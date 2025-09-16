México

Carlota de Habsburgo y el misterioso origen del pambazo que hoy come todo México

Un antojo de época imperial que mezcla leyenda, panadería europea y la tradición popular mexicana en cada mordida

Por Zurisaddai González

(Infobae México)
(Infobae México)

Mientras en todo el país se encienden fuegos artificiales y las mesas se llenan de antojitos para celebrar la Independencia de México, hay un platillo que nunca falta en las fiestas patrias: el pambazo.

Este pan relleno, bañado en salsa de chile guajillo en la capital o servido sin ella, acompaña a miles de familias en las noches del Grito. Sin embargo, pocos imaginan que uno de los antojitos más populares de la cocina mexicana podría tener un origen… imperial.

¿Un encargo de Carlota de Habsburgo?

La teoría más fascinante sobre el origen del pambazo se remonta al Segundo Imperio Mexicano.

De acuerdo con N+, la hipótesis más conocida atribuye la creación del pambazo a una petición de la emperatriz Carlota de Habsburgo. Según este relato, Carlota quedó cautivada por la silueta del volcán Citlaltépetl, también llamado Pico de Orizaba, y pidió a su chef que elaborara un pan que imitara la forma de ese imponente coloso.

Pico de Orizaba, Veracruz. (Foto:
Pico de Orizaba, Veracruz. (Foto: Sectur)

El resultado habría sido un pan blanco, suave, cubierto de harina, relleno y presentado como un homenaje al paisaje orizabeño. Una creación que, aunque nacida en la corte, terminaría conquistando las calles y las fiestas populares.

Otra versión, citada por Efekto TV, menciona la intervención del cocinero Josef Tüdös. Inspirado igualmente en el volcán y en el encargo de la emperatriz, Tüdös desarrolló un pan especial bautizado como “Capricho de la Emperatriz”. La receta original incluía “chorizo, queso blanco, lechuga y chipotle adobado”, ingredientes que, en distintas proporciones, todavía se utilizan en presentaciones de Veracruz y la Ciudad de México.

De las mesas imperiales al pan del pueblo

Pero la historia del pambazo no se limita a la alcurnia. El medio Fotografiando México ofrece una perspectiva distinta al señalar que el término “pambazo” podría derivar del “pan basso” o “pan bajo”, una denominación virreinal para el pan de harina de menor calidad consumido por las clases populares.

Delicias gastronómicas de México presentadas
Delicias gastronómicas de México presentadas en un festín de colores y sabores tradicionales. Foto: Max Alonso/Infobae México

Esta versión conecta al pambazo con la mesa humilde y lo aleja del glamour de Carlota, aunque ambas narrativas coinciden en el papel protagónico del pan y en la influencia europea en la panadería local.

Así, mientras México celebra su independencia, el pambazo se erige como símbolo de mestizaje culinario y de un país donde la historia y la leyenda se saborean en cada mordida.

