Causa indignación sacrificio de 70 perros en Santa Catarina: gobernador promete sanciones máximas a los responsables

La denuncia de activistas sobre el presunto sacrificio de al menos 70 perros en el Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina ha provocado una fuerte reacción social y la intervención de las autoridades de Nuevo León.

El gobernador Samuel García advirtió que, si se comprueba la veracidad de las acusaciones, los responsables recibirán la máxima sanción y se presentarán las denuncias correspondientes. La investigación oficial ya está en curso bajo la supervisión de la División Ambiental estatal.

La reacción

“Completamente indignado por el caso que me están haciendo llegar en redes donde presuntamente 70 perritos fueron MALTRATADOS y ASESINADOS en el municipio de Santa Catarina. Ya se notificó a la División Ambiental para atender el caso, investigar, y, de ser cierto, aplicar MÁXIMA SANCIÓN Y QUERELLA PENAL contra los responsables. En Nuevo León se protege a los animales y quien se atreva a maltratarlos LO PAGA CON TODO EL PESO DE LA LEY”, posteó el mandatario ante lo acontecido.

Samuel García Sepúlveda, sacrificio de 70 perros en Santa Catarina

De acuerdo con los activistas que divulgaron la situación, desde junio de 2024 se hizo la primera denuncia, la mayoría de los perros que ingresaron al centro municipal se encontraban en buen estado de salud. Sin embargo, sostienen que los animales no recibieron la alimentación necesaria debido a la falta de recursos y a la saturación del espacio, lo que habría provocado la muerte de varios por inanición.

La cifra de al menos 70 perros sacrificados, según los denunciantes, ha encendido el debate sobre el maltrato animal y el trato ético en instalaciones públicas de resguardo.

Por su parte, el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, rechazó categóricamente los señalamientos de maltrato animal. A través de un comunicado en redes sociales, calificó la denuncia como falsa e infundada y defendió la labor de su administración en la protección de los animales de compañía, enfatizó que su administración prioriza el rescate de mascotas maltratadas y de aquellas que viven en situación de calle, reiterando su compromiso con el bienestar animal.

Por su parte, la División Ambiental estatal asumió la responsabilidad de investigar las condiciones en las que se encuentran los perros en el Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina, de igual forma revisará si el lugar cumple con los protocolos establecidos para tratar y proteger a los canes, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Las acusaciones

Entre los testimonios más relevantes se encuentra el del activista Alexs Ventura, quien denunció que “reportes indican que el alcalde habría dado la indicación de no comprar alimento para los perritos en resguardo en este lugar”. También acusó que los animales permanecieron sin acceso a comida ni agua durante casi un mes, lo que, según su denuncia, derivó en la decisión de sacrificarlos.

La investigación oficial continúa, mientras la sociedad local y foránea exige respuestas sobre el destino de los perros y la gestión de los recursos en el centro municipal.

El maltrato y la crueldad animal en México son problemas graves, pues el país ocupa el tercer lugar mundial y el primero en Latinoamérica en esta materia, con un 70% de los perros sufriendo maltrato y miles de muertes al año por esta causa. Los tipos de maltrato incluyen golpes, falta de agua y alimento, abandono y confinamiento.