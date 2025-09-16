México

Trailer de Gas LP cae en colapso carretero en Baja California

Las intensas precipitaciones asociadas a los remanentes de la tormenta Mario provocaron el hundimiento de un tramo vial en Mulegé que dejó incomunicadas varias comunidades

Por Fabián Sosa

Un tráiler quedó atrapado tras el colapso carretero en Baja California Sur. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 2025 quedó marcado por ser el año más lluvioso desde 1941 tras las tormentas registradas en el mes de junio, así como por la cercanía de huracanes a México.

En este contexto se enmarca lo ocurrido el pasado lunes 15 de septiembre por la tarde, pues la intensa lluvia provocada por los remanentes de la tormenta tropical Mario generó severas afectaciones en el estado de Baja California Sur.

En dicha entidad federativa, un tráiler que transportaba gas LP quedó atrapado tras el colapso de un tramo carretero en el municipio de Mulegé. El incidente, ocurrido en la comunidad de San Ignacio, al norte de Santa Rosalía, dejó incomunicado el tramo hacia Guerrero Negro, según reportó Línea Directa.

Detalles del colapso carretero

La autopista se vio afectada por la tormenta tropical Mario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con imágenes difundidas por medios locales, el tráiler quedó con el frente hundido en el asfalto, mientras la carretera aparece partida entre corrientes de agua. Residentes de la zona alertaron sobre la peligrosidad del incidente debido al tipo de carga del trailer.

Otras comunidades del municipio de Mulegé experimentaron anegaciones, socavones y fuertes corrientes de agua, forzando la suspensión de las celebraciones patrias en Santa Rosalía, capital municipal.

Las calles, cubiertas por el agua, sufrieron afectaciones respecto al tiempo del traslado, pues el tránsito circuló de forma lenta y movilizó a vecinos para quitar el agua acumulada.

De acuerdo con Línea Directa, estas afectaciones se atribuyen a la permanencia de bandas nubosas asociadas a la tormenta tropical Mario, reclasificada el pasado fin de semana tras perder fuerza como ciclón.El

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó previamente sobre lluvias muy fuertes en la entidad, con acumulaciones estimadas entre 50 y 75 milímetros, junto a vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que alcanzarían los 60 kilómetros por hora y oleaje elevado en la costa del estado.

En este contexto, autoridades estatales y federales se mantienen en alerta ante la posibilidad de nuevos deslaves o afectaciones a la red carretera y exhortan a la población a seguir la información oficial.

El pronóstico incluye precipitaciones adicionales en la región de Mulegé y zonas aledañas, lo que podría complicar las tareas de rescate y limpieza en los próximos días, confirmó el Servicio Meteorológico Nacional.

La circulación de vehículos pesados y el acceso a localidades del norte de Baja California Sur quedaron restringidos mientras personal de emergencia evalúa daños y define acciones para restablecer la conectividad de la zona. Las autoridades reiteran la importancia de evitar desplazamientos innecesarios y permanecer atentos a avisos de Protección Civil para mitigar riesgos.

