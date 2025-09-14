Asesinan a joven de 17 años en Tuxtla Gutiérrez, fingieron secuestro para extorsionar a su padre

La Fiscalía solicitará hasta 50 años de prisión para los implicados en el asesinato (FGE Chiapas)

Un joven de 17 años fue hallado sin vida en un lote baldío de colonia Lomas del Arenal, Campestre, en Tuxtla Gutiérrez, tras haber sido víctima de un asesinato que inicialmente fue presentado por los agresores como un supuesto secuestro.

De acuerdo con la investigación, tres personas, dos hombres y una mujer, habrían simulado pertencer a un grupo criminal para exigir dinero al padre de la víctima.

Tras no obtener lo que pedían, el adolescente fue asesinado. La causa de muerte, según el dictamen forense, fue asfixia mecánica por sofocación, probablemente con un cojín o almohada.

Cronología del caso

Los acusados habrían fingido pertenecer a un grupo criminal para pedir dinero al padre de la víctima (Fiscalía General del Estado de Chiapas)

Las investigaciones comenzaron luego del hallazgo del cuerpo de un hombre atado de manos y abandonado en un lote baldío ubicado en la colonia Lomas del Arenal Campestre, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Así lo informaron en conferencia de prensa el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño.

Tras revisar las cámaras de videovigilancia, las autoridades confirmaron que la víctima había estado conviviendo desde el día anterior con las personas que más tarde se convertirían en sus agresores.

“Por la noche también logramos establecer que estuvieron conviviendo cerca del parque Bicentenario", detalló el fiscal Llaven Abarca.

“En la noche ingresaron a un conocido motel del libramiento norte, y ahí permanecieron hasta las seis de la mañana, cuando se retiran con un vehículo que utilizaron para ir a abandonar el cuerpo donde fue encontrado”, agregó.

La detención

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los presuntos responsables fueron identificados como José Manuel “N”, Cristian Giovanni “N” y María del Rocío “N”, quienes fueron detenidos días después del hallazgo.

De acuerdo con las autoridades, el asesinato fue premeditado con el objetivo de extorsionar al padre de la víctima, simulando un secuestro y haciéndose pasar por un grupo criminal generador de violencia.

Durante la detención, también fue asegurado un vehículo Nissan Versa con placas del Estado de México, el cual habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima hasta el terreno baldío donde fue localizado.

El fiscal señaló que solicitarán una pena de hasta 50 años de prisión por el delito cometido. Los tres detenidos ya se encuentran a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, donde enfrentarán cargos por homicidio calificado.