Línea 10 del Trolebús reanuda servicio en Santa Martha luego de la explosión en el Puente de La Concordia (X/ @DanielSibaja_)

La noche de este jueves 11 de septiembre, el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) informó que la Línea 10 del Trolebús reanudó su servicio hasta la terminal Santa Martha. Desde la tarde del miércoles 10 de septiembre suspendieron operaciones en la terminal Santa Marta debido a la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. El servicio únicamente llegaba a Acahultepec.

A las 19:10 horas abrieron la terminal, personal del STE y de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) concluyeron con los trabajos de revisión y descartaron daños al viaducto elevado con dirección a Constitución de 1917.

Las autoridades determinaron que no hay riesgos para las y los usuarios, así como para el personal que labora en la Línea 10 del Trolebús, por lo que reanudaron operaciones en toda la ruta que va de Santa Marta a Constitución de 1917.

Trolebús de la Línea 10 reanuda servicio tras explosión en La Concordia (X/ @STECDMX)

"Concluyó la revisión del viaducto elevado por lo que reanudamos desde este momento el servicio en la Terminal Santa Marta de la línea 10. La línea opera en su totalidad de Constitución de 1917 a Santa Marta“, publicaron en sus canales oficiales.

Explosión de pipa de gas en Iztapalapa deja ocho muertos y 94 heridos

La explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia desencadenó una emergencia y tragedia en la Ciudad de México. El accidente se produjo cuando una pipa de gas volcó y explotó cerca de la terminal Santa Marta, según confirmó el gobierno de la Ciudad de México.

Una unidad del Trolebús Santa Marta de la Línea 10 fue afectado por el fuego tras la explosión de una pipa de gas en La Concordia Crédito: FB/ Movilidad Memegrada

Ocho personas fallecieron y 94 resultaron lesionadas como consecuencia directa del estallido. Entre los daños materiales, una unidad de la Línea 10 del Trolebús que circulaba por el viaducto elevado fue alcanzada por la onda de fuego generada por la explosión.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el autobús número 24014 sufrió daños considerables, el fuego consumió la parte trasera del vehículo y el sistema de catenarias quedó completamente quemado. Además, la pintura exterior resultó severamente afectada por las llamas.

En el interior del trolebús, la explosión destruyó uno de los sistemas de ventilación, dejando un hueco visible en el techo tras la caída del ventilador, que se derritió por completo. Uno de los cristales laterales de la unidad también se rompió, aunque hasta el momento no se ha determinado si esto fue consecuencia de la onda expansiva o del pánico de los pasajeros que se encontraban a bordo en ese momento.