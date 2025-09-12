México

Seis malos hábitos que dañan tus articulaciones y pueden causar dolor e inflamación

En cualquier caso de presenciar malestar es indispensable acudir a un profesional de la salud para descartar riesgos mayores

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor articular es una de las molestias más comunes entre la población adulta, y aunque muchas veces se asocia con la edad o enfermedades como la artritis, también puede ser el resultado de malos hábitos cotidianos que pasan desapercibidos.

Las articulaciones son fundamentales para el movimiento y la estabilidad del cuerpo, por lo que mantenerlas sanas es clave para una buena calidad de vida.

1. Sedentarismo prolongado

Pasar horas sentado o sin moverse afecta negativamente las articulaciones, especialmente las de las rodillas, caderas y columna. La inactividad provoca rigidez, debilita los músculos que rodean las articulaciones y reduce la lubricación natural que estas necesitan para funcionar correctamente.

Una recomendación clave en este aspecto es levantarse regularmente y hacer estiramientos o caminatas cortas.

Es indispensable prestar atención a
Es indispensable prestar atención a los detalles para garantizar la salud articular. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

2. Sobrecargar las articulaciones con sobrepeso

El exceso de peso corporal aumenta la presión sobre las articulaciones, especialmente las de las rodillas, tobillos y caderas. Cada kilo de más puede multiplicar la carga que estas zonas soportan, acelerando su desgaste y provocando dolor crónico o inflamación.

Se recomienda mantener un peso saludable mediante una alimentación balanceada y ejercicio ayuda a reducir el estrés articular.

3. Ejercicio excesivo o mal ejecutado

Si bien el ejercicio es clave para mantener articulaciones sanas, realizarlo sin técnica adecuada o exceder los límites del cuerpo puede provocar lesiones, inflamación y desgaste prematuro. Correr sobre superficies duras, levantar mucho peso sin supervisión o no calentar antes de entrenar son prácticas comunes pero perjudiciales.

En este aspecto es recomendable buscar asesoría profesional para realizar rutinas adecuadas a la edad y condición física, y no olvidar calentar y estirar.

4. Postura incorrecta

Adoptar malas posturas al sentarse, pararse o dormir genera una distribución desigual del peso corporal, lo que puede dañar progresivamente las articulaciones de la columna, hombros, cuello y caderas.

Es indispensable prestar atención a la postura durante el día. Usar sillas ergonómicas, ajustar la altura del monitor y dormir con almohadas que mantengan la alineación natural del cuerpo.

Algunas medidas de seguridad ayudarán
Algunas medidas de seguridad ayudarán a proteger las articulaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Uso excesivo de tacones altos o calzado inadecuado

El uso constante de zapatos de tacón o de calzado sin soporte adecuado puede alterar la alineación del cuerpo, generar presión extra en rodillas y columna, y favorecer la aparición de dolor articular.

Es recomendable optar por calzado cómodo, con buen soporte y amortiguación, especialmente si se pasan muchas horas de pie o caminando.

6. Ignorar el dolor o automedicarse

Muchas personas minimizan el dolor articular o recurren a analgésicos sin diagnóstico. Esto puede enmascarar problemas más serios como artritis, lesiones en los cartílagos o problemas musculares, y retrasar un tratamiento adecuado.

En caso de presenciar un dolor persistente, inflamación o rigidez, se debe consultar a un especialista. El tratamiento temprano puede evitar daños mayores.

Las articulaciones permiten moverse, cargar peso, caminar y realizar actividades básicas. Cuidarlas no requiere cambios drásticos, pero sí tomar conciencia de los hábitos diarios que, a largo plazo, pueden dañarlas. Pequeñas acciones como mejorar la postura, mantenerse activo y evitar el sobrepeso pueden marcar una gran diferencia en su salud articular.

Temas Relacionados

ArticulacionesDolor de articulacionesSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Kevin Díaz, víctima de la explosión en Puente La Concordia, logró enviar un audio a su mamá: “Los amo mucho”

Actualmente el joven se encuentra hospitalizado y es reportado en estado crítico

Kevin Díaz, víctima de la

Sedesa reporta muerte de Alicia Matías Teodoro, abuelita que salvó a su nieta en explosión; familia asegura que sigue viva

La Secretaría de Salud de la CDMX afirmó que ya son nueve los fallecidos por la explosión de una pipa de gas

Sedesa reporta muerte de Alicia

La Casa de los Famosos México: Aarón Mercury ganó será el retador por la salvación

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Estos son los precios de la mercancía oficial de Oasis en México para sus conciertos 2025

La banda de britpop se presentará el 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México

Estos son los precios de

Aarón Mercury y Elaine Haro bajan al infierno y se encuentran a Wendy Guevara y Sergio Mayer

Ambos habitantes se encontraron en un reto para confrontar a Guana en el Robo de la salvación

Aarón Mercury y Elaine Haro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Internan a menor de edad

Internan a menor de edad reclutado por el CJNG y ligado al asesinato del regidor de Ocuilan, Edomex

Autoridades aseguran explosivos, cargadores y cartuchos en Navolato, Sinaloa

Cae “Delta” en Michoacán, objetivo prioritario ligado a secuestros y homicidios

Investigan homicidio de mujer en Sonora por deuda del crimen organizado: habría sido por propiedades y un rancho

Caen cuatro presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa con armamento y chalecos antibalas en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Oasis en México 2025: horarios,

Oasis en México 2025: horarios, objetos permitidos, mapa y todo sobre su concierto en el Estadio GNP Seguros

La Casa de los Famosos México: Aarón Mercury ganó será el retador por la salvación

Estos son los precios de la mercancía oficial de Oasis en México para sus conciertos 2025

Aarón Mercury y Elaine Haro bajan al infierno y se encuentran a Wendy Guevara y Sergio Mayer

Abuela de Aldo de Nigris explota contra ‘El Guana’ por supuesta traición: “Me cae bien gordo”

DEPORTES

Pumas busca a aficionado que

Pumas busca a aficionado que auxilió a bomberos durante la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: así fue el último careo rumbo a la pelea por el campeonato indiscutido

Larcamón habla en nombre de Cruz Azul sobre la explosión en Iztapalapa: “Quería pronunciarme por el accidente”

David Faitelson acusa a Canelo de sacar ventajas ante Terence Crawford: “A mí no me engaña”

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la ceremonia de pesaje?