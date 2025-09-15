Detienen a siete personas en Michoacán tras bloqueos carreteros en Zinapécuaro: cancelan fiestas patrias en el municipio

Los sujetos asegurados (SSP Michoacán)

Autoridades de Michoacán informaron el arresto de siete personas luego de que fueron registrados bloqueos carreteros en Zinapécuaro, entidad en la que, posterior a los bloqueos, fueron canceladas las celebraciones por el Grito de Independencia debido a temas de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó por la noche del 13 de septiembre que los capturados, de quienes no fueron compartidos sus nombres, habrían obstruido las vías carreteras, además de que agentes de seguridad quitaron siete unidades.

"Preliminar: En Zinapécuaro, 7 hombres fueron detenidos tras obstruir la circulación vial en el tramo Zinapécuaro - Acámbaro a la altura de la tenencia de Araró, donde además, los agentes de la #GuardiaCivil retiraron 7 unidades", puede leerse en el breve informe compartido en redes sociales.

La unidad incendiada (X/@quinones_j14859)

En la zona fue incendiado un autobús durante la tarde del 13 de septiembre. Reportes de la prensa señalan que los implicados habrían exigido la liberación de tres sujetos, presuntos integrantes de un grupo delictivo con presencia en la entidad.

Algunos reportes señalan que este tipo de reacciones suelen ser realizadas cuando hay operativos o detenciones relevantes en la zona a través de la manipulación de los pobladores para que ejerzan presión a las autoridades.

Cancelan celebraciones de fiestas patrias en dos entidades de Michoacán

Por su parte, el 14 de septiembre la Gobierno de Zinapécuaro publicó, a través de sus canales oficies, un informe sobre la cancelación del Grito de Independencia, así como el desfile militar.

“Derivado de los hechos ocurridos en los días anteriores en nuestro municipio hemos tomado la determinación de SUSPENDER la celebración del Grito de Independencia, el Tradicional Desfile Cívico-Militar conmemorativo al 215 Aniversario del Inicio del Movimiento por la Independencia Nacional y la Verbena Popular”.

Las autoridades argumentan que la decisión fue tomada con el objetivo de mantener la integridad de las personas.

Los informes de las autoridades (Facebook/Gobierno de Zinapécuaro/H. Ayuntamiento Peribán. 2024-2027)

De manera similar, en Peribán también fueron canceladas las celebraciones patrias, tanto el Grito de Independencia como el desfile del mismo.

“Hemos tomado la difícil decisión de cancelar los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre”, puede leerse en la pagina de Facebook del Ayuntamiento.

El alcalde Martín escalera Bautista aseguró que la cancelación obedece a dos temas: por un lado como forma de solidarizarse con las personas desaparecidas de la comunidad de San José Apupataro, mientras que, el otro tema es por seguridad.

“Anda un video rondando en redes sociales donde nos nombran como municipio, no quiero exponer a mi gente, a nuestras personas”, compartió el funcionario.