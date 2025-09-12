México

Claudia Sheinbaum adelanta escenas de cómo dará el Grito de Independencia

La presidenta de México compartió cómo práctica el protocolo junto con cadetes del Heroico Colegio Militar

Por Jaqueline Viedma

Claudia Sheinbaum adelantó cómo podría
Claudia Sheinbaum adelantó cómo podría llevar a cabo el Grito de Independencia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó algunas escenas sobre sus ensayos para dar el Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Nacional la noche del próximo lunes 15 de septiembre, a través de un video en su cuenta oficial de X compartió algunos instantes sobre este evento que por primera vez estará dirigido por una mujer.

La mandataria compartió que hoy durante la conferencia de prensa de esta mañana fue cuestionada sobre las novedades que tendría esta ceremonia, donde indicó que el miércoles realizó un ensayo para la ceremonia del Grito de Independencia y anticipó que dará varios “Vivas” desde el Balcón Presidencial.

“Es un acto muy importante, es una conmemoración, primero, que se ha llevado a cabo en México desde hace muchos años; y segundo, celebramos la Independencia”, destacó la mandataria.

También dijo que es necesario asumirlo con responsabilidad por eso está llevando a cabo ensayos previos, “uno tiene que asumirlo responsablemente, bueno, yo como Presidenta, lo que significa este acto para el pueblo de México y asumirlo, por eso, ensayamos y nos concentramos en este acto tan importante, y tan emotivo y tan fundamental para la vida pública y de unión de la independencia de nuestro país”.

La presidenta de México compartió
La presidenta de México compartió un video ensayando el protocolo para el 15 de septiembre. (Crédito: X, Claudiashein)

En la publicación, la mandataria federal aparece practicando el protocolo de recepción y saludo de la Bandera Nacional, entregada por la escolta de cadetes del Heroico Colegio Militar en el Salón Embajadores. Después de este acto, se dirige al Balcón Presidencial para pronunciar los “vivas” y hacer sonar la Campana de Dolores.

El video compartido por la presidenta llega en un contexto donde la ciudadanía aun se encuentra procesando la trágica noticia de lo ocurrido el 10 de septiembre de 2025, cuando una pipa de gas volcó abajo del Puente de la Concordia en Iztapalapa, lo que generó una explosión que al momento ha dejado 8 personas fallecidas. Por esta razón algunos internautas han criticado la publicación de la mandataria.

¿Qué bandas darán concierto en el Zócalo para las fiestas patrias?

La ceremonia del Grito de Independencia se llevará a cabo el próximo lunes 15 de septiembre, alrededor de las 22:50 horas.

De manera previa, a las 20:00 horas iniciarán los conciertos donde estarán:

  • La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
  • El Legado de Grandeza
  • Alejandra Ávalos

Esta información también fue dada a conocer por Sheinbaum, quien el pasado 2 de septiembre compartió detalles de las fiestas patrias, sin embargo, hasta el momento se desconoce a qué hora se presentará La Arrolladora.

