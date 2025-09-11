Qué horario tendrán el Metro, Metrobús y otros transportes el próximo 16 de septiembre

Anuncian rehabilitación de trenes y estaciones del Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

Con motivo del festejo del 215 aniversario de la Independencia de México los días 15 y 16 de septiembre próximos, autoridades capitalinas de la Secretaría de Movilidad dieron a conocer las modificaciones en el horario a tener en cuenta si usas el transporte público.

Durante el festejo habrá diversas actividades, tal es el caso del concierto que ofrecerá La Arrolladora Banda El Limón, el cual se desarrollará la noche del lunes 15 de septiembre, durante la ceremonia del Grito de la Independencia en la capital del país, en la plancha del zócalo.

Así se veía anoche el Zócalo durante el concierto de Interpol. Foto: Gobierno CDMX

Las autoridades ofrecen estas modificaciones para permitir que los asistentes puedan volver a sus casas en alguno de los medios de transporte de la Red de Movilidad Integrada que incluye el Metro, Metrobús, Cablebús, Tren Ligero, Trolebús, Ecobici, entre otros; además permitirá el acceso a las bicicletas dependiendo del espacio disponible dentro de las unidades.

Una de las nuevas rutas del Cablebús legarán a Metro Mixcoac. Foto: X/@MICablebusCDMX.

Aquí te mostramos los horarios modificados:

STC Metro 07:00 a 00:00 horas

Servicio de Apoyo Línea 1 07:00 a 00:00 horas

Metrobús 05:00 a 00:00 horas

Tren Ligero 07:00 a 23:30 horas

Cablebús 07:00 a 23:00 horas

Trolebús líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 06:00 a 23:30 horas

Trolebús línea 12 05:30 a 23:30 horas

Trolebús líneas 10, 11 y 13 05:00 a 00:00 horas

Red de Transporte de Pasajeros 06:00 a 00:00 horas

ECOBICI 05:00 a 00:30 horas

Biciestacionamientos 07:00 a 00:00 horas

Parquímetros Sin operación

Módulos de Control Vehicular y Licencias Sin operación

La Red MI permitirá el ingreso con bicicleta al STC Metro, Cablebús y Tren Ligero. En Metrobús, Trolebús y RTP, el acceso con bicicleta estará sujeto a disponibilidad de espacios dentro de la unidad. Los Centros de Atención a Personas Usuarias (CAPU) de ECOBICI permanecerán cerrados.

El Metro y diversos servicios de transporte llegan a extender su horario en fechas especiales, ya sean conciertos masivos, jornadas particulares como el Día de Reyes o ciertos días feriados.

Tal es el caso del Día de la Independencia, que tan solo el año pasado reunió a 280 mil personas. Este año se tienen planeadas actividades en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para todos los tipos y gustos musicales.

Desde La Arrolladora Banda Limón de René Camacho, pasando por Moenia, Mariachi Gama 1000, los Socios del Ritmo o Mariana Seoane, la “noche mexicana” se desarrollará en distintos puntos y reunirá exponentes talentosos para ofrecer un show digno de la ciudadanía.