Hospitalizan a Pato Borghetti: éste es su estado de salud hoy 12 de septiembre

(Instagram)

El conductor de televisión Pato Borghetti fue hospitalizado en los últimos días, de acuerdo con confirmaciones tanto en sus redes sociales como durante la transmisión del programa Venga la alegría.

El estado de salud del presentador se convirtió en motivo de atención, luego de que el pasado 11 de septiembre compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece recostado en una cama de hospital, con el mensaje: “Parada obligatoria pero aquí seguimos”. Hasta el momento, no se han precisado las causas exactas de su ingreso médico.

¿Qué le pasó?

Durante la emisión de este viernes de Venga la Alegría, Ricardo Cásares dirigió unas palabras de apoyo a su colega.

El conductor dijo:

“Ahora quiero mandarle ánimo a él. Un amigo nuestro muy querido, que usted lo sabe, tuvo que hacer una parada en el hospital, pero sabemos que vas a estar bien. Te amamos, Pato, te queremos y te mandamos mucho ánimo. ¡Ánimo, Borghetti!”, lo que confirmó que la situación aún requiere atención.

Conductores de VLA dieron la info en vivo (VLA/TV Azteca)

¿Cuál es su estado de salud?

En publicaciones recientes, Pato Borghetti mostró señales de estabilidad. Tras su primer post, volvió a compartir una imagen en la que se ve a su esposa, Odalys Ramírez, acompañándolo durante el proceso.

“Todo es más fácil contigo, mi enfermera linda”, escribió el conductor en dicha red social. Hasta el momento, ni él ni la producción de TV Azteca han revelado mayores detalles sobre el diagnóstico o la evolución de su estado, reiteró Venga la alegría.

(Instagram)

La interacción en redes sociales por parte de seguidores y colegas ha mostrado solidaridad hacia Borghetti, quien actualmente se mantiene en recuperación bajo observación médica. El presentador figura como uno de los rostros más reconocidos de la televisión matutina en México.

Hasta la última actualización, Pato Borghetti no ha ofrecido información adicional sobre las razones específicas que motivaron su hospitalización. El equipo de Venga la alegría anunció que dará seguimiento a la evolución del conductor y compartirá novedades si surgen cambios en su situación.