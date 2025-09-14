México

Diputado Victor Hugo Romo denuncia corrupción inmobiliaria en Miguel Hidalgo y exige investigaciones

El legislador pide la intervención de la Contraloría, Fiscalía e INVEA para inspeccionar el predio en Polanco

Por Merary Nuñez

CRÉDITO: Congreso de la Ciudad
El diputado local Víctor Hugo Romo pque exhortó a diversas autoridades capitalinas a investigar presuntos actos de corrupción en la alcaldía Miguel Hidalgo relacionados con el predio ubicado en La Fontaine 110, colonia Polanco tercera sección.

El legislador solicitó la intervención de la Contraloría General de la Ciudad de México, la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, así como del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), a fin de que se realicen acciones de inspección, sanción y verificación sobre los funcionarios presuntamente implicados en lo que calificó como un caso representativo del llamado “Cártel inmobiliario”.

Durante su intervención en tribuna, Romo acusó directamente al alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, de omisión y complicidad.

Antecedentes

X- Xóchitl Gálvez
El legislador recordó que las irregularidades en torno a este inmueble se arrastran desde administraciones anteriores, particularmente durante la gestión de Xóchitl Gálvez, cuando se desempeñó como jefa delegacional.

Romo aseguró que en ese periodo ya existían denuncias vecinales sobre construcciones ilegales y permisos irregulares.

En sus señalamientos, también mencionó a David Rodríguez Lara, quien fungió como jefe delegacional sustituto tras la licencia de Gálvez, así como a César Garrido, actual director general de la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con Romo, ambos son operadores clave en la red de complicidades que permitió la continuidad de la obra pese a existir antecedentes de sanciones y una inhabilitación administrativa en contra de Garrido.

Asimismo, incluyó a Esther Martínez Castañeda, directora de registros y autorizaciones en la alcaldía, a quien acusó de firmar permisos para construcciones y negocios presuntamente irregulares.

Según Romo, aunque también enfrenta una inhabilitación, sigue en funciones mediante un amparo.

El legislador subrayó que, durante su propia gestión como alcalde de Miguel Hidalgo, se ordenó la demolición de pisos ilegales en el predio de La Fontaine 110, “no por consigna, sino por legalidad”.

Criticó que en 2022, con Mauricio Tabe al frente, se permitió la conclusión del inmueble sin sanciones ni clausuras efectivas.

Acciones de Victor Romo

“Nosotros demolimos, clausuramos y en el 2022, llega Mauricio Tabe y permitió que se terminara de construir el mismo edificio donde demolimos. Hoy está completo y echado a andar como si nada, sin que existan sanciones, como si no existiera la ley”, afirmó.

Finalmente, Romo presentó el punto de acuerdo para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Contraloría investiguen a Tabe, Garrido, Martínez y Rodríguez Lara, además de cualquier otro funcionario que resulte involucrado en las anomalías. También exigió que la alcaldía Miguel Hidalgo entregue al Congreso un informe detallado sobre la situación del predio en cuestión.

Defienden a Tabe

La legisladora América Rangel Lorenzana subió a la tribuna del Congreso capitalino para hablar en contra de la propuesta. Manifestó que la construcción del inmueble de Lafontaine 110 concluyó durante el mandato de Víctor Romo.

“Qué ironía que bajo su mandato la obra se terminó, con Tabe se actuó con rigor (...) en noviembre de 2022 se impuso la clausura total, multas del 5% del valor de las construcciones(...)”, señaló.

Según Rangel, el tribunal determinó que el particular cumple con la Norma General de Ordenación 7, que permite la altura de cuatro niveles de 4.5 metros cada uno sin restricción. “No hay violación flagrante, hay cumplimiento normativo”.

La funcionaria atribuyó la propuesta del legislador Romo a que “aún no supera la derrota que le puso el alcalde Mauricio Tabe y por eso reclama lo que él autorizó”.

