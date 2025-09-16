Resultados del Gran Sorteo Especial 303 de la Lotería Nacional de este lunes 15 de septiembre 2025

Conoce los resultados de la Lotería Nacional de este lunes 15 de septiembre. (Lotería Nacional)

En esta edición, Gran Sorteo Especial no. 303, celebrado en Patio de carteros del Palacio Postal del Servicio Postal Mexicano en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pone en juego una bolsa que supera los $424,549,800, respaldada por la emisión de cuatro millones de cachitos, con un Premio Mayor de 255 millones de pesos, repartidos en 10 premios de 25.5 millones de pesos.

A través de 10 diseños distintos, la emisión del Gran Sorteo Especial no. 303 destaca y celebra las historias de vida de las y los migrantes, transmitiendo el mensaje de que cuentan con el acompañamiento y reconocimiento de México.

En el contexto del 255º aniversario de Lotería Nacional y las festividades patrias, este sorteo rinde homenaje a quienes han construido nuevas oportunidades con esfuerzo, resiliencia y esperanza, siempre conservando el vínculo con sus raíces y recibiendo el orgullo y la gratitud de su país.

“Este esfuerzo forma parte de un amplio movimiento de coordinación interinstitucional, impulsado en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, así como con gobiernos estatales y municipales, principalmente de la franja fronteriza y en las regiones con mayor número de migrantes”, señala la pagina oficial de la Lotería Nacional.

Todos los ganadores del Gran Sorteo Especial del lunes 15 de septiembre de 2025

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio 1 de 25.5 millones: 2594818

Premio 2 de 25.5 millones: 2924858

Premio 3 de 25.5 millones: 0039601

Premio 4 de 25.5 millones: 1344044

Premio 5 de 25.5 millones: 2884475

Premio 6 de 25.5 millones: 2295106

Premio 7 de 25.5 millones: 1633037

Premio 8 de 25.5 millones: 2157390

Premio 9 de 25.5 millones: 3848685

Premio 10 de 25.5 millones: 2023405

Premio 11 de 10 millones: 2608673

Premio 12 de 10 millones: 0741042

Premio 13 de 10 millones: 2497022

Premio 14 de 10 millones: 0029103

Premio 15 de 10 millones: 0771362

Premio 16 de $5 millones: 3542244

Premio 17 de $5 millones: 2731892

Premio 18 de $5 millones: 0646569

Premio 19 de $5 millones: 0154649

Premio 20 de $5 millones: 2462363

La estructura del Gran Sorteo Especial

El precio del cachito del Gran Sorteo Especial fue de 200 MXN. (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

El Premio Mayor asciende a 255 millones de pesos, repartido en 10 premios individuales de $25.5 millones cada uno. Los participantes también pueden aspirar a uno de los 5 premios de $10 millones, 5 premios de $5 millones, 15 premios de $1 millón, 18 premios de $500,000, 25 premios de $250,000, y 50 premios de $100,000.

Además, se otorgan dos premios por aproximación de $1,100,000, y otros dos de $550,000 por el mismo concepto. La estructura incluye también 3,999 premios por terminación de $7,000, 3,999 premios por terminación de $5,000 y 3,999 reintegros.

En total, se repartirán 128 premios directos, enumerados del 1 al 128 y la suma final de reconocimientos entregados llegará a 48,129, consolidando a este sorteo como una de las propuestas más destacadas del año. El precio de cada cachito fue de $200.

¿Cómo se puede cobrar un premio de la lotería?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

El ganador debe consultar si su billete electrónico recibió premio o reintegro verificando el número en la Lista Oficial de Premios disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional y la app de Broxel en la sección de números ganadores, o recibiendo notificación en su dispositivo móvil.

Para cobrar en la Ciudad de México, cualquier monto premiado o reintegro puede cobrarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.

El trámite requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio no mayor a tres meses si la identificación carece de domicilio.

Cuando el premio es de $9,999.99 (Nueve mil novecientos noventa y nueve Pesos 99/100 M.N.) o menos, el pago se abona a la cuenta Broxel del ganador, aplicando una retención de impuestos del 7% (1% federal y 6% estatal). Si la cantidad supera los $9,999.99, el pago se realiza mediante cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, descontando igual porcentaje de impuestos. El beneficiario recibe el cheque o efectivo, el original de la carta recibo con el detalle del premio y los impuestos retenidos, además de la devolución de su identificación y comprobante de domicilio.

Durante el cobro, es indispensable proporcionar nombre completo, fecha de nacimiento, RFC, CURP, identificación oficial, ocupación, teléfono, correo electrónico, país de origen, nacionalidad, país de residencia, entidad federativa, delegación o municipio, ciudad, colonia, código postal, calle, número exterior y número interior. Los datos personales se consideran confidenciales conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y no pueden difundirse.