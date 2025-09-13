México

“Cereza”, la perra que fue rescatada de la explosión en Iztapalapa muestra recuperación junto a sus crías

Aunque su pronósticos es reservado, Cereza muestra una aparente mejoría que le ha permitido convivir con sus cachorros

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Veterinarios informaron que aunque el
Veterinarios informaron que aunque el pronóstico de Cereza es reservado, ha podido estar en contacto con sus crías. Fotos: (Huellitas amor sin fronteras)

Luego de sobrevivir a la trágica explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que dejó una decena de muertos y decenas de heridos, Cereza, una perrita embarazada gravemente herida, comienza a mostrar signos de recuperación. Su caso ha conmovido a cientos de personas y se ha convertido en símbolo de esperanza en medio del dolor.

Cereza fue rescatada por vecinos y voluntarios de la organización “Huellitas, amor sin fronteras Ana Silvia Díaz F”, tras ser vista desorientada y con quemaduras visibles, mientras presentaba signos de trabajo de parto. Su estado era tan delicado que fue trasladada de urgencia a una clínica veterinaria, donde se le practicó una cesárea de emergencia. Milagrosamente, tanto ella como sus cinco crías sobrevivieron.

A unos días del accidente, Cereza muestra avances importantes en su estado de salud. En un video reciente difundido por la organización, se le ve comiendo con apetito, más alerta y con mejor ánimo. Aunque continúa bajo observación médica y con vendajes en gran parte del cuerpo, los veterinarios han informado que su evolución es favorable, aunque lenta.

Los cachorros de Cereza han
Los cachorros de Cereza han mostrado mayor estabilidad. Foto: (Captura de pantalla)

Los cachorros, aunque prematuros y frágiles, también han mostrado signos de progreso. Permanecen estables y están recibiendo alimentación asistida, ya que los vendajes de su madre cubren casi por completo sus glándulas mamarias, dificultando que puedan amamantarse naturalmente. Gracias a los cuidados constantes del personal veterinario y del equipo de voluntarios, los pequeños continúan luchando por sobrevivir.

Cereza ha podido tener momentos de convivencia con sus crías, lo cual ha sido positivo tanto para su ánimo como para el de los cachorros. “Aunque el dolor no le permite cuidarlos como ella quisiera, sabemos que el vínculo que la une con sus cinco guerreros es infinito, porque gracias a que ella corrió, luchó y resistió, hoy ellos están vivos”, compartió Ana Silvia Díaz, fundadora de la organización protectora de animales.

La historia de Cereza ha generado una ola de solidaridad en redes sociales. Decenas de personas se han sumado con donativos, mensajes de apoyo y difusión del caso. La organización ha abierto diversas vías para recibir ayuda económica, ya que los tratamientos médicos, alimentación y medicamentos representan una carga constante.

Cereza ha mostrado que se
Cereza ha mostrado que se está recuperando junto a sus crías. Foto: (Captura de pantalla)

Además de su caso, se han reportado otros animales heridos por la explosión, entre ellos una paloma, un gato con quemaduras y un perro con lesiones en el rostro. Esto ha llevado a reflexionar sobre la importancia de incluir a los animales en los protocolos de atención ante desastres.

“Cereza es un ejemplo de fuerza. Su recuperación nos recuerda que, incluso en medio de la tragedia, la vida insiste en seguir adelante”, expresaron algunos usuarios en redes.

El equipo médico y la comunidad siguen acompañando a Cereza y sus bebés con la esperanza de que pronto puedan dejar atrás la emergencia y comenzar una nueva etapa, más tranquila y llena del amor que ya han despertado en miles de personas.

Temas Relacionados

CerezaPerritaExplosión pipaIztapalapaPuente de la Concordiamexico-noticias

Más Noticias

La última foto que compartió la señora Alicia Matías con su nieta, antes de la explosión en Iztapalapa

La historia de Alicia Matías Teodoro resaltó como la historia de amor y valentía de una abuela que dio todo por poner a salvo a su nieta

La última foto que compartió

Temblor en México hoy: Noticias de la actividad símica este sábado 13 de septiembre

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: Noticias

Tris: los números que dieron la fortuna a los nuevos ganadores

El sorteo de Tris se realiza cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Tris: los números que dieron

La Casa de los Famosos México en vivo: Este sábado 13 de septiembre

Sigue en vivo todas las novedades, encuentros y alianzas que ocurren dentro del reality más viral de México

La Casa de los Famosos

Resultados de Worlds Collide 2025, Dominik Mysterio es el nuevo Megacampeón Triple A

Con muchas sorpresas el evento fue del gusto de los aficionados que disfrutaron los resultados

Resultados de Worlds Collide 2025,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan en Paraguay a Hernán

Capturan en Paraguay a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Podría reabrirse investigación sobre la muerte de “El Mijis”, según la activista Frida Guerrera

Despliegan operativo en CDMX para trasladar a “El Choko”, presunto líder de La Chokiza

Cae en Chihuahua mujer estadounidense que transportaba arsenal de 170 cargadores y más de 600 cartuchos

Gobierno de AMLO sabía de La Barredora, asegura Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

ENTRETENIMIENTO

Paola Rojas explota contra Ángela

Paola Rojas explota contra Ángela Aguilar y Christian Nodal por su actitud en importante evento: “Esos modales y ese civismo”

La Casa de los Famosos México 2025: Aarón Mercury se enfrenta a ‘El Guana’ por la salvación

Mariana Echeverría ofrece 10 mil pesos a la persona que le demuestre que escondía la comida en La Casa de los Famosos México

Fans de Alexis Ayala se preocupan por su salud dentro de La Casa de los Famosos 3: “Tiene un temblor en la mano”

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video México

DEPORTES

Resultados de Worlds Collide 2025,

Resultados de Worlds Collide 2025, Dominik Mysterio es el nuevo Megacampeón Triple A

Alertan sobre el estado de ánimo de Kevin Mier luego de sus repetidas fallas: “Algo debe estar pasando”

Eddy Reynoso responde a Juan Manuel Márquez sobre las críticas hacia Canelo Álvarez: “Están ciegos”

Óscar de la Hoya lanza su predicción para Canelo vs Crawford y advierte al mexicano: “Le va a dar una paliza”

Niño Hamburguesa no estará en Worlds Collide, fue remplazado de último momento por Laredo Kid