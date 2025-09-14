Alerta en Baja California Sur: Mario se intensifica nuevamente a tormenta tropical, esta es su trayectoria

Tormenta tropical Mario vuelve a formarse y pone en alerta a Baja California Sur (CONAGUA)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Mario volvió a intensificarse como tormenta tropical la mañana de este sábado, tras reorganizarse a partir de sus remanentes frente a las costas de Baja California Sur.

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del sistema se localizaba a 490 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, presentando vientos máximos sostenidos de 65 km/h, con rachas de hasta 85 km/h, y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 13 km/h.

De acuerdo con el SMN, las bandas nubosas de Mario provocarán lluvias fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, además de rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje elevado de 1 a 2 metros de altura en la costa sur del estado.

Mario se intensifica nuevamente a tormenta tropical al sur de la península de Baja California (CONAGUA)

Las autoridades advierten que estas condiciones podrían generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, además de descargas eléctricas. También existe riesgo de caída de árboles y anuncios publicitarios debido a los fuertes vientos.

El SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante el oleaje elevado y las rachas de viento, especialmente en las comunidades costeras.