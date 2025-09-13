Influencer relató cómo salvó su vida en la explosión en Puente de La Concordia: “Creí que iba a morir”

El influencer resultó con heridas en el brazo tras huir de las llamas que envolvieron su auto. (Instagram / jlu.barber)

La Ciudad de México volvió a estremecerse tras una tragedia en la alcaldía Iztapalapa. El pasado miércoles 10 de septiembre, la explosión de una pipa de gas LP en las inmediaciones del Puente de La Concordia, en Santa Martha Acatitla, dejó al menos 10 personas fallecidas y decenas de heridos. Entre los sobrevivientes se encuentra el influencer y barbero Juan Luis Cervantes, mejor conocido como J LU Barber Cervantes, quien compartió en redes sociales el dramático testimonio de su experiencia.

Con más de 100 mil seguidores en plataformas digitales, Cervantes se ha consolidado como creador de contenido en el ámbito del estilismo masculino. Sin embargo, su nombre ahora aparece en la escena pública por una razón distinta: sobrevivir a uno de los accidentes más devastadores ocurridos recientemente en la capital.

El creador de contenido narró cómo logró escapar de las llamas tras el estallido de una pipa de gas LP. (Instagram / jlu.barber)

Según su narración, Cervantes conducía sobre el Puente de La Concordia cuando escuchó el impacto inicial de la pipa contra el pavimento. Minutos después, una nube de gas comenzó a extenderse por la zona hasta que se registró la fuerte detonación.

“En verdad creí que iba a morir”, expresó en un video publicado en Instagram, donde relató cómo abandonó su vehículo al percibir el fuego. El creador de contenido explicó que, al correr para alejarse de las llamas, sufrió quemaduras de segundo grado en un brazo, aunque logró ponerse a salvo.

En la grabación, compartida desde el propio lugar del siniestro, Cervantes se mostró visiblemente afectado mientras caminaba por la vialidad, con el humo y las llamas de fondo. “Es horrible de verdad. Lo que acaba de ocurrir en Zaragoza, de verdad, es horrible. Hubo una explosión y yo dejé el carro allá arriba, esto está horrible, dejé el carro y vi como las flamas empezaron a quemarme. Está horrible esto de verdad. Hay muchas explosiones”, comentó en el video.

Mensajes de apoyo y oraciones inundaron sus redes sociales luego de narrar lo vivido en el accidente. (Instagram / jlu.barber)

La publicación de Cervantes generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes expresaron alivio por su estado y solidaridad ante lo ocurrido. “Te tocó vivir algo fuerte bro, gracias a Dios estás bien”; “Dios tiene grandes planes contigo hermano, no te pasó nada porque él estuvo todo el tiempo acompañando”; “Hermano un abrazo, que Dios te bendiga y que te recuperes pronto”; fueron algunos de los mensajes que inundaron los comentarios.

El influencer agradeció el apoyo, aunque admitió que el impacto emocional de la tragedia marcará un antes y un después en su vida personal y profesional.

La explosión en Iztapalapa no solo encendió alarmas en la capital, sino que también puso en evidencia nuevamente los riesgos asociados al transporte de gas LP en zonas urbanas. Las autoridades continúan investigando las causas exactas del accidente y se comprometieron a brindar atención médica y psicológica a las víctimas y sobrevivientes.

Mientras tanto, la historia de J LU Barber Cervantes se ha convertido en uno de los testimonios más difundidos de esta tragedia, mostrando la vulnerabilidad de quienes, sin previo aviso, se ven atrapados en medio de un desastre.