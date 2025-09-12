México

Hospitalizan a Pato Borghetti: éste es su estado de salud hoy 12 de septiembre

El conductor compartió imágenes acompañado por su esposa

Por Zurisaddai González

Guardar
(Instagram)
(Instagram)

El conductor de televisión Pato Borghetti fue hospitalizado en los últimos días, de acuerdo con confirmaciones tanto en sus redes sociales como durante la transmisión del programa Venga la alegría.

El estado de salud del presentador se convirtió en motivo de atención, luego de que el pasado 11 de septiembre compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece recostado en una cama de hospital, con el mensaje: “Parada obligatoria pero aquí seguimos”. Hasta el momento, no se han precisado las causas exactas de su ingreso médico.

¿Qué le pasó?

Durante la emisión de este viernes de Venga la Alegría, Ricardo Cásares dirigió unas palabras de apoyo a su colega.

El conductor dijo:

Ahora quiero mandarle ánimo a él. Un amigo nuestro muy querido, que usted lo sabe, tuvo que hacer una parada en el hospital, pero sabemos que vas a estar bien. Te amamos, Pato, te queremos y te mandamos mucho ánimo. ¡Ánimo, Borghetti!”, lo que confirmó que la situación aún requiere atención.

Conductores de VLA dieron la info en vivo (VLA/TV Azteca)

¿Cuál es su estado de salud?

En publicaciones recientes, Pato Borghetti mostró señales de estabilidad. Tras su primer post, volvió a compartir una imagen en la que se ve a su esposa, Odalys Ramírez, acompañándolo durante el proceso.

Todo es más fácil contigo, mi enfermera linda”, escribió el conductor en dicha red social. Hasta el momento, ni él ni la producción de TV Azteca han revelado mayores detalles sobre el diagnóstico o la evolución de su estado, reiteró Venga la alegría.

(Instagram)
(Instagram)

La interacción en redes sociales por parte de seguidores y colegas ha mostrado solidaridad hacia Borghetti, quien actualmente se mantiene en recuperación bajo observación médica. El presentador figura como uno de los rostros más reconocidos de la televisión matutina en México.

Hasta la última actualización, Pato Borghetti no ha ofrecido información adicional sobre las razones específicas que motivaron su hospitalización. El equipo de Venga la alegría anunció que dará seguimiento a la evolución del conductor y compartirá novedades si surgen cambios en su situación.

Temas Relacionados

Pato BorghettiPatricio BorghettiEstado de saludhospitalmexico-entretenimiento

Más Noticias

“Marcial Maciel, El Lobo De Dios” lidera el top 10 de series en HBO Max para maratonear el fin de semana

Desde comedias y dramas hasta animaciones y realities, las producciones más populares que han capturado la atención de los usuarios

“Marcial Maciel, El Lobo De

Alito Moreno declara a medio de EEUU que gobierno de AMLO y Sheinbaum es una narcodictadura: “Terrorista y comunista”

El presidente nacional de Morena señaló que en México se vivía un régimen autoritario y que los políticos morenistas tenían pactos con el crimen organizado

Alito Moreno declara a medio

Hoy No Circula Sabatino: qué autos descansan este 13 de septiembre

Esto es de interés para aquellos que van a conducir en la Ciudad de México y el Estado de México este sábado

Hoy No Circula Sabatino: qué

¿Se unirá a ‘La Granja VIP’? Paty Navidad aclara rumores sobre su llegada al reality de TV Azteca

La actriz decidió poner fin a los rumores a través de un contundente mensaje en X, donde compartió detalles de sus futuros proyectos

¿Se unirá a ‘La Granja

Para qué sirve el té de guisante de mariposa

Esta infusión herbal, originaria del sudeste asiático, se elabora a partir de los pétalos de la planta Clitoria ternatea

Para qué sirve el té
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum reitera que hay cero

Sheinbaum reitera que hay cero impunidad ante casos de huachicol en México: “Erradicaremos por completo el robo de combustible”

“El Z-40″ y “El Z-42″ libran la pena de muerte en EEUU: fiscalía no pedirá la medida para los exlíderes de Los Zetas

Intervención de la CIA para combatir a cárteles del narcotráfico en México “es falsa”, aclara Sheinbaum

Los rostros de la corrupción en la fe: quiénes son los otros líderes de La Luz del Mundo acusados por EEUU

Internan a menor de edad reclutado por el CJNG y ligado al asesinato del regidor de Ocuilan, Edomex

ENTRETENIMIENTO

“Marcial Maciel, El Lobo De

“Marcial Maciel, El Lobo De Dios” lidera el top 10 de series en HBO Max para maratonear el fin de semana

¿Se unirá a ‘La Granja VIP’? Paty Navidad aclara rumores sobre su llegada al reality de TV Azteca

“Periodismo barato”: Florinda Meza explota contra reporteros y deja fuerte mensaje

Tyler, The Creator confirma concierto en México como parte de su gira: fecha, sede, boletos y detalles de preventa

Oasis ilumina el cielo de la CDMX: así se vivió su espectacular show de drones previo a sus conciertos | VIDEO

DEPORTES

Canelo Álvarez explica por qué

Canelo Álvarez explica por qué no será acompañado de artistas en su pelea contra Terence Crawford

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: todos los títulos que estarán en disputa en Las Vegas

Quiénes son los mexicanos que buscan hacer historia en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025

Difunto pierde la ‘cabeza’ ante Atlantis Jr. y le cuesta la victoria a su equipo en la Arena Puebla

Dark Silueta pierde el título en Japón tras sufrir lesión en el Stardom Nighter 2025