Desfile 16 de septiembre 2025: Sheinbaum recalca que no se aceptarán injerencias extranjeras en México

Claudia Sheinbaum ofrece discurso. Recuerda a los personajes históricos que participaron en en la Independencia de México. Dice que ninguna potencia extranjera decide por los mexicanos.
Agrega que no se aceptarán injerencias extranjeras en el país.
El general Ricardo Trevilla, titular de la Sedena, ofrece un discurso con motivo al 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.
Titular de la Secretaría de Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, ofrece un discurso con motivo del Día de la Independencia.
Se hacen honores a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La presidenta Sheinbaum pasa revista a las tropas que desfilarán. Serán más de 16 mil elementos los que desfilarán.
En el desfile figura la presencia de personalidades de la política, como Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres; Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República; Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, entre otros.
Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena y el almirante Raymundo Pedro Morales, de la Secretaría de Marina, acompañan a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para izar la bandera en el Zócalo capitalino.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza el desfile militar de este martes 16 de septiembre.