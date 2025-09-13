“Cereza”, la perra que fue rescatada de la explosión en Iztapalapa muestra recuperación junto a sus crías

Veterinarios informaron que aunque el pronóstico de Cereza es reservado, ha podido estar en contacto con sus crías. Fotos: (Huellitas amor sin fronteras)

Luego de sobrevivir a la trágica explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que dejó una decena de muertos y decenas de heridos, Cereza, una perrita embarazada gravemente herida, comienza a mostrar signos de recuperación. Su caso ha conmovido a cientos de personas y se ha convertido en símbolo de esperanza en medio del dolor.

Cereza fue rescatada por vecinos y voluntarios de la organización “Huellitas, amor sin fronteras Ana Silvia Díaz F”, tras ser vista desorientada y con quemaduras visibles, mientras presentaba signos de trabajo de parto. Su estado era tan delicado que fue trasladada de urgencia a una clínica veterinaria, donde se le practicó una cesárea de emergencia. Milagrosamente, tanto ella como sus cinco crías sobrevivieron.

A unos días del accidente, Cereza muestra avances importantes en su estado de salud. En un video reciente difundido por la organización, se le ve comiendo con apetito, más alerta y con mejor ánimo. Aunque continúa bajo observación médica y con vendajes en gran parte del cuerpo, los veterinarios han informado que su evolución es favorable, aunque lenta.

Los cachorros de Cereza han mostrado mayor estabilidad. Foto: (Captura de pantalla)

Los cachorros, aunque prematuros y frágiles, también han mostrado signos de progreso. Permanecen estables y están recibiendo alimentación asistida, ya que los vendajes de su madre cubren casi por completo sus glándulas mamarias, dificultando que puedan amamantarse naturalmente. Gracias a los cuidados constantes del personal veterinario y del equipo de voluntarios, los pequeños continúan luchando por sobrevivir.

Cereza ha podido tener momentos de convivencia con sus crías, lo cual ha sido positivo tanto para su ánimo como para el de los cachorros. “Aunque el dolor no le permite cuidarlos como ella quisiera, sabemos que el vínculo que la une con sus cinco guerreros es infinito, porque gracias a que ella corrió, luchó y resistió, hoy ellos están vivos”, compartió Ana Silvia Díaz, fundadora de la organización protectora de animales.

La historia de Cereza ha generado una ola de solidaridad en redes sociales. Decenas de personas se han sumado con donativos, mensajes de apoyo y difusión del caso. La organización ha abierto diversas vías para recibir ayuda económica, ya que los tratamientos médicos, alimentación y medicamentos representan una carga constante.

Cereza ha mostrado que se está recuperando junto a sus crías. Foto: (Captura de pantalla)

Además de su caso, se han reportado otros animales heridos por la explosión, entre ellos una paloma, un gato con quemaduras y un perro con lesiones en el rostro. Esto ha llevado a reflexionar sobre la importancia de incluir a los animales en los protocolos de atención ante desastres.

“Cereza es un ejemplo de fuerza. Su recuperación nos recuerda que, incluso en medio de la tragedia, la vida insiste en seguir adelante”, expresaron algunos usuarios en redes.

El equipo médico y la comunidad siguen acompañando a Cereza y sus bebés con la esperanza de que pronto puedan dejar atrás la emergencia y comenzar una nueva etapa, más tranquila y llena del amor que ya han despertado en miles de personas.