¿Es verdad que el aceite de ricino puede hacer crecer las pestañas y el cabello?

A lo largo de los años se ha convertido en el aliado ideal de la cosmética, pero no en todos los casos ocurre el mismo efecto

Por Jazmín González

El aceite de ricino, conocido por su aspecto espeso y amarillento, ha ganado popularidad en los últimos años debido a sus múltiples usos en la industria farmacéutica, cosmética y en algunos productos industriales.

Tradicionalmente, se dice que es el ingrediente que ayuda a transformar el aspecto de las pestañas y el cabello, por lo que ha ganado popularidad en el ámbito de la cosmética natural, aunque la ciencia aún no respalda de manera concluyente su eficacia para estimular el crecimiento.

Hasta ahora, numerosos usuarios afirman que, tras incorporar el aceite de ricino a su rutina, sus pestañas lucen más densas y saludables, mientras que algunos estudios disponibles sugieren que los resultados se deben principalmente a la hidratación y a la reducción del quiebre.

¿Realmente funciona el aceite de ricino para hacer crecer las pestallas y el cabello?

El aceite de ricino se extrae de las semillas de la planta Ricinus communis, originaria de regiones tropicales de África y Asia. Su método de extracción más habitual es el prensado en frío, que permite conservar los compuestos naturales del aceite; entre los que destacan, el ácido ricinoleico, que contiene propiedades emolientes y protectoras.

Su uso cotidiano consiste en aplicarlo directamente sobre la piel o el vello, utilizando un algodón o un aplicador limpio. Aunque se considera seguro, algunas personas pueden experimentar reacciones adversas leves, como irritación, enrojecimiento o alergia.

De acuerdo con la evidencia clínica, la capacidad del aceite de ricino para estimular el crecimiento de nuevas pestañas o alargar las existentes es limitada. Sin embargo, un artículo de Medical News Today indica que muchas personas reportan una apariencia más gruesa o saludable tras el uso regular.

Mientras que en una investigación recogida en "PubMed", se mencionó que el aceite de ricino presenta actividad contra el ácaro Demodex, un microorganismo que puede agravar problemas en los párpados. Al reducir la presencia de dicho ácaro, el aceite podría beneficiar indirectamente la salud de las pestañas, disminuyendo la irritación y los daños en el folículo.

Para quienes decidan incorporar el ingrediente casero en su rutina de cuidado de pestañas, un artículo de WebMD señala que es importante hacerlo con precaución y optar siempre por productos de calidad.

Aunque existen testimonios sobre mejoras en el aspecto y la resistencia de las pestañas y el cabello, la evidencia científica aún no confirma que estimule directamente su crecimiento o alargamiento, por lo que es importante realizar una prueba en una pequeña zona antes de aplicarlo en áreas sensibles como los párpados.

