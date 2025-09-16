México

Desfile 16 de septiembre 2025: Sheinbaum recalca que no se aceptarán injerencias extranjeras en México

Este martes 16 de septiembre se lleva a cabo el desfile militar por el aniversario de la Independencia de México

Por Miguel Flores

16:43 hsHoy

Claudia Sheinbaum ofrece discurso. Recuerda a los personajes históricos que participaron en en la Independencia de México. Dice que ninguna potencia extranjera decide por los mexicanos.

Agrega que no se aceptarán injerencias extranjeras en el país.

16:31 hsHoy

El general Ricardo Trevilla, titular de la Sedena, ofrece un discurso con motivo al 215 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Members of the National Guard
Members of the National Guard take part in a parade celebrating Independence Day, hosted by Mexico's President Claudia Sheinbaum, in Mexico City, Mexico September 16, 2025. REUTERS/Raquel Cunha
16:23 hsHoy

Titular de la Secretaría de Marina, el Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, ofrece un discurso con motivo del Día de la Independencia.

Imágenes del desfile militar
Imágenes del desfile militar en conmemoración de la Independencia de México Crédito: Gobierno de México
16:11 hsHoy

Se hacen honores a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

16:04 hsHoy

La presidenta Sheinbaum pasa revista a las tropas que desfilarán. Serán más de 16 mil elementos los que desfilarán.

En el desfile figura la presencia de personalidades de la política, como Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres; Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República; Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, entre otros.

Mexico's President Claudia Sheinbaum stands
Mexico's President Claudia Sheinbaum stands next to her husband Jesus Maria Tarriba, Mexico's Defense Minister Ricardo Trevilla Trejo and Secretary of the Navy Raymundo Pedro Morales Angeles as she hosts a parade celebrating Independence Day, in Mexico City, Mexico September 16, 2025. REUTERS/Raquel Cunha
15:58 hsHoy

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena y el almirante Raymundo Pedro Morales, de la Secretaría de Marina, acompañan a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para izar la bandera en el Zócalo capitalino.

Imágenes del desfile militar
Imágenes del desfile militar en conmemoración de la Independencia de México Crédito: Gobierno de México
15:41 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza el desfile militar de este martes 16 de septiembre.

