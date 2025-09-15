México

Así celebró Cazzu el segundo cumpleaños de su hija Inti

La cantante publicó fotografías revelando algunos detalles de la fiesta

Por Cinthia Salvador

En las fotografías que la cantante publicó solamente aparece ella con su hija.

La atención mediática se centró en la celebración del segundo cumpleaños de Inti, hija de Cazzu y Christian Nodal, realizada en Argentina. La cantante compartió algunas imágenes del evento a través de sus redes sociales.

Aparentemente el festejo tuvo una temática inspirada en el bosque, donde se apreciaron decoraciones con ranas, pollitos, hongos, flores y soles en referencia al significado del nobmre de “Inti”. Cabe señalar que ninguna de las publicaciones mostró la presencia de Nodal, y tampoco se le identificó en las fotos y videos que circularon en las plataformas.

La celebración tuvo lugar el 14 de septiembre, fecha que marcó el segundo año de vida de Inti. En las imágenes y videos, madre e hija llevaron atuendos coordinados y combinados con la decoración. Después de algunas horas, las imágenes fueron eliminadas de las cuentas oficiales, sin explicación alguna.

El 14 de septiembre, Inti cumplió dos años de edad.

Por otro lado, la ausencia del sonorense en el festejo generó múltiples conjeturas sobre el estado de la relación entre ambas figuras. Un año antes, el cantante mexicano sí formó parte del primer cumpleaños de su hija, aunque optó por mantener el bajo perfil y evitar felicitaciones públicas. En ocasiones anteriores, Nodal justificó esta conducta como una medida destinada a proteger la privacidad de Inti, criterio que no se ha modificado a pesar de la evolución de su situación familiar.

Hasta el momento, el intérprete de “Botella tras botella”, no se ha pronunciado al respecto, sus redes sociales han permanecido sin publicaciones nuevas y tampoco su familia a compartido algún mensaje dedicado a la pequeña Inti en su cumpleaños número dos.

En mayo de 2024, Christian Nodal confirmó la separación con Cazzu, cuando la menor tenía ocho meses. Poco después, el cantante mexicano formalizó una nueva relación y contrajo matrimonio con Ángela Aguilar. La dinámica familiar se vio modificada tras estos hechos, y surgieron diferencias legales en torno a los términos de viaje y custodia de la menor.

Recientemente Cazzu declaró en el pódcast Se Regalan Dudas, que “existe una mediación legal entre ambas partes”, motivada por la negativa del equipo legal de Nodal a autorizar la salida de Inti fuera del territorio argentino junto a su madre, situación que provocó incertidumbre respecto al futuro inmediato de la niña y sus padres.

“Ese hombre (el abogado) me miró a lo ojos y, sin decirme nada, me dijo: ‘tenemos el p*** control sobre vos y sobre tu hija”. Fue uno de los peores momentos de mi vida”, aseguró Julieta Cazzuchelli.

