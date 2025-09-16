Regidores de Ocuilan, Edomex señalan al alcalde por presuntos desvios y amenazas

Denuncian regidores de Ocuilán, Edomex a alcalde Juan Gordillo de MC por irregularidades (Especial)

Regidores del municipio de Ocuilan denunciaron públicamente al alcalde Juan Luis Gordillo Abundis por incurrir presuntamente en actos de corrupción, violencia política y hostigamiento hacia opositores dentro del gobierno municipal.

Las acusaciones de los ediles Yesenia Natalí Gómez Coronel, quinta regidora por Morena y Tomás Abundis Débora, sexto regidor del Partido del Trabajo, del Séptimo regidor por el PRD, Miguel Acosta Linares, incluyen la contratación de más de 30 “aviadores”, el uso de personal para ejercer presión política, nepotismo y amenazas directas contra quienes protestan por estas irregularidades.

Según los regidores afectados, uno de los primeros abusos del gobierno municipal se produjo con la detección de sueldos desproporcionados, ya que hay personas que cobran de los 20 a los 30 mil pesos solo por ser asesor, mientras algunos trabajadores de servicios públicos y la brigada forestal apenas perciben 9 mil, destacó Gómez Coronel.

Doble nómina y sueldo exorbitantes

Cabildo Ocuilan Edomex denuncia regidores desvios irregularidades

Con lo que respecta a la doble nómina, la regidora señaló que personas que figuran en la nómina sin acudir a su trabajo o sin desempeñar funciones reales, lo que consume recursos públicos sin retorno alguno, como es el caso del responsable del Instituto de Cultura, Física y Deporte del municipio de Malinalco y que es familiar de la alcaldesa Marlene Nieto y que cobra también en Ocuilan, señaló la morenista.

Por igual, encontraron que el Secretario del Ayuntamiento tiene un asesor a pesar que había dicho que no contaba en su área, pero se había dado recibo de nómina cobrando como tal, con un salario mensual de 20 mil pesos. Este tipo de prácticas, aseguran, han sido toleradas por el alcalde.

El hostigamiento —afirman los denunciantes— va más allá de lo laboral. Ediles opositores aseguran que se les ha intimidado, amenazado y marginado de decisiones, además de verse sometidos a presuntos actos de agresión política, ya sea por medio de declaraciones, señalamientos públicos o el uso de personal a modo de grupo de choque para silenciar críticas.

Los regidores señalan también favoritismo en la contratación: familiares y allegados del alcalde y de sus colaboradores cercanos ocupan puestos clave aun cuando no cumplen con los requisitos o experiencia necesaria. Esto, según denuncian, refuerza la percepción de nepotismo y falta de transparencia en la gestión municipal.

A pesar de que estas denuncias ya han sido llevadas ante instancias formales como la OSFEM y el Congreso mexiquense, acusan lentitud en las respuestas oficiales. Exigen auditorías rigurosas, transparencia en el manejo de los recursos humanos y sanciones contra quienes hayan incurrido en irregularidades.

Por su parte, ciudadanos de Ocuilan han comenzado a organizarse para exigir rendición de cuentas, marchas informales y manifestaciones en el centro del municipio, denunciando los agravios.

La demanda general es una sola: que se esclarezca lo denunciado, que se repare el daño y que el municipio deje de ser escenario de privilegios indebidos. Si no, advierten, seguirá creciendo la presión social sobre el gobierno local, hasta que las autoridades correspondientes intervengan con hechos, no sólo con promesas.