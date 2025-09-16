Así fue el primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum como presidenta de México

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ondea la bandera mexicana durante el Grito de Independencia, que conmemora la Independencia de México de España, en el Palacio Nacional, en el Zócalo, Ciudad de México, México, el 15 de septiembre de 2025.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció su primer Grito de Independencia desde el balcón principal del Palacio Nacional, marcando el inicio de las celebraciones por el 215 aniversario del inicio de la lucha por la independencia nacional.

Miles de personas se congregaron en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para presenciar el acto encabezado por la primera mujer al frente del Poder Ejecutivo mexicano.

La actividad arrancó temprano con un concierto en la Plaza de la Constitución, donde grupos como La Arrolladora de René Camacho y artistas como Alejandra Ávalos participaron.

El Zócalo permaneció lleno pese a la presencia de lluvia. La expectativa y el entusiasmo se mantuvieron altos entre los asistentes, quienes aguardaron la arenga patriótica de Sheinbaum.

En punto de las 23:00 horas, la mandataria salió al balcón acompañada de su esposo, Jesús María Tarriba. La titular del Ejecutivo portó un vestido morado, un color característico de la lucha feminista.

Así fue el primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum. (Gobierno de México)

Posteriormente, recibió la bandera nacional de manos de la escolta militar, agitó el lábaro patrio y, cumpliendo con el protocolo histórico, hizo repicar la campana que utilizó Miguel Hidalgo y Costilla en 1810 para llamar al levantamiento contra el dominio español.

A continuación, la presidenta Sheinbaum procedió a la arenga frente a la multitud congregada, donde pronunció las tradicionales vivas y nuevas durante su primer Grito de Independencia, en un momento que quedará registrado dentro de la historia política del país.

La arenga que dijo fue la siguiente:

“¡Mexicanas! ¡Mexicanos! ¡Viva la Independencia!

¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Manuela Medina, ‘La Capitana’!

¡Vivan las heroínas anónimas!

¡Vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria!

¡Viva las mujeres indígenas!

¡Vivan las hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la Igualdad!

¡Viva la Democracia!

¡Viva la Justicia!

¡Viva un México, libre, independiente y soberano!

¡Viva México!

¡Viva México!“.

Al finalizar se entonó el Himno Nacional Mexicano y se dio paso al show de fuegos pirotécnicos.

Un acto inédito en medio de la tragedia

La gente se reúne alrededor de una bandera mexicana, en la plaza del Zócalo para la celebración del "Grito de Independencia" para conmemorar la Independencia de México de España, en el centro de la Ciudad de México, México, el 15 de septiembre de 2025.

Desde el 1 de octubre de 2024, Sheinbaum asumió la presidencia y, este año, se convirtió en la primera mujer en dar el Grito de Independencia, una tradición desde hace más de un siglo reservada para presidentes varones.

La mandataria subrayó la importancia del acto: “Por primera vez una mujer va a dar el Grito, es bastante novedoso”, declaró días antes ante medios.

La presencia de familias y visitantes provenientes de distintos estados marcó la jornada, quienes calificaron el acto como un hito por la participación de una presidenta mujer.

La presidenta salió en punto de las 11:00 de la noche. (Crédito: X @GobiernoMX)

La ceremonia realizada por Claudia Sheinbaum se desarrolló bajo presencia militar y la asistencia de autoridades federales, estatales y representantes diplomáticos. El evento también contempló medidas especiales de seguridad en la plancha del Zócalo, dada la relevancia del acto y el contexto de vigilancia reforzada en el país.

El festejo nacional coincidió con un contexto en el que, debido a incidentes de violencia, estados como Sinaloa y varios municipios de Michoacán cancelaron sus propios actos. Ante la inseguridad y la violencia registrada en algunos estados, ciertos municipios decidieron no llevar a cabo los eventos destinados a conmemorar la Independencia de México.

En contraste, la Ciudad de México mantuvo su convocatoria y fue escenario de congregaciones multitudinarias y actividades cívicas en las alcaldías, excepto Iztapalapa, donde el pasado 10 de septiembre la volcadura de una pipa de gas en el Puente de la Concordia dejó decenas de heridos y, hasta el momento, al menos 15 fallecidos.

La tradición detrás del Grito

La arrolladora en Zócalo. Créditos: X/Sheinbaum

El acto rememora el llamado a la insurrección realizado por Miguel Hidalgo y Costilla en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en Dolores, Guanajuato. El Grito marcó el inicio del proceso que condujo a la independencia de la entonces Nueva España en 1821. Si bien la fórmula tradicional del Grito ha cambiado con los años, la ceremonia conserva elementos originales como la exaltación de héroes y la defensa de la nación.

Historiadores han señalado que la institucionalización de esta celebración tuvo fases distintas. En el siglo XIX, el emperador Maximiliano de Habsburgo promovió y consolidó la festividad, y bajo el gobierno de Porfirio Díaz la ceremonia se fijó el 15 de septiembre para coincidir con su cumpleaños, trasladándose a la capital la campana original utilizada por Miguel Hidalgo.

A man holds Mexican flags as people gather in Zocalo square for the "Cry of Independence" celebration to mark Mexico's Independence from Spain, in downtown Mexico City, Mexico September 15, 2025. REUTERS/Henry Romero

El programa de celebración oficial continuará este martes 16 de septiembre con el tradicional desfile militar en el centro de la capital, encabezado por la jefa del Ejecutivo. El evento comenzará a las 10:00 horas del martes 16 de septiembre desde el Campo Marte, en la alcaldía Miguel Hidalgo.