatos, ligada a “La Chokiza”

Sindicatos, la Familia Michoacana y Los Mayas: los grupos ligados a “El Memo”, presunto líder delictivo en Edomex

Quién es Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit con presuntos vínculos con el CJNG

Detienen a mexicano con más de un millón de pesos en heroína oculta en un auto en la frontera

Sustituyen al general que reveló la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena

ENTRETENIMIENTO

Miss Sonora niega envidia hacia

Miss Sonora niega envidia hacia Fátima Bosch, nueva Miss Universo México señalada por presunto influyentismo: “Por dignidad”

¿No sabes que ver? Aquí está el ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts más escuchados

Fans mexicanos recuerdan a Robert Redford tras su muerte con esta popular película nominada al Oscar

Alexis Ayala está dispuesto a salir de La Casa de los Famosos México tras nominar a Aldo de Nigris con 6 puntos

DEPORTES

Diablos Rojos de México anuncia

Diablos Rojos de México anuncia celebración en su estadio por el Bicampeonato en la Serie del Rey

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 9 serán transmitidos por televisión abierta

Terence Crawford explica si habrá revancha con Canelo Álvarez tras arrebatarle sus títulos en los supermedianos

La opinión de Juan Manuel Márquez sobre la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “La esquina tiene que ver”

Miguel “Piojo” Herrera es respaldado por la federación de Costa Rica