Marianne lanza mensaje para Valentina Gilabert: “Ser víctima no te hace buena persona”

La joven arremetió contra la víctima debido a su actividad en redes sociales

Por Ignacio Izquierdo

La joven quedó en libertad
La joven quedó en libertad tras cinco meses presa. (@marianne_rc)

Más de 14 puñaladas marcaron el ataque que sufrió Valentina Gilabert en febrero por parte de Marianne Gonzaga, incidente que obligó a su ingreso inmediato en terapia intensiva y la sometió a múltiples intervenciones quirúrgicas para atender lesiones en las manos, el pulmón, el tórax y el pecho. Según lo difundido, la agresión habría estado motivada por celos derivados de la relación entre Valentina y la ex pareja de Marianne.

Las autoridades procedieron a detener a Marianne pocas horas después del incidente. Al momento del arresto, Marianne era todavía menor de edad. El caso adquirió notoriedad rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en tema de debate público debido tanto a la gravedad de los hechos como a la corta edad de la agresora.

La resolución judicial fue expedita y no estuvo exenta de controversia, ya que, como era previsible en estos escenarios, Marianne permaneció poco tiempo en prisión.

Las diferencias entre las jóvenes
Las diferencias entre las jóvenes continúa (Captura de pantalla)

Ahora que Marianne recuperó su libertad, poco a poco a regresado a redes sociales, donde ha relatado su experiencia tras cometer el crimen. Recientemente, la joven se refirió a Valentina y exhibió un comentario al que la chica víctima de las puñaladas le dio like. El mensaje dice:

“Al final ella está con José y convive con Emma, Marianne sólo quedó sola, funada, sin su hija y sin el hombre que tanto quería”.

Igualmente, Marianne adjuntó un mensaje casi directo para Valentina: “No puedo creer cómo esta persona le da like a comentarios así. Claramente el ser víctima no hace a alguien buena persona”.

Valentina cuenta qué se siente estar en coma

La influencer fue liberada tras 5 meses en prisión |crédito: Ig/vale.gilabert

Tras el violento ataque de Marianne, Valentina tuvo que ser inducida al coma. En un video colgado en redes sociales, la víctima relató cómo fue estar en ese estado:

Tuve un hoyo en la tráquea, no podía respirar por mí misma. Estaba intubada, tenía una máquina que me ayudaba a respirar”, expresó Valentina al compartir detalles de su recuperación.

Sobre sus percepciones durante el coma inducido, Valentina narró que en ocasiones reaccionaba a estímulos del entorno: “A veces sí había sonidos muy fuertes, yo reaccionaba, a veces escuchaba o abría los ojos. Me acuerdo que abrí los ojos unos segundos y vi como cajitas que decían ‘Star Médica’. Me acuerdo haber pensado: ‘¿Dónde estoy? ¿Qué es esto?’”.

El proceso de recuperación incluyó el uso de analgésicos potentes. Valentina aseguró que una parte fundamental de su tratamiento consistió en la administración de medicamentos como el fentanilo y la morfina, empleados para controlar el dolor severo asociado a sus lesiones y las intervenciones quirúrgicas.

