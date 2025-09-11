México

Laura Itzel Castillo se posiciona en contra del turismo parlamentario, asegura que no habrá viajes que no sean por cuestión laboral

“En muchos casos, obviamente no es turismo, sino cuestiones de un trabajo por la relación que debe de tener el Senado de la República en el exterior”

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar

El día de ayer se dio a conocer que el Senado implementará un plan de austeridad que eliminará el denominado “turismo parlamentario”, suspenderá gastos no esenciales y mantendrá sin incremento las dietas de los legisladores, informó Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien estimó que estas medidas permitirán un ahorro de 500 millones de pesos, cifra que ajustó en su propuesta presupuestal para 2026.

Estas iniciativas, además de ser respaldadas por el grupo parlamentario de Morena, fue secundada por Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado señaló que habrá “cero viajes” y enfatizó “es lo que se está considerando como parte fundamental de que se acaba lo que se ha denominado este turismo parlamentario”.

Aunque matizó “podemos decir que en muchos casos, obviamente no es turismo, sino que se están haciendo cuestiones, evidentemente, de un trabajo por la relación que debe de tener el Senado de la República en el exterior”.

Solicitud de recursos

El día de ayer, Adán Augusto también confirmó que la solicitud de recursos para el próximo año será igual a la de 2025, por lo que Morena propondrá la semana siguiente ante la Jucopo diversas iniciativas de austeridad para someterlas a votación. Estas acciones se dan por aprobadas, ya que el partido guinda cuenta con mayoría en ese órgano.

El senador tabasqueño precisó que dejarán de realizarse giras internacionales financiadas con recursos públicos, y aclaró que se han suspendido todos los viajes para legisladores, sin distinción de bancada.

Añadió que la prioridad actual es preservar los ingresos y prestaciones de los empleados del Senado. Explicó que se terminó el contrato con la empresa que prestaba el servicio de valet parking y ahora ese personal trabaja directamente para la institución.

Críticas al turismo parlamentario

Durante este año han salido a la luz los viajes realizados por algunos políticos, particularmente de Morena, quienes han sido señalados por la discrepancia entre la política de austeridad que se predica y los viajes lujosos a destinos internacionales.

Tan solo en meses recientes fueron captados varios personajes en viajes sospechos o considerados “turismo parlamentario”, Andrés Manuel López Beltrán, -hijo del expresidente AMLO- viajó a Japón; Ricardo Monreal se hospedó en un hotel de lujo en España; el actual secretario de Educación, Mario Delgado tomó unos días de descanso en Portugal; Layda Sansores voló hacia Ámsterdam; y Gerardo Fernández Noroña visitó Francia; sin embargo todos aseguran que los gastos fueron cubiertos por recursos propios.

Ante estas situaciones se espera la aprobación del Plan de Austeridad.

Temas Relacionados

Laura Itzel Castilloturismo parlamentarioSenadoAdán Augusto LópezMorenamexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de septiembre: termina prueba de robo de salvación y ya hay finalistas

Sigue la actualización minuto a minuto de este jueves

La Casa de los Famosos

Licencia de conducir permanente CDMX 2025: cuál es el nuevo requisito para tramitarla

El costo del permiso es de 1,500 pesos y se podrá tramitar hasta diciembre de este año

Licencia de conducir permanente CDMX

Shakira en Puebla: horarios, clima, objetos prohibidos y todo sobre ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

La colombiana sigue dando conciertos en México

Shakira en Puebla: horarios, clima,

Segob designa a Martha Lidia Pérez como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

Rosa Icela Rodríguez destacó que “el perfil seleccionado cuenta con sensibilidad y empatía”, Ceci Flores celebró la decisión tomada en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum

Segob designa a Martha Lidia

Línea 10 del Trolebús: autoridades evalúan daños en el viaducto elevado en Santa Marta tras explosión en La Concordia

El secretario de Movilidad CDMX confirmó que ya analizan las condiciones del viaducto elevado luego del siniestro

Línea 10 del Trolebús: autoridades
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Morelos Brayan Camilo

Cae en Morelos Brayan Camilo “N”, presunto integrante de la Familia Michoacana y originario de Colombia

Centro Prodh denuncia opacidad en el proceso para la elección de la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

Capturan en el AICM a Oscar “N”, identificado como principal operador financiero del CJNG

Huachicol fiscal en México: reportan 555 empresas y 8 puertos vinculados con el crimen organizado

Congresista de EEUU aseguró que “México toma en serio la corrupción” tras la captura de Roberto Farías por huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 11 de septiembre: termina prueba de robo de salvación y ya hay finalistas

Shakira en Puebla: horarios, clima, objetos prohibidos y todo sobre ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’

Festival del Queso y Chocolate 2025: cuánto cuesta y dónde será el delicioso evento gastronómico

Poncho de Nigris advierte que podría salir alguien del Team Noche y explica su estrategia para sacar a Dalilah

Guana hace inesperada confesión a Aldo de Nigris sobre la prueba del líder en la que se le acusó de hacer trampa

DEPORTES

¿Dónde y a qué hora

¿Dónde y a qué hora ver el juego 2 de la Serie del Rey entre los Diablos Rojos de México y los Charros de Jalisco?

David Faitelson y Andrés Vaca aplauden la llegada de Memo Ochoa al Limassol de Chipre: “Imposible juzgarlo”

Este es el salario de Anthony Martial, posible nuevo delantero de los Rayados de Monterrey

Bandido revela que su familia es la base de su éxito en la lucha libre: “Ellos estuvieron en las buenas, malas y peores”

Noche de UFC en San Antonio: cinco mexicanos buscarán la victoria en el octágono este 13 de septiembre