Captan a joven en pleno antro pidiendo un préstamo por app para seguir tomando

Mucha gente se burló del chico porque aparentemente bebía con desesperación

Por Mariana L. Martínez

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas pueden tomar decisiones apresuradas con tal de alargar lo más posible una noche de fiesta, tales como gastar sus ahorros, usar la tarjeta de crédito o pedir alcohol a desconocidos.

En este caso, un joven fue captado usando una aplicación de celular para obtener un préstamo exprés, se trata de una app en la que se ofrece dinero a casi cualquier persona que tenga una cuenta y solicite frecuentemente pedidos de comida o transporte.

El chico apareció bailando en su lugar y tomando con aparente desesperación lo que quedaba de su bebida. A su alrededor, se veían otras personas en el antro mientras él iba aceptando todos los términos y condiciones necesarios.

Se desconoce si se trató de alguna broma, pero en redes sociales generó muchas reacciones de burla por lo espontáneo de su acción. El video fue grabado en Mezontle, centro nocturno ubicado en la Ciudad de México.

Un chico bailaba y trataba de obtener más dinero en una app Crédito: Especial

Entre comentarios, muchos aseguraron que la juventud “estaba arruinada” y también ironizaron sobre la situación, otros consideraron que podría haber sido grabado para un canal de bromas.

Qué hacer antes de aceptar un préstamo por aplicación

Al momento de pedir o aceptar préstamos por aplicación, se deben considerar las siguientes precauciones:

  • Verificar la legalidad de la app: Consultar si la aplicación y la entidad financiera están registradas y reguladas por la autoridad bancaria o financiera de tu país.
  • Leer los términos y condiciones: Revisar en detalle los contratos, tasas de interés, plazos, comisiones, multas por morosidad y cualquier cargo adicional.
  • Cuidar la información personal: No brindar datos personales, bancarios o acceso a contactos y archivos del teléfono si no es estrictamente necesario ni está justificado.
  • Desconfiar de solicitudes anticipadas de dinero: Evitar aplicaciones o prestamistas que exigen pagos adelantados para liberar el préstamo.
  • Revisar opiniones y reputación: Leer reseñas de otros usuarios, buscar alertas de fraude o sanciones públicas contra la app.
  • No solicitar créditos excesivos: Pedir solo el monto que realmente se puede pagar, considerando ingresos y capacidad de pago.
  • Contactar directamente al servicio al cliente: Ante dudas, comunicarse con la institución a través de canales oficiales, nunca mediante números o enlaces sospechosos.
  • Desinstalar aplicaciones dudosas: Si se detecta algún comportamiento inusual, como cobros no autorizados o amenazas, eliminar la aplicación y reportar el caso.
  • Estos pasos ayudan a evitar fraudes, cobros indebidos y situaciones de sobreendeudamiento.

Dónde ver el Tris en vivo y la lista de ganadores de hoy 11 de septiembre

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Pumas busca a aficionado que auxilió a bomberos durante la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia

El conjunto del Pedregal se conmovió con el gesto de caridad que realizó esta persona

¿Qué parte de la herencia le corresponde a la viuda si no hay testamento?

Durante septiembre el gobierno federal lleva a cabo la campaña "Mes del Testamento", insta a realizar este trámite para evitar problemas futuros a familiares

Internan a menor de edad reclutado por el CJNG y ligado al asesinato del regidor de Ocuilan, Edomex

En el ataque contra los funcionarios participaron cuatro sujetos, entre ellos el ahora sentenciado

Quiénes eran las ocho personas que perdieron la vida en la explosión del Puente de la Concordia

En el transcurso de la noche se espera un nuevo reporte sobre las personas que siguen hospitalizadas

Internan a menor de edad reclutado por el CJNG y ligado al asesinato del regidor de Ocuilan, Edomex

Autoridades aseguran explosivos, cargadores y cartuchos en Navolato, Sinaloa

Cae "Delta" en Michoacán, objetivo prioritario ligado a secuestros y homicidios

Investigan homicidio de mujer en Sonora por deuda del crimen organizado: habría sido por propiedades y un rancho

Caen cuatro presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa con armamento y chalecos antibalas en Baja California

Abuela de Aldo de Nigris explota contra 'El Guana' por supuesta traición: "Me cae bien gordo"

Adrián Marcelo confirma crisis en su matrimonio con Karina Puente por culpa de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de septiembre: dos habitantes ya están en la final para el robo de salvación

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México hoy

Tras U2 y Backstreet Boys, Carín León será el primer latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas

Pumas busca a aficionado que auxilió a bomberos durante la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: así fue el último careo rumbo a la pelea por el campeonato indiscutido

Larcamón habla en nombre de Cruz Azul sobre la explosión en Iztapalapa: "Quería pronunciarme por el accidente"

David Faitelson acusa a Canelo de sacar ventajas ante Terence Crawford: "A mí no me engaña"

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver la ceremonia de pesaje?