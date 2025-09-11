México

El dólar se desploma frente al “súper peso” al cierre del jueves 11 de septiembre

La moneda nacional registró ganancias frente al billete verde luego de conocerse el dato de la inflación en Estados Unidos

Por Omar López

Guardar
La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El dólar estadounidense cotizó al cierre de este jueves 11 de septiembre a 18,47 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,69% comparado con los 18,60 pesos de la jornada anterior y registrando su valor más bajo frente a la moneda mexicana en lo que va del mes.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un descenso 1,43%, por ello en el último año aún conserva una bajada del 4,63%.

“El peso mexicano se vio fortalecido hoy gracias al debilitamiento del dólar global y al apetito por riesgo en los mercados, más allá de la volatilidad que generan las tensiones comerciales con China. En los próximos días, la atención estará centrada en la decisión de tipos de la Fed y la evolución de las negociaciones comerciales, factores que marcarán la dirección del tipo de cambio”, explicó Felipe Mendoza, analista de mercados financieros de ATFX LATAM.

Si confrontamos el dato con fechas pasadas, acumuló cinco jornadas seguidas cayendo. La volatilidad referente a la última semana es notoriamente inferior a los datos logrados para el último año (11,28%), de modo que su cotización está presentando menos alteraciones de lo que indica la tendencia general en las últimas fechas.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Euro: cotización de cierre hoy 11 de septiembre en México

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Explosión en el Puente de La Concordia: así quedó una unidad de la Línea 10 del Trolebús que fue alcanzado por el fuego

Personal del STE está analizando posibles daños en el tramo del viaducto elevado, no se ofrece servicio en Santa Marta

Explosión en el Puente de

Qué horario tendrán el Metro, Metrobús y otros transportes el próximo 16 de septiembre

El Metro y diversos servicios de transporte llegan a extender su horario en fechas especiales

Qué horario tendrán el Metro,

Metro CDMX y Metrobús hoy 11 de septiembre: marcha lenta en estas cinco Líneas del STC por fuertes lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

¿Qué hacer en caso de quemaduras?

La evolución de la lesión puede cambiar en horas, por lo que es fundamental vigilar la herida

¿Qué hacer en caso de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Huachicol fiscal en México: reportan

Huachicol fiscal en México: reportan 555 empresas y 8 puertos vinculados con el crimen organizado

Congresista de EEUU aseguró que “México toma en serio la corrupción” tras la captura de Roberto Farías por huachicol fiscal

Delegado de la FGR en Sonora es ligado a casos de huachicol, niega supuesta detención

Imponen prisión preventiva a mujer por presunto feminicidio en Ciudad Juárez, habría extraído neonato a joven embarazada

Harfuch refuerza seguridad en Sinaloa tras cuarta reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de septiembre: habitantes pelearán por el robo de salvación

Florinda Meza llama “pend....” a exparejas que tuvo antes de Chespirito y reaviva críticas en su contra

Quién es Kim Shantal, la tercera confirmada de La Granja VIP 2025 en TV Azteca

Bad Bunny confiesa que ignoró a EEUU de su gira de conciertos en apoyo a los migrantes

Tercer confirmado de La Granja VIP 2025: esta famosa youtuber llega al 24/7 del reality de TV Azteca

DEPORTES

Este es el salario de

Este es el salario de Anthony Martial, posible nuevo delantero de los Rayados de Monterrey

Bandido revela que su familia es la base de su éxito en la lucha libre: “Ellos estuvieron en las buenas, malas y peores”

Noche de UFC en San Antonio: cinco mexicanos buscarán la victoria en el octágono este 13 de septiembre

Conoce al UAL Limassol, el nuevo equipo de Guillermo Ochoa en Europa: historia, relevancia y posibilidades de Champions

¡Imparable! Isaac del Toro obtiene su tercera victoria consecutiva en menos de una semana con la Coppa Sabatini