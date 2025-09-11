Qué horario tendrán el Metro, Metrobús y otros transportes el próximo 16 de septiembre

Con motivo del festejo del 215 aniversario de la Independencia de México los días 15 y 16 de septiembre próximos, autoridades capitalinas de la Secretaría de Movilidad dieron a conocer las modificaciones en el horario a tener en cuenta si usas el transporte público.
Durante el festejo habrá diversas actividades, tal es el caso del concierto que ofrecerá La Arrolladora Banda El Limón, el cual se desarrollará la noche del lunes 15 de septiembre, durante la ceremonia del Grito de la Independencia en la capital del país, en la plancha del zócalo.
Las autoridades ofrecen estas modificaciones para permitir que los asistentes puedan volver a sus casas en alguno de los medios de transporte de la Red de Movilidad Integrada que incluye el Metro, Metrobús, Cablebús, Tren Ligero, Trolebús, Ecobici, entre otros; además permitirá el acceso a las bicicletas dependiendo del espacio disponible dentro de las unidades.
Aquí te mostramos los horarios modificados:
- STC Metro 07:00 a 00:00 horas
- Servicio de Apoyo Línea 1 07:00 a 00:00 horas
- Metrobús 05:00 a 00:00 horas
- Tren Ligero 07:00 a 23:30 horas
- Cablebús 07:00 a 23:00 horas
- Trolebús líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 06:00 a 23:30 horas
- Trolebús línea 12 05:30 a 23:30 horas
- Trolebús líneas 10, 11 y 13 05:00 a 00:00 horas
- Red de Transporte de Pasajeros 06:00 a 00:00 horas
- ECOBICI 05:00 a 00:30 horas
- Biciestacionamientos 07:00 a 00:00 horas
- Parquímetros Sin operación
- Módulos de Control Vehicular y Licencias Sin operación
La Red MI permitirá el ingreso con bicicleta al STC Metro, Cablebús y Tren Ligero. En Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso con bicicleta estará sujeto a disponibilidad de espacios dentro de la unidad. Los Centros de Atención a Personas Usuarias (CAPU) de ECOBICI permanecerán cerrados.
El Metro y diversos servicios de transporte llegan a extender su horario en fechas especiales, ya sean conciertos masivos, jornadas particulares como el Día de Reyes o ciertos días feriados.
Tal es el caso del Día de la Independencia, que tan solo el año pasado reunió a 280 mil personas. Este año se tienen planeadas actividades en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para todos los tipos y gustos musicales.
Desde La Arrolladora Banda Limón de René Camacho, pasando por Moenia, Mariachi Gama 1000, los Socios del Ritmo o Mariana Seoane, la “noche mexicana” se desarrollará en distintos puntos y reunirá exponentes talentosos para ofrecer un show digno de la ciudadanía.