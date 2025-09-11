Línea 10 del Trolebús: autoridades evalúan daños en el viaducto elevado en Santa Marta tras explosión en La Concordia

Evalúan posibles daños en la estructura de la Línea 10 del Trolebús (X/ @SICTmx)

Luego de la explosión de una pipa de gas en la Calzada Ignacio Zaragoza —cerca del puente de La Concordia en Iztapalapa— ocurrida la tarde del 10 de septiembre, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) acudió a la zona de Santa Martha para iniciar la evaluación de los posibles daños a la estructura de la Línea 10 del Trolebús.

En mayo de este 2025 las autoridades inauguraron el viaducto elevado que forma parte de la ruta Santa Marta - Constitución de 1917 del Trolebús, debido a que la explosión ocurrió debajo de la estructura, personal especializado inició una evaluación en las inmediaciones de la terminal Santa Marta.

A través de redes sociales, Héctor Ulises García Nieto, titular de la Semovi, confirmó que por instrucciones de Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, empezaron con el análisis de las condiciones en las que se encuentra la infraestructura de la Línea 10 del Trolebús.

Las imágenes fueron grabadas por pasajeros del transporte público Crédito: RRSS

"Al momento se realiza la evaluación del viaducto elevado, en inmediaciones de la estación Santa Marta de la Línea 10 del Trolebús @STECDMX a efecto de descartar algún posible daño estructural. La instrucción de Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM es garantizar la seguridad de las personas usuarias, por lo que se mantiene el servicio provisional de Terminal Constitución de 1917 a estación Acahualtepec“, publicó el secretario de la Semovi.

Línea 10 del Trolebús opera de Constitución de 1917 a Acahualtepec; sin servicio en Santa Marta

Según con las autoridades, este jueves 11 de septiembre el servicio de la Línea 10 del Trolebús se mantiene de Acahualtepec a Constitución de 1917 en ambas direcciones. Por el momento no se ofrece servicio en la terminal Santa Marta, una vez que se determine los posibles daños en el tramo elevado y la terminal se reanudará servicio.

STE y Semovi evalúa daños en el Trolebús Santa Martha (X/ @HectorUlisesGN)

Desde la tarde del 10 de septiembre la Línea 10 modificó su servicio para evitar la zona del puente de La Concordia, en contraste, la Línea 11 del Trolebús Chalco - Santa Martha se mantiene operando sin ninguna afectación.

La explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia desencadenó una serie de daños que han alterado de forma significativa la operación de la Línea 10 del Trolebús en la Ciudad de México, dejando a cientos de usuarios sin acceso a la terminal Santa Marta y provocando la suspensión parcial del servicio, según confirmó el gobierno capitalino.

Así quedó una unidad del Trolebús de la Línea 10 tras la explosión en La Concordia (Movilidad Memegrada)

De acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades, el saldo hasta el momento es de ocho personas fallecidas y 94 lesionados, cifras que reflejan la magnitud del siniestro.

Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran el estado en que quedó la unidad número 24014 de la Línea 10, que transitaba por el viaducto elevado en el momento de la explosión. El fuego alcanzó la parte trasera del trolebús, dañando de manera significativa el sistema de catenarias y afectando la pintura exterior.