Renuevan equipo policial en Mazatlán con compra de uniformes por más de 4 mdp

El Ayuntamiento de Mazatlán destinó casi 5 millones de pesos para adquirir uniformes tácticos para la Policía Municipal. (Imagen de Archivo/ Policía Mazatlán)

El Ayuntamiento de Mazatlán destinó casi 5 millones de pesos para la adquisición de uniformes tácticos destinados al personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

La licitación pública nacional identificada con el número MMOM-LP-11-2025 adjudicó el contrato a la empresa CSI Tactical and Balistic, S.A. de C.V. por un monto total de 4 millones 948 mil 043 pesos con 80 centavos.

La compra incluyó 850 pantalones tácticos de color azul marino, así como 850 camisas tácticas de manga larga del mismo color, 850 gorras con escudo de la Policía Municipal y 850 pares de botas negras tácticas.

Contratos anteriores con la empresa

La empresa CSI Tactical and Balistic, S.A. de C.V. fue seleccionada para suministrar 850 uniformes completos al personal operativo. (Imagen de Archivo/ @SSP_Hidalgo/X)

El proveedor seleccionado, CSI Tactical and Balistic, S.A. de C.V., es una empresa fundada en 2013 en Tijuana, Baja California, por Enrique Palafox Conss y Carlos Alejandro Mendoza Ahumada, según información difundida por Noroeste.

En 2017, la compañía abrió una sucursal en Culiacán, en el bulevar Pedro Infante de la colonia Infonavit Las Flores. Según la investigación realizada por la misma fuente, la administración municipal ya había celebrado tratos previos con la misma empresa.

En 2019, el Ayuntamiento otorgó dos contratos a CSI Tactical and Balistic, uno adjudicado de forma directa por 120 mil 099 pesos para la entrega de 26 pantalones y 26 camisas tácticas marca 5.11, el cual cuenta con un ajuste moderno y recto, junto con un tejido Flexlite Rip-stop patentado, conocido por su alta durabilidad y capacidad para ofrecer movilidad extrema en cualquier situación, así como una licitación pública por 4 millones 732 mil 648 pesos que contempló 919 piezas de vestimenta y calzado policial.

El contrato más reciente contempla un plazo de 45 días hábiles para la entrega de los uniformes, que deberán ser suministrados en el Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Noroeste detalló que la adquisición busca renovar el equipo del personal operativo y garantizar su correcto desempeño en funciones de seguridad pública.

Las operaciones de contratación pública y el destino de los recursos han sido parte del seguimiento informativo de medios locales como Noroeste, que resaltó la continuidad de relaciones contractuales con proveedores previamente seleccionados por la administración municipal.

Cabe aclarar que el costo de los uniformes para policías no suele ser único y dependerá de si es un uniforme de patrulla, de gala, o de alguna unidad especial. Los que son de mayor calidad, como los que incorporan fibras resistentes al fuego y al calor, o que son de marcas especializadas, pueden tener un costo más elevado.