Ni Grito de Independencia, ni desfile militar: cuatro municipios en Veracruz cancelan fiestas patrias por violencia

Los cuatros municipios informaron oficialmente que no se realizarían los festejos cívicos y patrios por el 215 aniversario del inicio de la Independencia de México | X / @rocionahle

La cancelación de las celebraciones patrias en cuatro municipios del norte de Veracruz “encendió” el debate político y de seguridad en estas regiones. Coxquihui, Cerro Azul, Zozocolco y Coahuitlán, todos gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN), decidieron suspender el Grito de Independencia y los desfiles cívico-militares del 15 y 16 de septiembre por la violencia registrada en la región.

Ante estos hechos, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, cuestionó la medida y aseguró que solo en Coxquihui existen motivos para suspender los festejos:

“No tienen motivo para cancelar, a excepción de Coxquihui, donde tuvimos hace unos días un tema de un asesinato de quien fuera candidato de Morena”, declaró en entrevista.

Así mismo, subrayó que en el resto de la entidad las condiciones de seguridad son estables y que los operativos de seguridad están reforzados con Guardia Nacional (GN), elementos de la Secretaría de Marina (Semar). así como personal de fiscalías federal y estatal.

Nahle también destacó que todos los municipios que suspendieron las ceremonias pertenecen al PAN, lo que calificó como una “extraña coincidencia”: “Los cuatro que lo han anunciado son del mismo partido político, cosa extraña, pero no hay motivo para cancelarlo”, apuntó.

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, señaló que estas cancelaciones del Grito de Independencia y el desfile militar le resultan "una extraña coincidencia" | Facebook / Rocío Nahle

La “confrontación patriótico” con el PAN en Veracruz

Los alcaldes panistas defendieron su decisión. Pablo Gómez, edil de Coxquihui, argumentó que la violencia en la zona lo obligó a suspender los festejos patrios. “Motivos creo que hay de sobra. Su servidor trata de velar por la integridad de los ciudadanos y alumnos. Críticas vendrán, pero se prefiere eso a un hecho lamentable”, señaló en redes sociales.

Otros gobiernos locales, como los de Coahuitlán y Zozocolco, coincidieron en que lo más importante es proteger a la ciudadanía, especialmente a niños y jóvenes que participan en los actos conmemorativos.

La realidad y la violencia al norte de Veracruz: los anuncios oficiales en las localidades

En Coahuitlán, el ayuntamiento informó que la suspensión se debe a hechos violentos registrados en municipios vecinos de la Sierra del Totonacapan. En su comunicado, enfatizó que se prioriza “en todo momento la integridad física de nuestra población y comunidad educativa”.

En Cerro Azul, las autoridades anunciaron que el evento cultural previsto para la noche del 15 quedó cancelado. En su lugar, se realizará únicamente un protocolo oficial dentro de la presidencia municipal, sin acceso masivo de ciudadanos.

El municipio de Cerro Azul tuvo una ceremonia privada para conmemorar el 15 de septiembre | Facebook / H. Ayuntamiento de Cerro Azul 2022-2025

El ayuntamiento de Zozocolco de Hidalgo explicó que la medida responde al contexto regional de violencia, aunque no se hayan registrado ataques dentro de su municipio. Su mensaje recalcó la necesidad de proteger la integridad física y emocional de los habitantes.

En todos los casos, los gobiernos locales insistieron en que la seguridad debe estar por encima de la tradición, aun cuando las festividades patrias son uno de los eventos más importantes en la vida pública del país.

Violencia reciente en Coxquihui: el asesinato de Ramón Valencia y el ataque al alcalde electo

El caso más delicado es el de Coxquihui, donde se han registrado ataques vinculados con la violencia política. En ese municipio fue asesinado Ramón Valencia, excandidato de Morena, quien asumió la postulación tras el homicidio de su padre, Anuar Valencia, al inicio de la campaña.

Además, la vivienda del alcalde electo del PAN, Lauro Becerra, fue atacada con explosivos y drones, lo que elevó la tensión en la zona. Estos hechos motivaron la presencia de fuerzas federales y estatales, que actualmente mantienen operativos de seguridad en el municipio.

El caso más claro del repunte de violencia al norte de Veracruz es el asesinato del candidato Ramón Valencia y el ataque a la casa del alcalde electo de Coxquihui, Laura Becerra García | Facebook / Lauro Becerra García

La seguridad se mantiene reforzada: ni 15, ni 16 de septiembre por temor a no tener paz y sana convivencia

Los ayuntamientos mantienen su postura. Para ellos, la suspensión es una medida preventiva ante un escenario incierto. “Es preferible enfrentar críticas por cancelar las festividades que lamentar hechos violentos”, expresó un comunicado del gobierno municipal de Zozocolco.