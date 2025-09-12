El último secreto, la esperada novela de Dan Brown que arrasa en Amazon México

El libro de Dan Brown fue muy esperado por los lectores a nivel mundial. (Editorial Planeta)

“El último secreto” es la novela más reciente del autor estadounidense Dan Brown, publicada el 10 de septiembre de 2025. Se trata del sexto libro en la serie protagonizada por Robert Langdon, el profesor de simbología de Harvard que ya conocemos de obras como “El código Da Vinci” o “El símbolo perdido”. Esta entrega cuenta con 832 páginas y ha sido editada por Planeta en su colección Internacional.

La trama gira en torno a Robert Langdon, quien viaja a Praga para asistir a una conferencia innovadora impartida por Katherine Solomon, una científica especializada en noética (el estudio de la mente y la conciencia) y con quien ha comenzado una relación romántica. Katherine está a punto de revelar descubrimientos revolucionarios sobre la naturaleza de la conciencia humana en un manuscrito que desafía creencias establecidas. Sin embargo, un asesinato brutal desencadena el caos, y Katherine desaparece junto con su obra.

El libro ha logrado tener gran demanda en su semana de lanzamiento y actualmente se encuentra en el primer lugar del ranking de libros de Amazon en México.

Los libros más buscados en Amazon

1. El último secreto

Autor: Dan Brown

2. Ejercicios Matemáticos 3

Autor: Varios Autores

3. Ejercicios Matemáticos 4

Autor: Ediciones Larousse S.A. De C.V.

4. Hombre En Busca de Sentido, El

Autor: Viktor Frankl

5. Te vas a morir y todavía no has empezado a vivir: 29 principios para vivir mejor (y con más sentido)

Autor: Uli Moreno Montana

6. Deja De Ser Tú: La mente crea la realidad

Autor: Joe Dispenza

7. JUGUEMOS A LEER LIBRO DE LECTURA MANUAL DE EJERCICIOS

Autor: Rosario Ahumada

8. El principito con audiolibro

Autor: Antoine De Saint-Exupéry

9. Netter. Cuaderno de anatomía para colorear (3ª ed.)

Autor: J. T. Hansen

10. Diccionario Pocket (Español-Inglés)

Autor: Larousse Ediciones

Así leen en México

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. (EFE/ Francisco Guasco/ Archivo)

El porcentaje de la población lectora en México se ubicó en 68.5%, es decir, 3.4 ejemplares al año, siendo el nivel más bajo desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) comenzó a realizar el Módulo sobre Lectura (MOLEC) en el 2016.

De acuerdo con las estadísticas, dadas a conocer en la edición 2023, se observa que la población lectora de 18 años y más disminuyó 3.3 puntos porcentuales con respecto al 2022. Comparado con la primera medición del 2016, que también ha registrado la cifra más alta con 80.8%, el año pasado el número de lectores bajó 12.3 por ciento.

Por sexo, este año los hombres tomaron la delantera y leyeron más (71.7%) en comparación con las mujeres (65.7%). El tiempo promedio de una sesión continua de lectura fue de 42 minutos.

En cuanto a rango de edad, se identificó que la población lectora mexicana disminuye conforme la edad aumenta. En los grupos más jóvenes (de 18 a 24 años y de 25 a 34 años) el comportamiento de los lectores fue similar: ocho de cada 10 personas leen, no obstante, conforme aumentó la edad se pudo ver un descenso gradual, por ejemplo, las mujeres de 65 años y más bajaron a cinco lectoras por cada 10, mientras que en el caso de los hombres pasó a seis de cada 10.

Por el tipo de material de lectura, los libros fueron de los más leídos con un 40.8%; seguido de las páginas de Internet, foros o blogs, con 37.7%; en un tercer peldaño se ubican las revistas, con 23.6%; los periódicos, con un 18.5% y las historietas, con 6.1 puntos porcentuales.

Al hacer un contraste entre el tipo de material y las edades se tiene que las páginas de Internet son las favoritas entre el público de 18 a 34 años; mientras que los libros tienen mayor apoyo por parte de la población mayor de 35 años, pero especialmente entre los adultos mayores de 65 años o más.

Sobre el motivo que orilló a la población lectora a hacer este ejercicio, el 44.6% contestó que fue por entretenimiento; el 26.5% señaló que fue debido al trabajo o a los estudios; el 19.2% indicó que lo hizo por cultura general; el 9.4% por religión y el 0.3% por otro motivo.