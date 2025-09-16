Desfile cívico militar 2025 | Estas son las mejores imágenes

Claudia Sheinbaum, presidenta y Comandanta Suprema, destacó la labor de las mujeres y la soberanía nacional durante su discurso. (REUTERS/Raquel Cunha)

Durante la mañana de este martes 16 de septiembre, la gente de la Ciudad de México pudo apreciar múltiples acrobacias y demostraciones del desfile Cívico Militar en conmemoración al 215 aniversario del Día de la Independencia de México.

Este tradicional evento cuenta con la participación de alrededor de 16 mil elementos de las fuerzas armadas, el cual parte del Zócalo capitalino de la CDMX hacia el Campo Marte, en Chapultepec.

Luego de que tomó la palabra el Almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, la presidenta y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dirigió unas palabras y para la ciudadanía, destacando la labor de las mujeres.

Las imágenes del desfile cívico militar

El desfile incluyó la participación de cadetes, Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional y otras dependencias. (Gobierno de México)

Este martes, en la capital del país, desfilaron cadetes del Colegio Militar, personal del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, Guardia Nacional, entre otras dependencias.

Más de 16 mil elementos de las fuerzas armadas participaron en el tradicional evento que recorrió del Zócalo al Campo Marte. (REUTERS/Raquel Cunha)

Tras el discurso de la mandataria en el que comentó que “la independencia, libertad y soberanía de México significa que ninguna potencia extranjera decide por nosotros”, agregó que “cada hija y cada hijo de esta tierra tiene derecho a vivir con dignidad, con justicia y con libertad”, afirmando que la soberanía es el derecho, por lo que invitó a “hacer nosotros mismos, hablar como nuestra propia voz, a construir nuestro futuro”, comentó.

El desfile Cívico Militar conmemoró el 215 aniversario de la Independencia de México en la Ciudad de México. (Gobierno de México)

Después de que las Fuerzas Armadas solicitaran a la mandataria su autorización para comenzar con el recorrido, sobrevolaron el cielo tres aeronaves F-5 de la Secretaría de la Defensa Nacional junto con helicópteros Mil Mi-17 mientras en tierra avanzaba el contingente del Sistema Educativo Militar, mismo que tiene más de 200 años de historia.

Aeronaves F-5, helicópteros Mil Mi-17 y aviones Hércules C130 y Spartan sobrevolaron la capital durante el evento. (REUTERS/Raquel Cunha)

Posteriormente, un avión Hércules C130, uno de los mas grandes que tiene la Sedena, aparece en el desfile militar de este martes junto con un Spartan que es un avión de transporte táctico medio, derivado del G.222-, así como con un 6 T6C, que es un avión turbohélice de fabricación estadounidense construido por Raytheon Aircraft Company.

Las Fuerzas Especiales de Aire desfilaron con su distintiva boina color rojo carmesí. (Gobierno de México)

Después, en tierra aparecieron las Fuerzas Especiales de Aire, realizan actividades de alto riesgo y reciben múltiples cursos de preparación, quienes cantan mientras avanzan con su boina color rojo carmesí, la cual distingue a los especialistas a nivel mundial.

Entre coros y marcha, el desfile continúa hacia Campo Marte desde el Zócalo. (REUTERS/Raquel Cunha)

Junto a este convoy también apareció uno especializado en la detección de narcóticos, otro de tanquetas que son utilizadas para zonas de difícil acceso-al cual se le conoce como grupo de arma blindada-, binomios caninos, otro de la brigada de fusileros paracaidistas que regalaron dulces a la ciudadanía y el contingente de operaciones de comaandos.

Convoyes especializados en detección de narcóticos, tanquetas blindadas y binomios caninos también formaron parte del desfile. (REUTERS/Raquel Cunha)