Profeco llevará a cabo operativo de “Fiestas Patrias 2025” en estos establecimientos

El operativo de "Fiestas Patrias 2025" se llevará a cabo del 14 al 16 de septiembre por parte de la Profeco. (Foto: Profeco)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizará el Programa de Verificación y Vigilancia Fiestas Patrias 2025 del 14 al 16 de septiembre. La supervisión abarcará diversos giros comerciales relacionados con los festejos patrios, entre ellos, están:

Tiendas de autoservicio, departamentales, tiendas de conveniencia

Venta de abarrotes, misceláneas y cremerías

Vinaterías y ultramarinos

Expendios de cerveza

Tiendas de disfraces

Carnicerías y pollerías

Restaurantes, cervecerías y bares

Centros de espectáculos, salones de baile y discotecas

Locales de materias primas

Panaderías

Establecimientos con venta de masa de maíz y nixtamal, tortillerías

Estacionamientos públicos.

El operativo de Profeco se ejecutará a través de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza y las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) en el país.

El personal adscrito revisará que proveedores y prestadores de servicios informen y respeten precios, tarifas, intereses, cargos, cantidades, términos o condiciones aplicables en la venta, y que los precios y tarifas estén exhibidos de manera clara y legible con los montos totales a pagar.

También se verificará el respeto de promociones y ofertas anunciadas, así como la veracidad en la información o publicidad dirigida al público.

La Procuraduría Federal del Consumidor exigirá que comerciantes entreguen factura, recibo o comprobante de compra por los productos y servicios adquiridos. Además, recalca que no pueden negar la venta, adquisición, renta o suministro de bienes y servicios en existencia, ni condicionar la venta o servicio, ni restringir el derecho de admisión, incluyendo por razones de género o preferencia sexual.

Toda garantía ofrecida debe apegarse a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor y no podrá ser inferior a 90 días.

Como parte de las acciones del programa, se instalarán puntos de orientación para consumidores en los sitios principales de actividad comercial, así como preciadores y decálogos informativos. Respecto a instrumentos de medición como básculas y relojes registradores empleados en las transacciones comerciales, se verificará su correcto ajuste y calibración para proteger los derechos y economía de la población consumidora.

En caso de detectarse incumplimientos que afecten o puedan afectar la vida, salud, seguridad o economía de la población, Profeco advierte que podrá aplicar suspensiones parciales en la comercialización de bienes y servicios e inmovilizar envases o transportes.

Para presentar quejas o denuncias, los consumidores pueden comunicarse al Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722, o bien a través de redes sociales en X: @AtencionProfeco y @Profeco, así como en Facebook: ProfecoOficial.