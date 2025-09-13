México

Gobierno de la CDMX fija cifra inicial de entre $20 y $50 mil por reparación integral a víctimas de explosión de pipa

Gobierno de la Ciudad apoyará para que se haga justicia, eso significa que pueda haber una reparación del daño integral a todas las víctimas que va más allá de las pólizas

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Conferencia de prensa Clara Brugada.
Conferencia de prensa Clara Brugada. 13 de septiembre. Foto: x.com/@GobCDMX

En la conferencia que ofrecieron las autoridades capitalinas para dar a conocer el estado de salud de las víctimas de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia en Iztapalapa. Clara Brugada, jefa de Gobierno, estuvo acompañada por la fiscal general de la CDMX, Bertha Alcalde, entre otros funcionarios.

La jefa de Gobierno señaló que los lesionados tienen a su disposición a todo tipo de especialistas médicos, entre los que se encuentran “cardiólogos, intensivistas, cirujanos plásticos, ortopedistas, angiólogos y una cantidad de especialistas, están atendiendo a las personas hospitalizadas”, además, reiteró que “no se les está pidiendo nada de insumos”

Explicó que se tiene un enlace con cada una de las familias de las afectadas debido a que “cada familia tiene una problemática distinta más allá del tema de la salud”, las autoridades indicaron que una vez que termine el estudio de cada caso, se comenzará a elaborar una propuesta de reparación del daño, “necesitamos ver quienes son jefes de familia, quienes son cada uno, teniendo este diagnóstico estaremos avanzando, porque es algo que está pasando”

Brugada hizo énfasis en las acciones relacionadas a brindar alimentación, estancia, asesoría jurídica y atención psicológica; mientras que el director del ISSSTE Zaragoza, Sergio Barragán reiteró que la situación se trató “con los mejores recursos tecnológicos y humanos que tenemos”.

Respecto a la reparación del daño señaló que “vamos con el Gobierno de la Ciudad a apoyar para que se haga justicia, eso significa que pueda haber una reparación del daño integral a todas las víctimas que va más allá de las pólizas”.

Por su parte, César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX, mencionó que el apoyo solidario que se está entregando de manera inicial “para gastos urgentes de 20 mil pesos en caso de quien está hospitalizado y 50 mil en caso de quien falleció”, tanto Brugada como Cravioto reiteraron que los gastos funerarios también están siendo absorbidos por el Gobierno de la Ciudad de México.

Respecto a la investigación, Bertha Alcalde Fiscal de la Ciudad de México, declaró que la investigación penal continúa hasta el momento está concentrada en tres delitos: homicidio culposo, lesiones culposas y daño culposo, este último por los vehículos. Explicó que el accidente se provocó por la ruptura del casquete y el exceso de velocidad. Aunque sí se corroboró que la empresa cuenta con pólizas de seguro vigentes.

Ante cuestionamientos respecto a la existencia de baches, las autoridades informaron que no tiene relación con el accidente, e invitaron a los medios de comunicación a acudir al lugar e inspeccionar.

Las autoridades sanitarias dieron a conocer que la donación de sangre sigue siendo bienvenida. En cuanto al estado de salud se mencionó que 17 pacientes continúan en situación crítica, mientras que la nieta que se viralizó se encuentra grave pero estable.

