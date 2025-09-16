Desfile 16 de septiembre 2025: Sheinbaum recalca que no se aceptarán injerencias extranjeras en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza el desfile militar de este martes 16 de septiembre.

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena y el almirante Raymundo Pedro Morales, de la Secretaría de Marina, acompañan a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para izar la bandera en el Zócalo capitalino.

En el desfile figura la presencia de personalidades de la política, como Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres; Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República; Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, entre otros.

La presidenta Sheinbaum pasa revista a las tropas que desfilarán. Serán más de 16 mil elementos los que desfilarán.

Titular de la Secretaría de Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles , ofrece un discurso con motivo del Día de la Independencia.

El general Ricardo Trevilla, titular de la Sedena , ofrece un discurso con motivo al 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Agrega que no se aceptarán injerencias extranjeras en el país.

Claudia Sheinbaum ofrece discurso. Recuerda a los personajes históricos que participaron en en la Independencia de México. Dice que ninguna potencia extranjera decide por los mexicanos.

Últimas noticias

¿Sufres de gastritis? Descubre cuáles son las frutas que ayudan a tu recuperación gástrica Expertos sugieren combinarlas con una dieta equilibrada que incluya verduras, proteínas magras y grasas saludables

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.9 en Huixtla El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Christian Nodal acusado de dejar sin departamento a su hija: “La dejó sin techo para defender a Ángela Aguilar” A raíz de recientes revelaciones del periodista Javier Ceriani, el cantante enfrenta señalamientos por suspender los pagos del departamento donde residían Cazzu y la pequeña de ambos

A qué hora juegan los Yankees de Judge: todos los partidos de la MLB este 16 de septiembre No te pierdas ningún detalle de lo que pasa dentro del mejor béisbol del mundo. Estos son todos los juegos que habrá este día