Cuánto bajaron los precios de los centenarios de oro y las onzas de plata tras caída del dólar este 15 de septiembre

Así se movió el mercado de las monedas de oro y plata en México (Infobae)

Los precios oficiales de los centenarios de oro y las onzas de plata bajaron con los vendedores autorizados este lunes 15 de septiembre de 2025.

La cotización de estas monedas se vio afectada por la estabilidad del valor de los metales preciosos en los mercados internacionales y por la caída del dólar que llegó hasta su precio más bajo en 14 meses.

En el país, el Banco de México (Banxico) es quien controla la compra y venta de estas piezas a través de vendedores autorizados, en su gran mayoría instituciones bancarias.

Estos bancos actualizan sus precios todos los días, por lo que es importante mantenerse informado, evitar sorpresas y saber cuál es el mejor momento para adquirir u ofertar por centenarios de oro y onzas de plata.

Precio del centenario de oro y onza de plata

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

BANORTE

Precio del centenario oro

A la venta: 88 mil 68 pesos.

A la compra: 72 mil 715 pesos.

Precio de la onza de plata

A la venta: 834.85 pesos.

A la compra: 486 pesos.

Tanto el centenario de oro como la onza de plata se mantuvieron su precio en esta institución bancaria, tanto en compra como en venta, a comparación de la semana pasada.

BANAMEX

Precio del centenario de oro

A la venta: 84 mil 100 pesos.

A la compra: 71 mil 100 pesos.

En este banco la moneda de oro tuvo una baja de 300 pesos tanto a la compra como a la venta.

BANCO AZTECA

Precio de la onza de plata

A la venta: 904 pesos.

A la compra: 804 pesos.

En este caso, la onza de plata subió 9 pesos tanto a la venta como a la compra.

BANREGIO

Precio del centenario de oro

A la venta: 87 mil 654 pesos

Esto significa que la cotización del centenario bajó 655 pesos.

Precio de la onza de plata

A la venta: 957 pesos.

La moneda de plata subió un peso.

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Otras monedas de oro

Hidalgo de oro: 14.543 pesos en compra y 17.614 pesos en venta en Banorte

Azteca de oro: 29.086 pesos la compra y 35.227 pesos la venta en Banorte

Cuáles son los requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si estás interesado en comprar o vender alguno de estos metales preciosos, debes de saber que hay una serie de requisitos para conseguirlo, mismos que varían dependiendo el distribuidor.

Sin embargo, hay algunas condiciones generales que no cambian o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del banco, principalmente cuando se busca vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se trata vender tienen que estar autorizadas por el distribuidor.

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son clientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.