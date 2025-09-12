México

Línea 10 del Trolebús reanuda servicio en Santa Martha luego de la explosión en el Puente de La Concordia

Personal del STE y Semovi confirmaron que el viaducto elevado no presentó daños estructurales luego de la explosión e incendio

Por Luz Coello

Guardar
Línea 10 del Trolebús reanuda
Línea 10 del Trolebús reanuda servicio en Santa Martha luego de la explosión en el Puente de La Concordia (X/ @DanielSibaja_)

La noche de este jueves 11 de septiembre, el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) informó que la Línea 10 del Trolebús reanudó su servicio hasta la terminal Santa Martha. Desde la tarde del miércoles 10 de septiembre suspendieron operaciones en la terminal Santa Marta debido a la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. El servicio únicamente llegaba a Acahultepec.

A las 19:10 horas abrieron la terminal, personal del STE y de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) concluyeron con los trabajos de revisión y descartaron daños al viaducto elevado con dirección a Constitución de 1917.

Las autoridades determinaron que no hay riesgos para las y los usuarios, así como para el personal que labora en la Línea 10 del Trolebús, por lo que reanudaron operaciones en toda la ruta que va de Santa Marta a Constitución de 1917.

Trolebús de la Línea 10
Trolebús de la Línea 10 reanuda servicio tras explosión en La Concordia (X/ @STECDMX)

"Concluyó la revisión del viaducto elevado por lo que reanudamos desde este momento el servicio en la Terminal Santa Marta de la línea 10. La línea opera en su totalidad de Constitución de 1917 a Santa Marta“, publicaron en sus canales oficiales.

Explosión de pipa de gas en Iztapalapa deja ocho muertos y 94 heridos

La explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia desencadenó una emergencia y tragedia en la Ciudad de México. El accidente se produjo cuando una pipa de gas volcó y explotó cerca de la terminal Santa Marta, según confirmó el gobierno de la Ciudad de México.

Una unidad del Trolebús Santa Marta de la Línea 10 fue afectado por el fuego tras la explosión de una pipa de gas en La Concordia Crédito: FB/ Movilidad Memegrada

Ocho personas fallecieron y 94 resultaron lesionadas como consecuencia directa del estallido. Entre los daños materiales, una unidad de la Línea 10 del Trolebús que circulaba por el viaducto elevado fue alcanzada por la onda de fuego generada por la explosión.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el autobús número 24014 sufrió daños considerables, el fuego consumió la parte trasera del vehículo y el sistema de catenarias quedó completamente quemado. Además, la pintura exterior resultó severamente afectada por las llamas.

En el interior del trolebús, la explosión destruyó uno de los sistemas de ventilación, dejando un hueco visible en el techo tras la caída del ventilador, que se derritió por completo. Uno de los cristales laterales de la unidad también se rompió, aunque hasta el momento no se ha determinado si esto fue consecuencia de la onda expansiva o del pánico de los pasajeros que se encontraban a bordo en ese momento.

Temas Relacionados

Línea 10TrolebúsSanta MarthaConstitución de 1917Puente de La Concordiaexplosiónmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de septiembre: dos habitantes ya están en la final para el robo de salvación

Sigue la actualización minuto a minuto de este jueves

La Casa de los Famosos

¿Un bache fue el causante de la explosión de la pipa en Puente de la Concordia? Estos son los datos

Circula en redes el video de un hundimiento en la zona del accidente

¿Un bache fue el causante

Piden a Miguel Bosé cancelar su participación en festejo del 15 de septiembre en Sinaloa

Ciudadanos comentaron en las redes sociales del cantante que no fuera al estado por la inseguridad

Piden a Miguel Bosé cancelar

Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de septiembre: reestablecen servicio en tres Líneas del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México hoy

Estos son los artistas en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos éxitos

Este es el top 10
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “Delta” en Michoacán, objetivo

Cae “Delta” en Michoacán, objetivo prioritario ligado a secuestros y homicidios

Investigan homicidio de mujer en Sonora por deuda del crimen organizado: habría sido por propiedades y un rancho

Caen cuatro presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa con armamento y chalecos antibalas en Baja California

Madre buscadora Ceci Flores aprueba la designación de nueva titular de CNB

Encuentran más de un millón de pesos en marihuana dentro de refrigeradores en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de septiembre: dos habitantes ya están en la final para el robo de salvación

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México hoy

Tras U2 y Backstreet Boys, Carín León será el primer latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas

Belinda impacta a sus seguidores con fotografías al natural: “Hasta sin maquillaje eres hermosa”

Gala Montes confirma distanciamiento con Barby Juárez y revela que no quiso la entrenara para Supernova Strikers 2025

DEPORTES

Larcamón habla en nombre de

Larcamón habla en nombre de Cruz Azul sobre la explosión en Iztapalapa: “Quería pronunciarme por el accidente”

David Faitelson acusa a Canelo de sacar ventajas ante Terence Crawford: “A mí no me engaña”

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la ceremonia de pesaje?

Israel Reyes calienta el duelo entre Chivas y América: “No puedes salvar un torneo ganando un partido”

Esto apostó Travieso Arce para la pelea de Canelo vs Crawford