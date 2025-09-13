México

Fans de Alexis Ayala se preocupan por su salud dentro de La Casa de los Famosos 3: “Tiene un temblor en la mano”

En medio de los comentarios sobre su edad, se difundió un video en TikTok sobre el posible padecimiento con el que vive dentro del reality

Por Jazmín González

En el video difundido en redes sociales, se observa al actor con temblor en una de sus manos. (ViX)

Alexis Ayala se ha convertido en uno de los habitantes favoritos de La Casa de los Famosos México tras su alianza y compañerismo con Mar Contreras, Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Abelito y Elaine Haro.

Sin embargo, no todos los participantes del reality show comparten su manera de jugar, por lo que en más de una ocasión ha estado envuelto en enfrentamientos con Dalílah Polanco y Facundo, sexto eliminado de la casa.

Alexis Ayala con Facundo y Ninel Conde. (Capturas de pantalla)

Alexis Ayala se defiende de los comentarios sobre su edad

Una de las razones por las que más ha sido cuestionado es su edad, pues parte del público y de los habitantes desaprueban la buena convivencia que tiene con los más jóvenes de la casa.

Ante los comentarios que han llegado hasta sus oídos, el actor de melodramas como “Lo que la vida nos robó” y “Si nos dejan” ha defendido la trayectoria profesional y personal que lo llevó a ser parte del proyecto de Televisa.

“La edad se respeta, ya lo he dicho antes. Respeten a las personas que tienen edad, tener edad es un privilegio, la edad lleva a ciertas complicaciones, a desgaste, a oxidación, por qué se van a burlar de tu edad, pareciera que lo ven como un defecto, como si estuvieran tan lejos“, expresó dentro de la casa.

Alexis Ayala defiende su edad en La Casa de los Famosos México. Foto: (LCDLFMx)

Fans aseguran que Alexis Ayala vive con un padecimiento dentro de la casa.

En medio del debate que surgió en los internautas tras los constantes comentarios de algunos habitantes sobre la edad de Alexis Ayala, se difundió un video en el que se revela el posible padecimiento del actor.

En el breve clip se observa al actor sentado en el comedor, pero una de sus manos se mueve constantemente, lo que llevó a algunos a pensar que es Parkinson.

“¿Alguien más ha notado que Alexis Ayala tiene un temblor en la mano derecha y a veces en la cabeza. El Parkinson se ve así, ojalá estemos equivocados”, escribió la usuaria junto al clip.

Hasta ahora, la versión que circula en redes sociales no ha sido confirmada por familiar o personas cercanas al actor, pero varios de sus seguidores se han manifestado con mensajes de apoyo, consejos y algunas teorías, como:

“Ojalá no sea la tensión por tanto ataque que recibe”, “Se llama movimiento esencial, y lo tenemos algunas personas a partir de los 60 años”, “Llevemos a Alexis y Aarón a los primeros lugares”, entre otros.

