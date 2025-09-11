¿Un retiro espiritual? José Eduardo Derbez aclara por qué se fue del país dejando a su esposa y bebé

Las imágenes de la despedida de José Eduardo Derbez de su familia desatan rumores sobre su salida de México (Foto: Jovani Pérez)

La reciente difusión de imágenes en las que José Eduardo Derbez se despide de su madre, Victoria Ruffo, de su pareja Paola Dalay y de su hija Tessa, generó una ola de especulaciones en el mundo del espectáculo sobre los motivos de su partida de México.

Las conjeturas sobre un posible ingreso a rehabilitación o un retiro espiritual se intensificaron tras la publicación de estas escenas, lo que llevó a que la salud y la vida personal del actor fueran objeto de debate público.

A sus 33 años, José Eduardo Derbez ha consolidado una carrera en cine y televisión, participando en proyectos como De viaje con los Derbez, Mesa de regalos y Renta congelada, además de su rol como conductor en Miembros al aire.

No obstante, la atención mediática sobre su vida privada se incrementó desde el nacimiento de su hija y, más recientemente, por el distanciamiento temporal de su familia.

Especulaciones sobre un posible retiro espiritual o ingreso a rehabilitación surgen tras la partida del actor (Foto: @jose_eduardo92, Instagram)

El origen de los rumores se remonta a la difusión de las imágenes de la despedida, que llevaron a algunos medios a sugerir que el actor podría estar enfrentando problemas de salud relacionados con el consumo de alcohol y tabaco, hábitos que él mismo ha reconocido en entrevistas previas.

Esta interpretación se vio reforzada por la declaración de Victoria Ruffo ante las cámaras de Venga la alegría, donde afirmó: “Vengo a despedir a mi hijo, va a un retiro espiritual; a ver cuándo lo sueltan, a ver cuándo deciden que ya está listo”. Esta frase, pronunciada en tono de broma, fue tomada por algunos como una confirmación de los rumores.

La atención mediática sobre la vida privada del actor crece tras el nacimiento de su hija y su reciente partida (IG: @paoladalay_2203)

Frente a la confusión generada, José Eduardo Derbez decidió aclarar públicamente la situación y desmentir cualquier versión sobre un internamiento. El actor explicó que la afirmación de su madre no debía tomarse en serio y que su salida de México responde exclusivamente a compromisos profesionales.

Victoria Ruffo hizo un comentario sobre un presunto retiro espiritual, pero en tono de broma (jose_eduardo92, Instagram)

En sus palabras: “¿Quién dijo eso? Ya sabes cómo es de bromista. Me voy a grabar una película y una serie, dos temporadas. Me pesa mucho (separarme de su familia), pero también tiene que salir para los pañales”. De este modo, dejó claro que su ausencia se debe a proyectos laborales que lo mantendrán fuera del país durante los próximos meses.

La familia de José Eduardo Derbez, aunque no ha ofrecido detalles adicionales, ha manifestado su respaldo a la decisión del actor. La cercanía con Paola Dalay y su hija convierte la separación en un reto personal, pero tanto su madre como el resto de la familia, incluidos Eugenio Derbez, Aislinn Derbez y Vadhir Derbez, han optado por no hacer declaraciones públicas sobre el tema.

José Eduardo Derbez aclara que su viaje responde a compromisos profesionales y no a problemas de salud (Foto: Instagram/@jose_eduardo92)

Victoria Ruffo, protagonista de “La madrastra”, reconoció que la despedida fue emotiva, pero entiende que forma parte del desarrollo profesional de su hijo. Por su parte, José Eduardo Derbez admitió la dificultad de alejarse de su hija en una etapa temprana, aunque subrayó la necesidad de cumplir con sus obligaciones laborales en este momento.