México

Detienen a siete personas en Michoacán tras bloqueos carreteros en Zinapécuaro: cancelan fiestas patrias en el municipio

Debido a situaciones de violencia, al menos dos municipios decidieron cancelar las actividades del Grito de Independencia

Por Luis Contreras

Guardar
Los sujetos asegurados (SSP Michoacán)
Los sujetos asegurados (SSP Michoacán)

Autoridades de Michoacán informaron el arresto de siete personas luego de que fueron registrados bloqueos carreteros en Zinapécuaro, entidad en la que, posterior a los bloqueos, fueron canceladas las celebraciones por el Grito de Independencia debido a temas de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó por la noche del 13 de septiembre que los capturados, de quienes no fueron compartidos sus nombres, habrían obstruido las vías carreteras, además de que agentes de seguridad quitaron siete unidades.

"Preliminar: En Zinapécuaro, 7 hombres fueron detenidos tras obstruir la circulación vial en el tramo Zinapécuaro - Acámbaro a la altura de la tenencia de Araró, donde además, los agentes de la #GuardiaCivil retiraron 7 unidades", puede leerse en el breve informe compartido en redes sociales.

La unidad incendiada (X/@quinones_j14859)
La unidad incendiada (X/@quinones_j14859)

En la zona fue incendiado un autobús durante la tarde del 13 de septiembre. Reportes de la prensa señalan que los implicados habrían exigido la liberación de tres sujetos, presuntos integrantes de un grupo delictivo con presencia en la entidad.

Algunos reportes señalan que este tipo de reacciones suelen ser realizadas cuando hay operativos o detenciones relevantes en la zona a través de la manipulación de los pobladores para que ejerzan presión a las autoridades.

Cancelan celebraciones de fiestas patrias en dos entidades de Michoacán

Por su parte, el 14 de septiembre la Gobierno de Zinapécuaro publicó, a través de sus canales oficies, un informe sobre la cancelación del Grito de Independencia, así como el desfile militar.

“Derivado de los hechos ocurridos en los días anteriores en nuestro municipio hemos tomado la determinación de SUSPENDER la celebración del Grito de Independencia, el Tradicional Desfile Cívico-Militar conmemorativo al 215 Aniversario del Inicio del Movimiento por la Independencia Nacional y la Verbena Popular”.

Las autoridades argumentan que la decisión fue tomada con el objetivo de mantener la integridad de las personas.

Los informes de las autoridades
Los informes de las autoridades (Facebook/Gobierno de Zinapécuaro/H. Ayuntamiento Peribán. 2024-2027)

De manera similar, en Peribán también fueron canceladas las celebraciones patrias, tanto el Grito de Independencia como el desfile del mismo.

“Hemos tomado la difícil decisión de cancelar los festejos patrios del 15 y 16 de septiembre”, puede leerse en la pagina de Facebook del Ayuntamiento.

El alcalde Martín escalera Bautista aseguró que la cancelación obedece a dos temas: por un lado como forma de solidarizarse con las personas desaparecidas de la comunidad de San José Apupataro, mientras que, el otro tema es por seguridad.

“Anda un video rondando en redes sociales donde nos nombran como municipio, no quiero exponer a mi gente, a nuestras personas”, compartió el funcionario.

Temas Relacionados

MichoacánZinapécuaroPeribánmexico-noticias

Más Noticias

Cuántos casos activos de sarampión hay en México

Esta enfermedad se caracteriza por erupciones cutáneas y fiebre

Cuántos casos activos de sarampión

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: comienza el posicionamiento y sinceramiento

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Pronóstico del clima en Mérida este 15 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del clima en Mérida

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Santiago Ixcuintla

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Predicción del clima: estas son

Previsión del clima en Acapulco de Juárez para antes de salir de casa este 15 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Previsión del clima en Acapulco
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ecuador asegura 12 toneladas de

Ecuador asegura 12 toneladas de cocaína que tenían como destino México y EEUU

Cae “El Pantera”, presunto miembro de célula del Cártel de Sinaloa y ligado a la desaparición de dos guardias nacionales

Familia Michoacana: sentencian a hombre que secuestró a familiar de excandidata a presidenta municipal en Edomex

Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

FGR obtiene sentencia de 175 años de prisión contra “El Coyote”, uno de los líderes de “Los Zetas” más buscados en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: comienza el posicionamiento y sinceramiento

Tras muerte de Marian Izaguirre, fans de Aarón Mercury piden que se le informe al interior de La Casa de los Famosos México

Muere Tara Parra, actriz pionera de Bellas Artes y mamá de Kenia Gascón, a los 93 años: “Un ser de luz”

Las películas más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

Ranking de Prime Video en México: estas son las series más vistas del momento

DEPORTES

Diablos Rojos ganan el bicampeonato

Diablos Rojos ganan el bicampeonato de la Serie del Rey de la LMB tras derrotar Charros de Jalisco

América Femenil pierde ante Chivas; Ángel Villacampa lo califica como “día de luto” para la afición

Canelo Álvarez manda mensaje tras perder ante Terence Crawford: “Me siento muy orgulloso”

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo

Por está razón hijos de Salvador Cabañas buscan declararlo “insano”