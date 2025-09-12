Carin León en Sphere: cuándo salen a la venta los boletos para sus conciertos en Las Vegas

El famoso artista reveló detalles de su paso por Bogotá - crédito Cortesía prensa Carin León

El escenario de Sphere en Las Vegas sumará en 2026 un capítulo distintivo en su corta pero relevante trayectoria con la llegada de Carin León. El cantante de origen mexicano se convertirá en el primer artista latino en encabezar un espectáculo en este recinto, considerado uno de los más innovadores y codiciados en la industria internacional del entretenimiento.

Durante la presentación del proyecto, Óscar Armando Díaz de León Huez, conocido artísticamente como Carin León, compartió con familiares, amigos y todos sus seguidores en redes sociales la relevancia que este paso representa no sólo en su carrera, sino también para la visibilidad de la música mexicana.

“De Sonora para el mundo. Nos vamos a rifar en Sphere de Las Vegas este 11, 12 y 13 de septiembre del 2026. Ya están listos los paquetes VIP y de viaje, la preventa arranca el 23 de septiembre. Regístrense en carinleon.com pa’ que no se queden fuera”, dijo el cantante.

Carin Leon poses with the award for Best Contemporary Mexican Music Album for "Boca Chueca, Vol. 1" at the 25th Annual Latin Grammy Awards in Miami, Florida, U.S., November 14, 2024. REUTERS/Marco Bello

El Sphere, inaugurado en 2023, se ha consolidado como escenario de espectáculos de alto nivel tecnológico y artístico. Hasta el momento, ningún artista mexicano ni exponente del género regional mexicano había ocupado su cartelera.

El propio León resaltó el significado de conquistar este espacio, respaldado por su consagración en los principales foros de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Las fechas programadas para los conciertos de León están previstas para el 11, 12 y 13 de septiembre de 2026.

Los precios específicos aún no han sido divulgados, por lo que el equipo del cantante recomendó a los seguidores mantenerse atentos a los canales oficiales para obtener información actualizada sobre los accesos y paquetes especiales disponibles.

Oriundo de Hermosillo, Sonora, Carin León ha experimentado una evolución artística marcada por éxitos como “La Primera cita” y “Según Quien”. En sus más de 15 años de trayectoria, el cantante ha construido una presencia sólida a través de giras multitudinarias y colaboraciones con figuras del panorama musical internacional, entre ellos Maluma, Kany García, Alejandro Sanz y Alejandro Fernández.

Carín León será el primer latino en encabezar una residencia en la Sphere de Las Vegas en septiembre de 2026 (IG)

Su reconocimiento se extiende más allá de las fronteras del idioma español, logrando impactar públicos en territorios donde la música mexicana gana cada vez más notoriedad.

En palabras mencionadas durante su anuncio, León enfatizó la relevancia de sus orígenes: mantiene su residencia en Hermosillo y valora profundamente la conexión con su entorno familiar y cultural.

Con estas presentaciones, la música regional mexicana consolida su expansión en escenarios emblemáticos de la industria, fortaleciendo la proyección de artistas latinos dentro de propuestas de alto calibre como las que alberga Sphere en Las Vegas.

De acuerdo con lo comunicado por el cantante de regional mexicano, la preventa de boletos comenzará el 23 de septiembre del presente año. Es decir, casi con un año de antelación.