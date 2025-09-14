México

Alerta en Baja California Sur: Mario se intensifica nuevamente a tormenta tropical, esta es su trayectoria

La página oficial de CONAGUA emitió un aviso a través de sus redes sociales

Por Aura Reyna

Guardar
Tormenta tropical Mario vuelve a
Tormenta tropical Mario vuelve a formarse y pone en alerta a Baja California Sur (CONAGUA)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Mario volvió a intensificarse como tormenta tropical la mañana de este sábado, tras reorganizarse a partir de sus remanentes frente a las costas de Baja California Sur.

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del sistema se localizaba a 490 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, presentando vientos máximos sostenidos de 65 km/h, con rachas de hasta 85 km/h, y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 13 km/h.

De acuerdo con el SMN, las bandas nubosas de Mario provocarán lluvias fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros, además de rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje elevado de 1 a 2 metros de altura en la costa sur del estado.

Mario se intensifica nuevamente a
Mario se intensifica nuevamente a tormenta tropical al sur de la península de Baja California (CONAGUA)

Las autoridades advierten que estas condiciones podrían generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, además de descargas eléctricas. También existe riesgo de caída de árboles y anuncios publicitarios debido a los fuertes vientos.

El SMN y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos, seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante el oleaje elevado y las rachas de viento, especialmente en las comunidades costeras.

Temas Relacionados

MarioTormenta tropicalHuracánCONAGUABaja California Surmexico-noticias

Más Noticias

Fosa clandestina Las Agujas: suman 259 bolsas con restos humanos

El colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco reportó un nuevo recuento de bolsas con restos humanos tras intensas labores de búsqueda

Fosa clandestina Las Agujas: suman

El Torito se viste de verde, blanco y rojo: así será el menú del 15 de septiembre en CDMX

Personas sancionadas por infringir la ley recibirán platillos típicos mexicanos, en un esfuerzo por mantener la tradición y promover la seguridad vial durante el aniversario de la Independencia

El Torito se viste de

Jornada violenta en Sinaloa: desde balaceras y el incendio de un hotel hasta el ataque al edificio de la sindicatura de Altata

Los hechos más graves se registraron en Culiacán, Navolato y El Fuerte; informes preliminares contabilizan 11 muertos y seis heridos tras ataques armados

Jornada violenta en Sinaloa: desde

Senado impulsa Ley Tupperware para otorgar seguridad social a vendedoras por catálogo: 3 millones de familias serían beneficiadas

La Ley Federal del Trabajo incluiría el reconocimiento de este sector, hasta ahora informal; la propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen

Senado impulsa Ley Tupperware para

Canelo vs Crawford: este fue el motivo por el que a Fey le impidieron cantar el Himno Nacional

Ante la negativa de la plataforma, la artista mexicana se las ingenió para cumplir con su compromiso

Canelo vs Crawford: este fue
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fosa clandestina Las Agujas: suman

Fosa clandestina Las Agujas: suman 259 bolsas con restos humanos

Jornada violenta en Sinaloa: desde balaceras y el incendio de un hotel hasta el ataque al edificio de la sindicatura de Altata

El imperio criminal de “El Choko”: de “mesías del barrio” al que corrompió a políticos en todo Ecatepec

Fiscalía de Oaxaca investiga a 10 elementos de seguridad por presunto feminicidio

“Justicia, cero encubrimiento y cero complicidades”, dice Adán Augusto tras la detención de Hernán Bermúdez Requena

ENTRETENIMIENTO

Canelo vs Crawford: este fue

Canelo vs Crawford: este fue el motivo por el que a Fey le impidieron cantar el Himno Nacional

Emiliano Aguilar responde con amenaza a broma de su hermano Leonardo: “Bájale, perro, o te meto una puti..”

La Casa de los Famosos México 3 EN VIVO hoy domingo 14 de septiembre: quién podría ser el séptimo eliminado

Séptima eliminación en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quién podría salir hoy

¿Kenia OS y Peso Pluma esperan un hijo? La historia detrás de la foto que desató rumores

DEPORTES

Canelo vs Crawford: este fue

Canelo vs Crawford: este fue el motivo por el que a Fey le impidieron cantar el Himno Nacional

Ellos son los jugadores mexicanos que podrían disputar su último Mundial en 2026

Canelo es derrotado por Crawford y los memes no se hacen esperar: Estos fueron los mejores

Los mejores memes que dejó la derrota del América ante las Chivas del Guadalajara

Canelo Álvarez pierde su campeonato indiscutido ante Crawford y hay noche triste para el boxeo mexicano