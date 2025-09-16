México

Desfile cívico militar 2025 | Estas son las mejores imágenes

Elementos de las fuerzas armadas participaron en la tradicional marcha que incluyó acrobacias aéreas y exhibiciones de equipos especiales bajo la presencia de la presidenta

Por Fabián Sosa

Guardar
Claudia Sheinbaum, presidenta y Comandanta
Claudia Sheinbaum, presidenta y Comandanta Suprema, destacó la labor de las mujeres y la soberanía nacional durante su discurso. (REUTERS/Raquel Cunha)

Durante la mañana de este martes 16 de septiembre, la gente de la Ciudad de México pudo apreciar múltiples acrobacias y demostraciones del desfile Cívico Militar en conmemoración al 215 aniversario del Día de la Independencia de México.

Este tradicional evento cuenta con la participación de alrededor de 16 mil elementos de las fuerzas armadas, el cual parte del Zócalo capitalino de la CDMX hacia el Campo Marte, en Chapultepec.

Luego de que tomó la palabra el Almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, la presidenta y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dirigió unas palabras y para la ciudadanía, destacando la labor de las mujeres.

Las imágenes del desfile cívico militar

El desfile incluyó la participación
El desfile incluyó la participación de cadetes, Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional y otras dependencias. (Gobierno de México)

Este martes, en la capital del país, desfilaron cadetes del Colegio Militar, personal del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, Guardia Nacional, entre otras dependencias.

Más de 16 mil elementos
Más de 16 mil elementos de las fuerzas armadas participaron en el tradicional evento que recorrió del Zócalo al Campo Marte. (REUTERS/Raquel Cunha)

Tras el discurso de la mandataria en el que comentó que “la independencia, libertad y soberanía de México significa que ninguna potencia extranjera decide por nosotros”, agregó que “cada hija y cada hijo de esta tierra tiene derecho a vivir con dignidad, con justicia y con libertad”, afirmando que la soberanía es el derecho, por lo que invitó a “hacer nosotros mismos, hablar como nuestra propia voz, a construir nuestro futuro”, comentó.

El desfile Cívico Militar conmemoró
El desfile Cívico Militar conmemoró el 215 aniversario de la Independencia de México en la Ciudad de México. (Gobierno de México)

Después de que las Fuerzas Armadas solicitaran a la mandataria su autorización para comenzar con el recorrido, sobrevolaron el cielo tres aeronaves F-5 de la Secretaría de la Defensa Nacional junto con helicópteros Mil Mi-17 mientras en tierra avanzaba el contingente del Sistema Educativo Militar, mismo que tiene más de 200 años de historia.

Aeronaves F-5, helicópteros Mil Mi-17
Aeronaves F-5, helicópteros Mil Mi-17 y aviones Hércules C130 y Spartan sobrevolaron la capital durante el evento. (REUTERS/Raquel Cunha)

Posteriormente, un avión Hércules C130, uno de los mas grandes que tiene la Sedena, aparece en el desfile militar de este martes junto con un Spartan que es un avión de transporte táctico medio, derivado del G.222-, así como con un 6 T6C, que es un avión turbohélice de fabricación estadounidense construido por Raytheon Aircraft Company.

Las Fuerzas Especiales de Aire
Las Fuerzas Especiales de Aire desfilaron con su distintiva boina color rojo carmesí. (Gobierno de México)

Después, en tierra aparecieron las Fuerzas Especiales de Aire, realizan actividades de alto riesgo y reciben múltiples cursos de preparación, quienes cantan mientras avanzan con su boina color rojo carmesí, la cual distingue a los especialistas a nivel mundial.

Entre coros y marcha, el
Entre coros y marcha, el desfile continúa hacia Campo Marte desde el Zócalo. (REUTERS/Raquel Cunha)

Junto a este convoy también apareció uno especializado en la detección de narcóticos, otro de tanquetas que son utilizadas para zonas de difícil acceso-al cual se le conoce como grupo de arma blindada-, binomios caninos, otro de la brigada de fusileros paracaidistas que regalaron dulces a la ciudadanía y el contingente de operaciones de comaandos.

Convoyes especializados en detección de
Convoyes especializados en detección de narcóticos, tanquetas blindadas y binomios caninos también formaron parte del desfile. (REUTERS/Raquel Cunha)

Temas Relacionados

16 de septiembreDesfile Cívico MilitarFuerzas ArmadasMilitaresmexico-noticias

Más Noticias

Tusi: la cocaína rosa que trae mayores e impredecibles riesgos a las grandes urbes de México

El atractivo visual y la táctica de los traficantes han incrementado la exposición a sustancias sintéticas desconocidas en ambientes nocturnos urbanos

Tusi: la cocaína rosa que

Vecinas y vecinos de Tlatelolco conmemoran el 40 aniversario del terremoto del 85 con jornadas culturales y de memoria colectiva

Del 17 al 28 de septiembre se realizarán actividades conmemorativas en honor a las víctimas y sobrevivientes del terremoto de 1985

Vecinas y vecinos de Tlatelolco

Quiénes son Cachirula & LOOJAN, los mexicanos que ponen al reguetón independiente en el mapa del Coachella 2026

Forjados fuera de la industria tradicional, estos artistas sintetizan siete años de autogestión y éxitos virales en un proyecto que debutará en el escenario del festival californiano

Quiénes son Cachirula & LOOJAN,

Mujeres con Bienestar Edomex: cómo saber si ya te toca recibir la tarjeta

El programa sigue avanzando en la entrega de tarjetas durante septiembre de 2025

Mujeres con Bienestar Edomex: cómo

¿Cómo obtener tu testamento gratuito en el Edomex?

Se han entregado 12 mil 960 testamentos sin costo, representando un ahorro de más de 51 mdp

¿Cómo obtener tu testamento gratuito
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tusi: la cocaína rosa que

Tusi: la cocaína rosa que trae mayores e impredecibles riesgos a las grandes urbes de México

Identifican a civil abatido tras enfrentamiento en Tepuche, Culiacán

Investigan muerte de bebé de ocho meses hallado con signos de maltrato en funeraria de Tijuana

Operativo en Guadalupe y Calvo desmantela punto de halconeo criminal en Chihuahua

Golpe al narco: laboratorios desmantelados, líderes capturados y tomas clandestinas inhabilitadas previo al Grito de Independencia

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son Cachirula & LOOJAN,

Quiénes son Cachirula & LOOJAN, los mexicanos que ponen al reguetón independiente en el mapa del Coachella 2026

Así reaccionó Poncho de Nigris a la ‘traición’ de Alexis Ayala contra Aldo para poder ver a su esposa

Oasis en México provoca derrama económica de millones de pesos y activa el turismo con visitantes de 79 países

Nieta de Alejandro Fernández da el Grito de Independencia en Las Vegas y reacción del Potrillo se viraliza

Bad Bunny, su último show histórico en Puerto Rico será transmitido por streaming: cuándo y dónde verlo desde México

DEPORTES

Anthony Martial llega a México

Anthony Martial llega a México y revela si puede debutar este sábado ante América

Henry Martín vuelve a lesionarse: fans del América piden que se retire

Penta Zero Miedo consigue revancha contra Kofi Kingston en WWE RAW: apunta a importante título

A qué hora juegan los Yankees de Judge: todos los partidos de la MLB este 16 de septiembre

Juan Celaya, clavadista mexicano pierde su celular antes del desfile militar del 16 de septiembre: ofrece recompensa