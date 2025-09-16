Beca Rita Cetina 2025: los tres requisitos que se necesitan tener a la mano para registrarse

La Beca Rita Cetina abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 15 de septiembre

Desde el 15 de septiembre la Beca Rita Cetina comenzó un nuevo periodo de registros para que más alumnos de secundaria que cursen en alguna escuela pública del país puedan incorporarse.

El programa que comenzó a implementarse desde principios de 2025 se ha enfocado en ayudar a alumnos de secundaria entregándoles un apoyo bimestral de 1,900 pesos. Sin embargo, cada padre de familia o tutor que tenga a más de un estudiante inscrito, recibe 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

La iniciativa tiene como finalidad ayudar a todos los alumnos de escuelas públicas de nivel básico a través de un apoyo económico para evitar la deserción escolar y para que continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

Cuándo abre convocatoria Beca Rita Cetina. Foto: Programas para el Bienestar

¿Cuáles son los tres requisitos que se deben tener en cuenta para registrarse a la Beca Rita Cetina?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) indicó a través de sus redes sociales que para poder registrarse a la Beca Rita Cetina, los interesados necesitarán tener a la mano su Llave MX, INE, comprobante de domicilio, la CURP y CCT de la o el estudiante.

Documentos necesarios para registrarse a la beca:

Llave MX

INE y comprobante de domicilio digitalizado

La CURP y CCT de la o el estudiante que vas a registrar

Cabe señalar que el registro en línea se estará realizando directamente en la página oficial de la beca www.becaritacetina.gob.mx.

Uno de los requisitos indispensables para poder registrarse a la beca será tener la cuenta Llave MX (X@BecasBenito)

Pasos para crear la Llave MX y cómo saber si la CURP está certificada

Para poder registrarse a la beca, es indispensable que los aspirantes cuenten con su Llave MX, herramienta digital que servirá para agilizar los procesos de futuros trámites.

Pasos para crear la Llave MX

Entrar a la página www.llave.gob y dar clic Ingresa tu CURP, da clic en “No soy un robot” y luego en Continuar (Si tu CURP es correcta se llenarán automáticamente tus datos personales). Escribe tu Código Postal y selecciona la colonia. Da clic en Siguiente. Llenarlos datos del contacto, escribir el teléfono celular o correo electrónico y dar clic en Siguiente. Por último, se deberá crear una contraseña (se recomienda guardarla y anotarla en un lugar seguro). Leer y seleccionar la casilla de Aviso de Privacidad, llenar el Captcha y dar clic en finalizar.

Además, los padres de familia tendrán que corroborar que la CURP de sus hijos se encuentre certificada. Cuando la descarguen, esta deberá aparecer la leyenda: “CURP certificada: verificada con el Registro Civil”. Si esta frase no aparece, tu documento no está certificado y deberás corregirlo antes de iniciar tu trámite de beca.