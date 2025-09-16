México

Yadhira Carrillo reconoce que a Juan Collado le disgustaba su carrera de actriz y por amor dejó los escenarios

Con el corazón sanando y la mirada puesta en nuevos proyectos, la actriz se sinceró sobre el proceso de dejar atrás una relación marcada por la entrega y los sacrificios personales

Por Armando Guadarrama

Guardar
Yadhira Carrillo retoma su carrera
Yadhira Carrillo retoma su carrera tras separarse de Juan Collado y 17 años alejada de la televisión (Infobae México / Jovani Pérez)

El regreso de Yadhira Carrillo a la televisión coincidió con la noticia de que Juan Collado ya residía en España y presuntamente mantenía una relación con una joven colombiana identificada como ‘Cata’.

Este contexto marcó el cierre de una etapa de 17 años en la vida de la actriz, quien permaneció alejada de los escenarios por decisión propia y en respuesta a las preferencias de su entonces esposo.

Durante una entrevista concedida a Michelle Galván para su canal de YouTube, Yadhira Carrillo relató que la ruptura con Juan Collado fue una decisión personal, motivada por la necesidad de retomar la carrera para la que se formó y que constituye su mayor pasión.

La actriz explicó que, aunque el abogado no compartía su entusiasmo por la actuación, ella eligió priorizar su vocación tras años de dedicación exclusiva a su matrimonio.

La actriz revela que su
La actriz revela que su regreso a la actuación fue motivado por su vocación y el cierre de una etapa personal (Televisa)

“Después, cuando empecé a sentir esta necesidad de volver a trabajar, para él no fue agradable porque no es una cosa con lo que él se sienta cómodo, lo cual es absolutamente aceptable, nadie tiene que caminar un camino que no le hace feliz, si lo puede hacer sentir incómodo, si su felicidad no se la puede dar alguien que se dedica a esto, entonces no soy la persona apropiada para que ese ser, que yo amo profundamente, sea feliz, yo tengo que asumir que ese no es mi lugar”, puntualizó la actriz.

La relación entre Carrillo y Collado estuvo marcada por la entrega total de la actriz, quien se apartó de los reflectores durante casi dos décadas. “Entré en ese matrimonio al 100 por ciento, en cuerpo, espíritu, alma, fidelidad absoluta, amor entero y dejé absolutamente todo”.

Esta decisión implicó dejar de lado su carrera artística, ya que, según sus palabras, a Juan Collado no le agradaba que ella se dedicara a la actuación.

Los últimos cuatro años de la relación estuvieron especialmente marcados por la adversidad, debido a que Juan Collado fue encarcelado bajo acusaciones de asociación delictuosa y defraudación fiscal.

Carrillo relata el sacrificio de
Carrillo relata el sacrificio de su carrera artística por su matrimonio con Collado, quien no compartía su pasión (Cuartoscuro)

Durante ese periodo, Yadhira Carrillo mantuvo una rutina diaria de visitas al Reclusorio Norte, donde se encontraba su esposo, a pesar de enfrentar problemas de salud. La actriz narró que ni dos operaciones de espalda ni una intervención de rodilla le impidieron acudir cada día para llevarle comida y medicamentos.

“Montando a caballo me lastimé y, cuando yo entraba a ese lugar, tenía que llevar las bolsas de todo lo que tenía que meter, la comida, el medicamento, todo lo necesario y, nadie puede ayudarte, sólo puedes entrar tú, tienes que pasar filtro, subir escaleras, pasar rampas y, para mí, era muy difícil eso y, yo todos los días, le decía a Dios: ‘sólo tú me puedes dar las fuerzas’”, relató.

A pesar de las dificultades, la actriz nunca dudó en apoyar a su esposo mientras duró el matrimonio. Sin embargo, reconoció que llegó un momento en el que sintió que debía escuchar su instinto y retomar su vida profesional.

Durante la prisión de Collado,
Durante la prisión de Collado, Yadhira Carrillo lo apoyó diariamente pese a problemas de salud (Foto: Cuartoscuro)

“No sé (cómo lo solté), sólo sé que lo supe hacer, cuando le comenté que iba a hacer telenovela, es algo que a él no le gusta, lo respeto y lo entiendo tanto, dejé todo eso 17 años, por vivir todos los días, todos los segundos con él, me sumergí y entré en ese matrimonio al 100 por ciento, en cuerpo, espíritu, alma; fidelidad absoluta, amor entero y dejé absolutamente todo, así fue como me sentí satisfecha”, afirmó la protagonista de ‘Los hilos del pasado’ en la entrevista.

Temas Relacionados

Yadhira CarrilloJuan Colladomexico-entretenimiento

Más Noticias

Reportan distintas fallas en pleno día de registro de la Beca Rita Cetina 2025

Desde este lunes 15 de septiembre se lleva a cabo la incorporación a nuevos beneficiarios, quienes recibirán mil 900 pesos bimestrales

Reportan distintas fallas en pleno

Tren Interurbano México - Toluca tiene un avance del 98 por ciento, según SICT

El gobierno federal se comprometió a inaugurar la obra este 2025

Tren Interurbano México - Toluca

¿Cuáles son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de Michoacán, según la IA?

Localidades llenas de historia, cultura y escenarios naturales únicos conforman la lista de los lugares más atractivos del estado

¿Cuáles son los 5 Pueblos

Grito de Independencia 2025 en vivo: inicia el concierto en el Zócalo de CDMX con La Arrolladora

Se conmemora el 215 aniversario del inicio de la Independencia nacional

Grito de Independencia 2025 en

Chispazo: todos los números ganadores del 15 de septiembre

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Chispazo: todos los números ganadores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Pelón”, presunto lavador

Cae “El Pelón”, presunto lavador de dinero de Los Chapitos y cercano a Iván Archivaldo

EEUU coloca a México en lista de principales países de tránsito de drogas, pide mayor esfuerzo en combate al narco

Caen dos hombres con 24 millones de pesos en drogas: viajaban en un autobús con paquetes con el logo de Batman

Detienen al Secretario de Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán, por presunta creación de videos amenazantes

Autoridades investigan presunto concierto de Natanael Cano en Cereso de Hermosillo

ENTRETENIMIENTO

La voz de Tito Double

La voz de Tito Double P preocupa a fans por este cambio

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: Abelito es el último líder de esta temporada

Fuerza Regida domina el Ranking Apple en México: top 10 de las canciones más populares de este día

Lis Vega celebra seis meses de relación con ‘Rayito’, hermano de YosStop 10 años menor: “Nos gusta el cotorreo”

El top de las mejores series de Netflix en México

DEPORTES

Turki Al Sheikh adelanta el

Turki Al Sheikh adelanta el futuro de Canelo Álvarez tras perder contra Terence Crawford

Arturo Elías Ayub ayudó a influencer que perdió millones de pesos apostando en la pelea de Canelo Álvarez

Así reaccionó Julio César Chávez Jr. a la derrota de Canelo Álvarez contra Terence Crawford

CMLL celebra la Independencia de México con tres funciones históricas en Arena México, Puebla y Guadalajara

“La Hormiga” González se mete a la pelea por el liderato de goleo de la Liga MX